To raději rodit doma. Porody bez partnerů ženy odmítly. Fotografka vše zdokumentovala

"V naší kultuře porody nedokumentujeme pravdivě. Vyrostla jsem u televizních pořadů, ve kterých je těhotná, vzdychající matka odvezena na kolečkovém křesle pryč a za pět minut vidíte, jak drží čisté dítě. Takové zobrazení nerespektuje a bagatelizuje mimořádnou sílu žen," říká americká dokumentární fotografka Maggie Shannonová, kterou zajímalo, jak pandemie ovlivnila porodnickou praxi ve Spojených státech - konkrétně nárůst domácích porodů.

Spojené státy, stejně jako Česká republika, zavedly koronavirová nařízení, mezi která spadal i zákaz přítomnosti partnerů na porodních sálech. Na jaře 2020 tak začala Shannonová obvolávat porodní asistentky napříč Spojenými státy, aby zjistila, zda se jejich vytížení nějakým způsobem změnilo.

"Řekly mi, že jim od rána do večera volají zoufalé ženy, které nechtějí rodit v nemocnici. Tento motiv a příběh mi tak přišly hodně důležité. Chtěla jsem odpovědět na otázku, jaké to je, porodit dítě v chaotické době plné zdravotních restrikcí," říká Shannonová, která v rámci svého projektu doprovázela čtyři porodní asistentky během jejich práce.

Fotografie americké umělkyně byly do poloviny dubna pod názvem Extreme Pain, But Also Extreme Joy vystaveny v uměleckém institutu TILT ve Filadelfii.