Je v nich erotika, adrenalin a pocit, že můžete všechno. Nejlepší road movies

"To, že v prostoru auta dochází k intimním rozhovorům, je záhada, ale mně se to v životě opravdu stalo," říká Rjúsuke Hamaguči, režisér japonského filmu Drive My Car, který získal letošního Oscara za nejlepší zahraniční film. "Sedával jsem na předním sedadle a povídal si s řidičem, jen aby řidič neusnul. Uvědomil jsem si ale, že jsme se často bavili o věcech, o kterých by nám za jiných okolností nebylo příjemné mluvit," dodává Hamaguči.

Snímek na motivy stejnojmenné povídky japonského spisovatele Harukiho Murakamiho vypráví o přátelství mezi režisérem Kafukuem a jeho mlčenlivou řidičkou Misaki. Ti během jízd zjistí, že je spojuje záliba v řízení, společně také naleznou způsob, jak se vyrovnat se svými traumaty a pocity viny a jít v životě dál. Atmosférický snímek si kromě nedávného Oscara odnesl také cenu z festivalu v Cannes, Zlatý glóbus a cenu BAFTA.

Jaké další road movies vám umožní odcestovat ze své hlavy? Podívejte se do galerie.