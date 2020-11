Za první honorář jsem mamince koupila pračku, říká Dana Morávková

Na čem si v poslední době ujíždíte? Kniha, podcast, hudba?

Bohužel, díky současnému stavu nechci použít slovo "ujíždím". Sleduji veškeré dění, které se týká dnešní velmi zvláštní doby. Nejnovější zprávy jak u nás, tak v zahraničí. Pevně doufám, že zas bude lépe a celá virová situace se dostane pod kontrolu.

Pečujete nějak o svoji imunitu?

Dělám asi to, co každý. Hodně vitaminů, snažím se chodit na procházky do lesa, oblíbila jsem si infuzi vitaminu C a také se snažím hodně smát.

Jak pečujete o své tělo, máte nějaké rituály?

Poslední veřejnou akcí, kam jsem byla pozvána, bylo setkání institutu Orlane, než jsem se ale stihla objednat, vše nám zavřeli. Ráda také chodím na thajské masáže, momentálně ale jediné, co mohu dělat pro své tělo, je tančit doma v kuchyni.

Jakou jste měla pubertu, revoltovala jste?

Vzhledem k tomu, že jsme zůstaly s maminkou samy, protože tatínek velmi brzy zemřel, tak jsem se jí snažila pomoci - jak psychicky, tak i finančně. Na revoltu nebyl ani čas, ani prostor. Ve třinácti letech jsem začala točit filmy, hrát v divadle a za první větší honorář jsem mamince koupila pračku. V Tuzexu!

Váš největší průšvih?

Průšvihy dělat nemusím, bulvár si vždycky nějaké vymyslí.

Jaký je váš nejoblíbenější film a seriál?

Filmů by bylo mnoho, ale asi mě nejvíce zasáhlo filmové drama Smrt v Benátkách režiséra Viscontiho. A seriál? Z poslední doby asi Babylon Berlín.

Dana Morávková Česká herečka, moderátorka, choreografka a bývalá krasobruslařka.

Vystudovala herectví na DAMU a choreografii na HAMU.

Moderovala Snídani s Novou, hrála v seriálech Velmi křehké vztahy, Rodinná pouta, Ordinace v růžové zahradě nebo v pohádce Z pekla štěstí 1 a 2.

Máte ráda podzim?

Podzim miluji kvůli krásné přírodě a neopakovatelným barvám. To nejkrásnější období trvá vždy jen pár dní, tak si je snažím užít.

Zkoušela jste někdy meditovat?

Mojí největší meditací je moje práce. Dost často jsem při ní sama se sebou.

Jaké plakáty jste měla v dětském pokojíku na zdi?

Krtečka, kterého později vystřídal Petr Rezek.

Co se vám vybaví, když se řekne krasobruslení?

Dětství a mládí strávené na zimním stadionu Štvanice, ranní vstávání kolem páté, neskutečná zima a dril, a přesto si myslím, že je krasobruslení nádherný sport.

Vyrůstala jste jako jedináček, myslíte si, že vás to nějak ovlivnilo?

Myslím, že ne. Díky všem mým aktivitám, jako byl balet, moderní gymnastika, krasobruslení, jsem byla neustále mezi dětmi.

V čem jste se v životě nejvíc zmýlila?

V některých lidech. Ale to se stává nám všem a k životu to patří.

Jaké hlavní dovednosti či vlastnosti byste svému synovi chtěla předat?

To, co předali mně moji rodiče: vždy si vzpomenu, jak mi táta říkal, že to, co budu umět, mi nikdo v životě nevezme.