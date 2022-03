Sliny se sbíhají. Hejlík s dcerou projíždí Česko, gastro skvosty našli i na vesnicích

Cestopis je netradiční tím, že se snaží krom zajímavých výletních destinací a jedinečných gastro zážitků zachytit i vztah otce a jeho čtrnáctileté dcery. Hejlík navíc v dokumentu přiznává, že s dcerou nežije od jejích dvou let a je pouze otcem na víkendy, každé dva týdny znovu k ní hledá cestu, někdy úspěšně a někdy méně.

Příběh začíná se začátkem prázdnin, kdy může Hejlík spolu se svou dcerou vyrážet o víkendech za dobrodružstvím. Tvůrci koncepčně navazují na trend posledních let - spojují cestování po Česku s regionální gastronomií a ukazují tak, že kulinářské zážitky už rozhodně nejsou jen záležitostí metropolí a že v malých městech nekraluje pouze smažený sýr a kuřecí plátek s broskví.

"Baví mě užívat si ten úžasný mix památek, přírody a zážitků a objevovat kulinářské zázraky v těch nejzapadlejších místech naší krásné země. Velké věci v gastru se totiž dějí i na malých vesnicích," říká jednačtyřicetiletý Lukáš Hejlík, který předpokládá, že i letošní léto bude ještě stále hlavně v duchu objevování české kotliny.

Série Spolu & Hladoví ukazuje, že Klára Hejlíková chová k jídlu stejnou lásku jako její otec. Vadí jí však, že má tendenci vybírat pokrmy za ni a obecně podsouvat svůj pohled na svět, přestože jsou jejich chutě i přemýšlení odlišné. Pořad je tak více než o jídle o vztahové dynamice dvou svérázů, otce a dcery, kteří často hledají společnou řeč velmi klopotně a dochází mezi nimi k úsměvným šarvátkám.

Navzdory tomu, co se říká o mladé generaci, Kláru štve, že její otec si neustále fotí jídlo na telefon, navíc občas přijde s nápadem na výlet, který ji až tolik nezajímá. On se zase ztrácí v myšlenkových pochodech dospívající ratolesti a nemůže se zorientovat v tom, čím by jí udělal radost a proč ji naopak naštval.

Tvůrci cestopisu však zároveň chtějí ukázat, že ani víkendový otec nemusí být jen plátcem alimentů. Může projevovat upřímný zájem i obdiv ke kreativitě svého dítěte, snažit se jej pochopit a jemně povzbudit k rozvíjení svých talentů. Hejlík se do objevování dceřiných vloh někdy pouští až příliš urputně a během letních a podzimních měsíců se snaží rozlousknout jeden zásadní problém - čím jeho dcera bude.

Režisérsky za sérií stojí držitel Českého lva Matěj Chlupáček. Lukáš Hejlík s dcerou Klárou v osmi dílech společně procestují osm koutů Česka - od Moravského krasu, Slovácka přes Vysočinu, Litomyšl a Kutnou Horu až po Kokořínsko, Orlické hory a Šumavu. Tipy na některé z restaurací a kaváren, které se v cestopisné sérii objeví, najdete v galerii.