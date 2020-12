Jak vyzdobit vánoční stůl: 15 nápadů, které vás zaručeně inspirují

Vánoční stůl by měl souznít s vaším osobním stylem. Nezáleží na tom, jestli si libujete v minimalismu, třpytu, rustikálním stylu nebo opulentní zlaté barvě. Vše se dá skloubit.

U vánoční tabule si většinou představíme barvy, jako je zlatá, stříbrná nebo červená, to ale neznamená, že u nich to musí skončit. Jestli si troufáte, vyzkoušejte tmavě modrou nebo třeba i černou.

Co rozhodně nesmí chybět, jsou doteky přírody na vánoční tabuli. Ať už se jedná o jmelí, jehličnaté větvičky, rozmarýn, šišky nebo ovoce. Jak konkrétně to udělat, na to se podívejte v naší grafice.