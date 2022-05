"Šílenství" kvůli soudu s Deppem. Lidé milují nenávidět Heardovou, tvrdí právnička

Kalifornská právnička v rozhovoru poukazuje na to, že soudní procesy s veřejně známými osobnostmi se zpravidla neodehrávají za přítomnosti televizních kamer. "Většina celebrit ani v soudní síni kamery nechce. Tým Johnnyho Deppa na to opravdu tlačil, ale tým Amber Heardové si je tam nepřál," podotkla Ahouraianová.

Johnny Depp podle ní v soudním sporu jen usiloval o to, aby získal zpátky své jméno a reputaci v Hollywoodu. "Utratil opravdu hodně peněz za to, aby spoustu lidí vypovídalo v jeho prospěch a prezentovalo tak jeho příběh veřejnosti. A to je velmi chytré. Stojí za ním profesionálové, kteří umí argumentovat," zdůraznila.

Heardové podle právničky v soudním procesu uškodilo, že ji veřejnost nepřijala jako "běžnou lidskou bytost". "Myslím si, že Heardová u soudu působila buď jako velmi stoická, nebo naopak vystupovala neautenticky a naštvaně," uvedla Ahouraianová. "A celé to pak vyústilo v šílenství na sociálních sítích. Lidé teď milují ji nenávidět," dodala.

Soud mezi Deppem a Heardovou, ve kterém herec svou bývalou manželku žaluje kvůli údajné pomluvě a požaduje po ní odškodné ve výši 50 milionů dolarů (zhruba miliardu korun), začal v dubnu. Předmětem sporu je článek z roku 2018 pro americký list The Washington Post, ve kterém se herečka označila za oběť domácího násilí.