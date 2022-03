V každé duši je místnost, kam je nebezpečné vstoupit. Vychází nový hit od B. A. Paris

Alice a Leo se stěhují do exkluzivního obytného komplexu s názvem The Circle. Vypadá to, že se jim splnil celoživotní sen… zdání však klame. Existuje totiž jeden temný důvod, proč luxusní rodinnou vilu v uzavřené londýnské komunitě mohli koupit tak výhodně. A tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se s ní přede dvěma lety stalo? A proč o tom nikdo ze sousedů nechce mluvit? Alicina zvědavost se změní v posedlost a ve zdánlivě dokonalém domě se začnou odehrávat nevysvětlitelné věci.

Britsko-francouzská spisovatelka B. A. Paris v novém titulu Terapie rafinovaně buduje napětí, zužuje okruh podezřelých a přichází hned s několik zvraty, z nichž ten poslední je nejméně očekávaný. "Hlavní vliv na mě měla Agatha Christie," říká sama autorka. "Četla jsem její knihy od dvanácti let a nikdy jsem nedokázala uhodnout, kdo je vrah. Stejně tak se snažím napínat i svoje čtenáře."

Příběh obrovského úspěchu

Cesta ke spisovatelské kariéře v případě B. A. Paris nevedla přímo. Poté, co dokončila vysokoškolská studia, přestěhovala se do Francie, kde několik let pracovala v bance. Psaní se začala věnovat až po padesátce - a hned její první kniha Za zavřenými dveřmi se stala celosvětovým bestsellerem (k dnešnímu dni se prodaly skoro 4 miliony výtisků). V psaní ji od počátku podporoval manžel i jejich pět dcer. "Jestli jsem je něco naučila," usmívá se autorka, "tak určitě to, že nikdy není pozdě jít za svým snem."

Po napínavém debutu následovaly další tituly, které ještě rozšířily řady jejích fanoušků. Knihy V pasti lží a Přiveď mě zpátky nesou známky jejího osobitého stylu: jsou plné překvapivých situací, akce, perfektně vykreslených postav i postupně odhalovaných záhad. A zatímco v románu Dilema odbočila od thrilleru spíše ke společenskému dramatu, v novince se ke svému oblíbenému žánru vrací.

Uprostřed komunity plné tajemství

"Myslím, že největší rozdíl mezi Terapií a mými ostatními psychologickými thrillery je, že se odehrává v uzavřeném obytném komplexu a soustředí se na vztahy mezi přáteli a sousedy. Na rozdíl od mých předchozích knih se ve středu děje nenachází pár."

V Terapii se skutečně rozplétá složitá síť vztahů a tajemství, jejichž odhalování drží čtenáře v neustálém napětí. Alice, jedna z protagonistek, se stává zvláštnostmi svého nového domova zcela posedlá a propadá paranoie. Může vůbec někomu věřit - včetně vlastního manžela? Zmocňuje se jí šílenství, nebo se skutečně někdo neustále dívá? Odpovědi najdete v napínavém a svižně dávkovaném vyprávění, které jen tak neodložíte. Oblíbená autorka thrillerů B. A. Paris je zkrátka zpátky v té nejlepší formě.