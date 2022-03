UV lampy na nehty. Mýty a fakta!

Rozdíly v UV lampách

První a nejvíce viditelný rozdíl spatřujeme v designu lampy na nehty. Designy UV/LED lamp se liší svým tvarem, barvou či značkou. Ne všechny jsou ale rozdílné, můžete se setkat také s totožnou UV lampou na nehty, pouze pod jiným brandem. Tomu nelze zabránit. Velké množství nehtových značek si vybere UV lampu z existující nabídky lamp, vyrobených pravděpodobně v Číně, na Taiwanu nebo v Jižní Koreji, a lampu si jen obrandují, a tím vznikne nový produkt na trhu.

Nedávno ale představili v Ruscona svůj originální kousek, a to UV/LED lampu NO.2, kterou si navrhli sami od píky. To znamená jediné. Tato lampa je k sehnání pouze na www.ruscona.cz, stejný produkt pod jinou značkou nenalezneme nikde jinde.

Jak je to se zrcadlovým dnem u lamp?

Řada lidí tvrdí, že zrcadlové dno je důležitým prvkem UV lampy, bez kterého nebude lampa fungovat. Údajně odráží světlo tak, že vytvrdí nehet i zespodu. Tuto skutečnost nám ale laboratoř, výrobci elektroniky ani chemici nepotvrdili.

Právě UV světlo spouští chemickou reakci v materiálech, které se používají k úpravě a tvorbě gelových nehtů. UV světlo je neviditelná část světelného spektra o maximální vlnové délce 400 nm. V běžném životě přijdeme do kontaktu většinou s UVA světlem o vlnové délce 315-400 nm. UVA sice má schopnost odrazit se, ale čím nižší je vlnová délka, tím odrazivost klesá. Znamená to, že UV/LED lampy s nižší vlnovou délkou mají efekt odrazivosti zcela minimální.

Dá se tedy říci a zároveň vyvrátit, že na materiálu a úpravě dna tolik nezáleží. Na čem ale záleží je provedení a také barva dna, právě kvůli odrazivosti. Víme moc dobře, které barvy světlo odrážejí, a které naopak pohlcují. Doporučujeme tedy použít uvnitř bílou vysoce odrazivou barvu. Nicméně na samotném výsledku vytvrzení se nic nemění.

Výkon UV/LED lamp

S výkonem u lamp na nehty je to o něco složitější. Často se na obalu UV/LED lamp udává jiná informace o výkonu, než tomu opravdu je. Výkon ve Wattech se počítá tak, že vynásobíte volty s ampéry a dostanete výsledné číslo příslušné Wattům.

Výrobci lamp ale uvažují malinko jinak. Myslí si, že čím víc Wattů bude UV lampa mít, tím větší bude její prodej. A tak začali počítat výkon lamp jinak. A to následným způsobem: Lampa má např. 36 diod. Každá dioda má potenciální výkon 2 Watty, tzn. 36 x 2 = 72 Wattů. To jen pro představu, abyste věděli, jak to skutečně s výkonem u lamp na nehty je a nenechali se zastrašit

A jak je to se zdravím?

Jak je dobře známo, UV světlo si s kůží úplně nenotuje. Sami dobře víte, jak působí UV světlo (slunce) v létě, pokud se spálíte. Jak je to tedy u prstů a nehtů v UV/LED lampě? Hlavním aspektem, proč není UV lampa tolik škodlivá pro vaše ruce spočívá především v délce vystavení se UV světlu. Vytvrzení v lampách probíhá v krátkých intervalech a s delším časovým odstupem. Díky tomu můžeme být klidní. Nehtům jednou za čas v krátkých časových intervalech UV světlo vůbec nevadí, nehty nijak nepoškodí, a po dlouholetém používání lamp se nepotvrdil ani výskyt žádných závažných kožních onemocnění.

Doufáme, že vám článek pomůže při výběru UV/LED lampy na nehty, a že jsme vám odpověděli na dosud nezodpovězené otázky na dané téma. Dělejte správná rozhodnutí, díky vaší informovanosti.