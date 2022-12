Upečte si skořicové šneky trochu jinak

Dali byste si k rodinné snídani něco opravdu výborného a vyrobeného s láskou? Pojďte strávit společný rodinný čas a dejte se do pečení skořicových šneků ozdobených medvídky Goldbären. Nejenom, že si báječně pochutnáte, zároveň si u zdobení procvičíte fantazii.

Ingredience na těsto:

500 g hladké mouky

230ml vlažného mléka

1 lžíce vanilkového jogurtu Olmíci s medvídky HARIBO Goldbären

60 g cukru krupice

20 g čerstvého droždí

60 g rozpuštěného másla

1 vejce

špetka soli

1 lžička skořice

1 vejce na potření

Ingredience na náplň:

125 g másla

50 g třtinového cukru

2 lžičky skořice

Ingredience na polevu:

180 g cukru moučka

10 g másla

20 ml mléka

1 lžíce vanilkového jogurtu Olmíci s medvídky Haribo Goldbären

šťáva z půlky citronu

Postup:

Nejprve připravíme kvásek - do hrnečku dáme vlažné mléko, lžíci cukru a rozdrobíme droždí. Kvásek necháme na teplém místě vzejít - trvá to přibližně deset minut. Do velké mísy prosejeme mouku, přidáme sůl, zbytek cukru, skořici a promícháme do směsi. Pak přidáme rozpuštěné máslo, vejce, lžíci vanilkového jogurtu Olmíci a nakonec kvásek. Těsto propracujeme, dokud se nebude lepit na okraje mísy. Poté přiklopíme čistou utěrkou a dáme kynout na teplé místo zhruba na hodinku a půl.

Mezitím připravíme náplň do šneků:

Rozpustíme máslo, do kterého přidáme cukr, skořici a dáme ztuhnout do lednice.

Po 90 minutách vyjmeme těsto z mísy a vyválíme ho do obdélníku o velikosti cca 30×50cm. Potřeme ho připravenou skořicovou směsí a zamotáme do rolády. Tu nakrájíme na 3 cm široká kolečka a dáme na plech. Šneky necháme na plechu kynout dalších třicet minut a než je šoupneme do trouby péct, pomažeme je rozšlehaným vejcem. Troubu nastavte na 160 °C a šneky pečte 30 minut.

Mezitím si připravíme polevu:

Do mísy prosejeme cukr, přidáme rozpuštěné máslo, mléko, lžíci vanilkového jogurtu Olmíci a zakapeme citronovou šťávou. Vše pořádně vymícháme do hladka.

Po upečení necháme šneky vychladnout, pokapeme je polevou a ozdobíme medvídky HARIBO Goldbären.