"Sníh v Popelce páchnul po rybině." Zákulisí natáčení slavných českých filmů

Jak vypadalo natáčení známých českých filmů od 50. let až po současnost? Do historie filmových triků vstoupil jednoznačně snímek Karla Zemana Cesta do pravěku. Jeho postupy inspirovaly několik generací filmařů. Pod ruce se můžete podívat také filmařům, kteří o víc než půl století později pracovali na filmu Monstrum a někdejší sochu Stalina dotvořili pomocí digitálních technologií.