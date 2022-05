Srdcem proti zdi – další romantický hit od Mariany Zapaty

"Já ho snad zabiju. Jednoho dne. Jednoho dne dlouho po tom, co dám výpověď, aby na mě nepadl ani stín podezření. ‚Aidene,‘ zavrčela jsem, i když jsem věděla, že mi to k ničemu nebude. Vrčením jsem si jen vysloužila jeho pohled - ten nechvalně proslulý, shovívavě nadutý pohled, kvůli kterému se Aiden už v minulosti nejednou porval. Nebo tak jsem to aspoň slyšela. Koutky úst se mu zkroutily dolů, rty sevřel do tenké čárky a přimhouřil hnědé oči, a já měla co dělat, abych opanovala nutkání strčit mu prst do nosní dírky. To nám dělala máma, kdykoli jsme jako malí trucovali."

Sympatická hlavní hrdinka a její mužský protějšek, kteří si nemohou přijít na jméno. To je zaručený recept na dynamický vztah, který oblíbená spisovatelka Mariana Zapata použila s úspěchem už několikrát - třeba ve svém celosvětovém bestselleru Kulti. Svět ale není černobílý a lidské emoce už vůbec ne, takže se brzo ukáže, že na první pohled zcela odlišní lidé mají mnohem víc společného, než by si dokázali představit. A právě to je i případ nejnovějšího Zapatina romantického hitu, který - stejně jako ty předchozí - vydává v českém překladu nakladatelství Fragment.

Rozhodnutí, které mění životy

V knize s názvem Srdcem proti zdi se seznámíte s Vanessou Mazur, která už roky dělá asistentku, hospodyni, vílu kmotřičku a podržtašku Aidenu Gravesovi, slavnému obránci národního fotbalového týmu. A má toho právě tak akorát. Přestože dokáže zařídit takřka nemožné, Aiden si jí pořádně nevšímá a slovo "děkuji" zjevně nemá v repertoáru. Vanessa si proto kvůli rozhodnutí dát výpověď nedělá nijak těžkou hlavu. Jaké je ale její překvapení, když se sportovec zvaný Hradba z Winnipegu objeví na jejím prahu a žádá ji, aby se vrátila. Jak teď odpovědět muži, který je zvyklý dostat všechno, co chce?

Jízda na vlnách emocí

Mariana Zapata opět vytvořila neuvěřitelně čtivý román, ve kterém pomalu rozvíjí a buduje vztahy. Kromě toho, že zábavně i dojemně vykresluje charaktery obou protagonistů, staví oba do nelehké pozice vedoucí k nečekaným situacím. Zatímco Vanessa potřebuje zoufale splatit školné, Aidenovi hrozí deportace do jeho rodné Kanady. Daly by se jejich problémy vyřešit svatbou naoko? To zjistíte v emocemi nabité knize Srdcem proti zdi, která vás nejen zahřeje u srdce, ale také dá zabrat vaší bránici.

