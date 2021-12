Vánoční tipy: Dárky, které nestojí ani 100 korun. Přitom potěší víc, než si myslíte

Ačkoliv předsváteční dny by měly spočívat především v rozjímání, dobročinnosti a postění se, poslední dekády mají spíše zcela odlišný charakter. Lidé se předhánějí v nákupech drahých dárků, kvůli kterým se také často zadlužují. Co kdybyste letos do dárku vložili svůj čas a kreativní umění?

Spoustu dárků lze vyrobit vlastníma rukama za minimální útratu. Při jejich výrobě si navíc také odpočinete. Ruční práce nebo jakýkoliv druh činnosti označované jako DIY (udělej si sám) mají totiž prokazatelně terapeutické účinky.

Podívejte se na naše tipy na ručně vyráběné dárky.