"Tohle mi vadí, přestaň." Názorné video, jak se bránit před nechtěnými dotyky

Upozornit na překračování hranic toho, co je nám příjemné a co už obtěžuje, je ve společnosti lidí nesnadné. Instruktoři Moderní sebeobrany Jasmína a Pavel Houdkovi názorně ukazují situaci, která může kdykoliv nastat. Jak se konkrétně bránit?

Konkrétní ukázka nás přivádí do situace, kdy jsme mezi lidmi a člověk, kterého znáte, na vás začne sahat, aniž by vám to bylo příjemné. "Je zcela namístě něco říct," upozorňuje instruktorka Jasmína Houdek. Vyslovte svou nevoli jasně - například větou: "Tohle mi vadí, takhle na mě nesahej."

Pokud ale dochází i přes tento nesouhlas k dalšímu nepříjemnému pokračování, je třeba být důraznější. Ve videu lektoři ukazují, jak to konkrétně udělat.