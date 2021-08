Vyzkoušejte speciální online test, odhalí sociální fobie

Případné potíže pomůže odhalit jednoduchý test, který vytvořil tým české platformy pro on-line terapii Terap.io.

Pandemická opatření a omezení se ruší a lidé mohou zase začít dělat věci, které dlouho nemohli. Třeba se vrátit do kanceláře, chodit do kina a stýkat se s přáteli. Ne každý se ale na tento návrat těší. "Je úplně normální, pokud člověk cítí nějakou úzkost ze začlenění zpátky do svého běžného sociálního života. Odhaduje se, že v současnosti zhruba 7 % populace trpí nějakou formou sociální úzkosti," říká Chádí Moussawi, zakladatel první české platformy pro poskytování psychoterapie online Terap.io.

Nezáleží na tom, jestli bojujete se sociální úzkostí už delší dobu, nebo se ve společnosti cítíte nekomfortně v důsledku pandemie. Strach ze socializace může přerůst v sociální fobii, tedy vytrvalý a intenzivní strach z interakce s jinými lidmi. Sociální fobie způsobuje úzkosti, posiluje pocit osamělosti a může vést k dalším psychickým i fyzickým těžkostem. Zda je člověk pouze introvert, nebo už má příznaky prvních potíží, pomůže vyřešit rychlý online test. Po zodpovězení 10 jednoduchých otázek dostane zájemce okamžitě vyhodnocení včetně tipů, jak postupovat dále s ohledem na výsledek. Test si může každý vyzkoušet na https://terap.io/content/socialni-fobie/.

Dobrá zpráva je, že ani pokud test sociální fobii odhalí, nemusí se dotyčného držet celý život. Existují možnosti, jak se s ní vypořádat. Jedním z nejúčinnějších způsobů je psychoterapie. Pro člověka trpícího sociální úzkostí může ale i samotná komunikace s terapeutem představovat překážku. "Pokud se necítíte na osobní sezení, vyzkoušejte on-line terapii. Můžete si sami zvolit, zda chcete mít s terapeutem videohovor, pouze si telefonovat nebo dokonce chatovat," radí zakladatel platformy Terap.io Chádí Moussawi.

První česká platforma pro psychoterapii Terap.io První česká platforma pro psychoterapii Terap.io vznikla v důsledku náročných životních období dvou přátel (Chádí Moussawi a Jan Sasínek), která překlenuli díky terapii. Společně s týmem zkušených terapeutů se pak rozhodli vytvořit službu, která zjednoduší přístup k terapii všem. Terap.io během pár jednoduchých kroků propojí klienta s ověřeným terapeutem a po výběru termínu zprostředkuje terapeutické sezení formou videohovoru, audiohovoru nebo chatu, bezpečně a bez využití třetích stran. Terapii tak zájemci mohou podstoupit v jakémkoli čase a situaci, která jim vyhovuje. Služba také pomáhá s výběrem konkrétního terapeuta. Více informací najdete na https://terap.io/.