Záchod v sarkofágu i kožené povlečení. Bizarní výrobky, které jsou k smíchu i podivu

Když designéři popustí uzdu své fantazii, nemusí to nutně skončit dobře. Tenisky oblepené počítačovou klávesnicí by si totiž obuli snad jen nadšení programátoři. Vstoupit na toaletu s dveřmi pocákanými krví si asi dovolí pouze největší odvážlivci. A těžko si představit, že by nafukovací kalhoty ocenil někdo jiný než raper Kapitán Demo. Podívejte se, jak to dopadá, když se kreativitě meze nekladou.