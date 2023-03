Fotky z natáčení seriálu: Jak vznikala kriminálka, kde je Vaculík podezřelý z vraždy?

Roli psychoterapeutky Stely Skoumalové ztvární Markéta Plánková, jejího bratra, kněze Alberta Macha, pak hraje Marek Lambora.

Kněz Albert Macha v podání Lambory řeší dilema, jestli kráčet cestou vědy, anebo se držet své víry, zatímco jeho sestra a psychoterapeutka Stela (Markéta Plánková) pomáhá řešit vztahy a problémy svých klientů. Život sourozenců významně ovlivní vdovec, archeolog Tomáš Hruban v podání Lukáše Vaculíka, který se snaží vyrovnat s autonehodou své ženy Táni (Adéla Gondíková), zatímco on sám je pro policii hlavním podezřelým z její vraždy.

"Asi dva natáčecí dny mi trvalo, než jsem toho Alberta našel. 'Partneřím' v ústřední trojici s Lukášem a Markétou a je to zajímavé. V kostýmu kněze se cítím docela dobře, protože on není moc na módu, a i když chodí v civilu, tak je mi nakonec pohodlnější ta sutana," přiznává Marek Lambora, který nahodil plnovous, ztmavil vlasy a převtělil se do mladého kněze.

V roli archeologa Tomáše Hrubana, který se snaží psychicky vyrovnat se ztrátou manželky, se divákům představí Lukáš Vaculík. "Tomáš není na první pohled moc čitelný, a to mi vyhovuje, protože takové postavy mám rád. Nechal jsem si od Kateřiny a Jitky Bártů poslat scénář, přečetl si ho a s chutí na něj kývl," prozrazuje Lukáš Vaculík.

