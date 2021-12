Krmili mě, byla jsem ponižovaná. Miss World popsala, čím musela projít po vítězství

Někdejší královna krásy Marisa Butlerová, která letos v listopadu rovněž získala jeden z titulů Miss Earth, promluvila v rozhovoru pro magazín Jezebel o tom, jak prožívala rok po získání korunky královny krásy. Vítězství by podle svých slov nepřála ani nejhoršímu nepříteli. Vzpomínala například na to, že ji jeden ze sponzorů soutěže ponižoval tím, že ji krmil.

Sedmadvacetiletá žena se stala vítězkou soutěže Miss World America v roce 2018. Jedná se o celostátní americkou soutěž, jejíž výherkyně má šanci bojovat o titul Miss World. Pořadatelé soutěže se podle jejích slov k ní jako královně krásy chovali nevhodně.

Butlerová hovořila například o tom, že v říjnu 2019, když musela na oficiální večeři se sponzorem soutěže a majitelem šperkařské společnosti Jacob & Co. Jacobem Arabem, muž jí vzal hůlky a nutil ji, aby se od něj nechala krmit.

Ředitel soutěže Michael Blakely měl údajně incidentu přihlížet, aniž by zasáhl. "Michael seděl hned vedle mě a smál se spolu s Jacobem," tvrdila Butlerová v rozhovoru. "Nepostavil se za mě ani neřekl, jak je to nevhodné, i když bylo jasné, že je mi to nepříjemné," dodala.

Představitelé Miss World America tato obvinění na dotaz serveru Insider popřeli. "Nebudeme komentovat spekulace, pomluvy, přehánění a další nepodložené záležitosti," uvedli ve vyjádření.

Butlerová dále tvrdí, že ji ředitel soutěže nabádal, aby se vyfotila před Ferrari jen v bikinách. Miss to ale odmítla a namísto toho nakonec pózovala v šatech. "Rok s titulem velmi negativně ovlivnil mé duševní zdraví," podotkla.

Butlerová je v současnosti držitelkou titulu Miss Earth Spojených států, a jak ve svém příspěvku na Instagramu minulý týden sdělila, nová pozitivní zkušenost jí prý vrátila důvěru v soutěže krásy a zároveň dodala odvahu promluvit.

