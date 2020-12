Cukroví je klasika. Pekla jsem i dort ve tvaru nahatého pozadí, říká oceněná cukrářka

Miluje dorty a na její cukrářské práci to je znát. Eva Dlouhá před deseti lety založila vlastní firmu Dorty z ráje, ve které vlastnoručně připravuje sladké skvosty. Třetím rokem je také komisařkou Hospodářské komory ČR. "České ženy mají velmi dobré základy v pečení a mají i šikovné ručičky," tvrdí zkušená cukrářka, která si odnesla ze soutěží několik medailí, naposledy vloni s titulem Mistr cukrář roku.

Vrcholem letošních Vánoc je podle ní nádherný průhledný dezert z Chardonnay s borůvkami ve tvaru vánoční modré koule, dezert i pro vegany. A českým nadšenkyním, které baví sladké umění vytvářet, doporučuje se držet receptů. A že to někdy i přesto nevyjde? To se stává po dlouholetých zkušenostech někdy i jí. "Problém je dnes i v kvalitě surovin," podotýká.

Jaké dorty se během adventu a na Štědrý den podle vás hodí nejvíc a proč?

Dorty vyrábím celoročně hlavně k narozeninám, vždy podle přání oslavence. S přibývajícím chladným počasím převážná většina lidi sahá více po čokoládě, oříšcích, karamelu, pomerančích, skořici. Vánoční dort bych doporučovala extra kakaový korpus se sachrovým krémem z lučního máku a se švestkovými povidly. Mák symbolizuje hojnost a bohatství. Povidla jsou slovanská pochutina a propojení kakaa se švestkami a mákem je netradiční a úžasné. Tuto náplň jsem s menší úpravou použila i při podzimní soutěži Svatební dort 2020 a odvezla jsem si medaili.

Který druh cukroví musíte upéct každý rok, protože by to podle vás nebyly Vánoce, a proč?

Vánoční svátky miluji od dětství. Mám dva syny a pokouším se, aby to vždy byly svátky tradice, lásky, rodinné pohody i setkávání se s celou rodinou. Každého potěší vánoční cukroví dělané z lásky, s trpělivostí a z kvalitních surovin. Na našem rodinném vánočním stole nesmí chybět vanilkové rohlíčky, vosí úly, horká temperovaná čokoláda se šlehačkou, svařené víno, pečené jedlé kaštany, koledy. To jsou pak krásné vánoční chvíle.

Na které cukroví jste musela získat víc zkušeností, než se vám povedlo?

Už devět let peču veganské vánoční cukroví podle vlastní receptury. Teď je to úžasná chuť, ale těch zkoušek, než to vyšlo, jak jsem si přála, bylo mnoho. Dnes patří pistáciové stromečky, red velvet prasátka u lidí mezi oblíbené cukroví, které každoročně putovalo po Evropě i za moře.

Letos jsem připravila pro zákazníky své firmy pro změnu bezlepkové cukroví, vánoční ovocné zrcadlové dezerty - jahodové, třešňové, broskvové, s lesním ovocem. A vrcholem letošních Vánoc je pro mne nádherný průhledný dezert z Chardonnay s borůvkami ve tvaru vánoční modré koule, dezert i pro vegany.

Co je při rozhodování, který druh cukroví se bude péct, důležité? Podle čeho se řídit?

Dobrý cukrář si musí vždy dobře rozvrhnout, co vytvořit nejdříve a co potom. Neboť ne vše trvá stejně dlouho a ne vždycky se vše musí povést. České ženy mají velmi dobré základy v pečení a mají i šikovné ručičky. Doporučuji při pečení se držet daného receptu, ale jste-li v koncích, nechte pracovat svoji intuici. Třeba vznikne něco nového a zajímavého. A jaký druh cukroví vytvořit? Každá dobrá hospodyňka vždy ví, čím má udělat své rodince radost, čím své blízké potěší. Ale neměla by zapomenout ani na sebe. Plná spíž cukroví neznamená šťastnou domácnost.

Jakou sladkost jste na advent a dobu vánoční pekla a přišla vám nebizarnější?

Dort ve tvaru nahatého pozadí se staženými kalhotami, mezi půlkami byl voňavý dáreček přikrytý javorovým listem. Ale tento dort jsem vytvářela ještě na studiích oboru cukrář, před 25 lety.

Proč se některým hospodyňkám nedaří upéct klasické cukroví? Co dělají za chyby?

Nemusí dělat chybu ony. I mně se to stalo, přitom šlo o osvědčenou rodinnou recepturu od prababičky, a těsto nevyšlo. Problém dnes je i v kvalitě surovin. Není cukr jako cukr. Není mouka jako mouka, jaká byla před mnoha lety. Jsou to zkušenosti, trpělivost a stálé vylaďování svých receptur. Už také vím, po které mouce sáhnout a které mouky si v krámě vůbec ani nevšímat.

Určitě je také důležité nezapomenout si tuk vždy nechat odležet, nechat ho povolit v pokojové teplotě, než budete vypracovávat těsto. Nezapomenout ani na trvanlivost másla nebo tepelně neošetřených vajíček. Záleží také na uskladnění cukroví v chladu, suchu, kvalitních nádobách. Pokud je v cukroví máslo, nedoporučuji uskladnění déle než dva až tři týdny.

