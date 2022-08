Sex ve třech si více užívají lidé v trvalém vztahu. Často vede k orgasmu, tvrdí vědci

Psychologové z University of Minnesota Duluth ve své studii zkoumali 276 heterosexuálních mužů a žen. Téměř 30 procent z nich žilo v manželském svazku, skoro čtvrtina byla single, necelá pětina jich nacházela uspokojení v polyamorním vztahu, 15 procent mělo dlouhodobý nemanželský vztah a sedm procent jen tak nezávazně randilo. Všichni respondenti si sex ve třech už alespoň jednou vyzkoušeli.

Výzkumníci jim následně dali vyplnit dotazníky, které mimo jiné zjišťovaly, do jaké míry trojka splnila jejich očekávání, jestli při ní dosáhli orgasmu a jestli by si ji ve stejné sestavě chtěli zopakovat. Výsledky ukázaly, že většina lidí si zkušenost pochvalovala. Sex ve třech dotazovaní na pětibodové škále v průměru hodnotili známkou 3,74. To znamená, že lehce předčil jejich očekávání.

Švédskou trojku preferují muži

Skoro devět z deseti lidí se svěřilo, že dosáhlo orgasmu, a většina z nich uvedla, že by si sex ve třech se stejnými partnery dala znova. O poznání silnější ochotu si zážitek zopakovat projevovali především muži, kteří se milovali se dvěma ženami. Píše o tom psychologický web PsyPost.

Netradiční sexuální zkušenost by si zopakovali také lidé, kteří se do trojky pustili se svým dlouhodobým partnerem. Autoři studie si zmíněné zjištění vysvětlují tím, že se stálí partneři při sexu lépe domluví a cítí se bezpečněji, než když se do milostného dobrodružství pustí s příležitostnými partnery.

Pokud se trvalí partneři trojky účastní společně, bývá to pro ně podle vědců zároveň více vzrušující. Svou roli potom může sehrávat i skutečnost, že se v takové situaci necítí provinile, snadno se zbaví stresu a rychleji se uvolní. "Sex ve třech nabízí heterosexuálním párům příležitost zažít intimní zkušenost nemonogamního typu a navíc i s osobami stejného pohlaví. Mohou se tak o své sexuální identitě dovědět něco nového," vyzdvihla vedoucí výzkumu Ashley E. Thompsonová.

Mohlo by vás zajímat: Souhlas se sexem přes aplikaci nedává smysl. Lidé spolu mají mluvit, říká Nejedlová

To, že jste před pěti minutami sex mít chtěla, neznamená, že ho budete chtít i za dalších pět minut, říká ředitelka organizace Konsent. | Video: Daniela Drtinová