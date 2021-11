Typy na vánoční dárky od Gabriella Salvete

Velmi hezký set dle vašich přání a požadavků vytvoříte z kosmetických štětců a příslušenství k péči o štětce. Sortiment Gabriella Salvete je velmi široký. Nabízí štětce nejrůznějších velikostí, tvarů i využití. Štětec na rozjasňovač se vyznačuje jemnými štětinkami tvarovanými do vějířku. Umožňuje nanášet jemné množství rozjasňovače a pomáhá opticky zvýraznit různá místa na obličeji. Štětec na pudr je typický širokým štětinovým lůžkem a poměrně velkým průměrem. Velmi dobře slouží k nanesení pudru na velké plochy obličeje. K péči o štětce neodmyslitelně patří jejich správné a pravidelné čištění. K tomu nabízíme mýdlo na štětce a silikonovou čisticí paletku.

Velmi neutrálním balíčkem může být vše spojené s manikúrou. V dnešní době není nic neobvyklého, že i muži o své nehty pečují. Doporučujeme myslet na veškeré potřeby péče o nehty. Pro dokonale zdravé nehty musíme jistě použít pilník, který nehtům poskytne masáž a podpoří jejich růst. Nehty s nezastrkanou nehtovou kůžičkou také nepůsobí příliš atraktivně. Pokud volíme balíček pro muže, není od věci přihodit do košíků různé olejíčky a podpůrné laky na nehty v transparentním odstínu. Pro ženy navíc volíme i laky pigmentované. Vánoční čas dokonale ladí s červenou, zelenou a zlatou. Nabídka odstínů je velmi široká, jistě vás některý zaujme.

K Vánocům neodmyslitelně patří i dekorativní kosmetika. Ať už aktivně používaná při zkrášlování se ke slavnostní večeři, nebo pasivně jako dáreček pro maminku, babičku, přítelkyni nebo kamarádku. Pokud vytváříme balíček dekorativní kosmetiky, měli bychom přemýšlet komplexně. Jako základ většina žen používá make-up a korektor. Ten následně zmatňuje a nejrůzněji fixuje pomocí pudru. Pokud nevíme, jaký odstín se k naší obdarovávané hodí, volíme transparentní pudr. Ten sedí všem typům a odstínům pleti. Věřím, že nesáhnete vedle s řasenkou a očními stíny. Ty můžeme volit v neutrálních nude barvách, které lze vrstvit a tvořit tak nejrůznější druhy líčení ať už decentní denní, nebo intenzivní a výrazné noční. Třešničkou na dortu bude rtěnka. Pokud si příliš nevěříte ve vašem odhadu, vezměte nějaký jemný a nenápadný odstín, avšak jste-li fajnšmekr, sáhněte do výrazných hravých odstínů jako je rudě červená.

Ještě stále nevíte, čím pod stromečkem potěšíte? E-shop elnino.cz má velmi širokou nabídku parfémů i kosmetiky. Sledujte nejžhavější novinky a typy na vánoční dárky. Pokud se vám nechce vymýšlet co do balíčku vložit, zachrání vás dárkové kazety. Při nákupu na našem e-shopu se vyhnete nepříjemnému vánočnímu shonu v obchodních centrech a čekání nekonečných front. V klidu a pohodlí domova si objednáte vše na co si vzpomenete a balíček vám doručíme až ke dveřím.