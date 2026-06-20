Právě jsem vytahovala z trouby jablečný štrúdl, když Karel položil klíče na botník. Ten zvuk kovového cvaknutí o dřevo mi zůstane v hlavě do konce života. Dívala jsem se na jeho záda v té drahé outdoorové bundě, kterou si koupil minulý měsíc, a věděla jsem to dřív, než promluvil. „Evo, já už takhle nemůžu,“ řekl a ani se na mě neotočil. „Mám pocit, že se tady dusím. Potřebuju ještě něco zažít, než bude úplně pozdě. Chci se prostě nadechnout.“ Stála jsem tam s utěrkou v ruce a jediné, co mě napadlo, bylo: „A co ten štrúdl? Jsou v něm ty rané renety, co jsi chtěl.“ „Nech si ho,“ odpověděl, vzal si svůj kufr – ten stříbrný, skořepinový, co jsme kupovali na tu nešťastnou cestu do Egypta – a odešel.
Ztráta manžela jí otevřela dveře k nové vášni. Eva našla štěstí v netradičním řemesle
Konec jedné dlouhé životní etapy nemusí znamenat prohru. Někdy je to právě ten okamžik, který nás přiměje zastavit se, přehodnotit své priority a objevit talent či vášeň, jež v nás celou dobu dřímaly. Své o tom ví i čtenářka Eva.
Žádný křik, žádné létající talíře. Jen tiché klapnutí dveří a pak to nejstrašnější ticho, jaké jsem kdy v našem bytě v Liberci zažila. Šestadvacet let. Dvě dospělé děti, dcera Tereza v Praze a syn Honza, co už pět let žije v Londýně. Společná hypotéka na třípokojový byt pod Ještědem, kterou jsme doplatili teprve loni. A pak tu byla ta garáž v řadové zástavbě u starého nádraží. Karlova svatyně. Místo, kde trávil víkendy renovací starých motorek a kam jsem já měla přístup jen tehdy, když bylo potřeba něco uklidit nebo mu donést kafe. Celé roky jsem to místo nenáviděla. Smrdělo to tam benzinem, starým olejem a prachem.
Vůně hoblin a starých časů
První měsíc po jeho odchodu jsem strávila v jakémsi polospánku. Chodila jsem do práce, kde pracuji už věčnost, mechanicky zakládala spisy a večer seděla u televize, kterou jsem ani nevnímala. Kolegyně se mě snažily litovat, ale to bylo to poslední, co jsem chtěla. „Evičko, zajdi si ke kadeřníkovi, kup si něco na sebe,“ radila mi vedoucí. Jenže já jsem se v zrcadle neviděla. Viděla jsem jen stín ženy, která šestadvacet let sloužila cizím snům. Karel mi nechal garáž. Prý ji „v rámci vyrovnání“ nepotřebuje. On teď žil v novém podnájmu se slečnou Nikolou, která cvičila jógu a motorky jí nic neříkaly. Tereza mi do telefonu řekla: „Mami, prodej to. Je tam jen staré harampádí a akorát ti to bude připomínat tátu.“
V dubnu, když konečně vylezlo sluníčko, jsem tam šla. Klíč v zámku drhnul, přesně jak jsem si pamatovala. Uvnitř to vypadalo jako po výbuchu. Karel si odvezl stroje, ale nechal tam hromady starého dřeva, rozbité skříňky a nánosy prachu. Sedla jsem si na starou převrácenou bednu od piva a chtělo se mi brečet. Můj život vypadal přesně takhle – jako ta špinavá garáž plná věcí, které nikdo nechce. Pak můj pohled upoutal starý hoblík, který ležel v rohu na ponku. Byl rezavý, ale rukojeť měla tu hladkou patinu, kterou vytvoří jen tisíce doteků lidské dlaně. Patřil mému tátovi. Byl to truhlář ze staré školy, člověk, který dokázal z kusu dubu vykouzlit zázrak. Jako malá jsem u něj v dílně trávila hodiny a on mi dovoloval smirkovat malé kousky dřeva. Vzala jsem ten hoblík do ruky a najednou, jako by se v té zatuchlé místnosti pohnul vzduch.
Moje malá revoluce
Začala jsem tím, že jsem vynesla odpad. Pak jsem vzala koště a drhla podlahu, dokud mě nebolely ruce. Karel vždycky říkal, že truhlařina je pro chlapy a že já nemám cit pro materiál. „Ty jsi na ty papíry v archivu, Evi, to ti jde nejlíp,“ říkával s tím svým blahosklonným úsměvem. Postavila jsem se k jedné staré židli, kterou tam nechal. Byla to klasická „tonetka“, ale někdo ji kdysi natřel hnusnou tlustou vrstvou hnědé barvy. Vzala jsem brusný papír a pustila se do díla.„Dobrý den, sousedko, nepotřebujete pomoct?“ ozvalo se ode dveří. Stál tam pan Eliáš, starý pán z vedlejší garáže, který tam už léta opečovával starého trabanta.
„Děkuji, já jen… zkouším to sundat dolů,“ odpověděla jsem rozpačitě. Pan Eliáš vešel dovnitř, prohlédl si židli a pak se podíval na mě. „Na barvu musíte vzít horkovzdušnou pistoli, jinak se upižláte k smrti. Půjčím vám ji. A tady ten hoblík, ten mi dejte, já vám ho nabrousím. Takhle byste s ním jen trhala vlákna.“ Byl to on, kdo mě naučil, jak se dřevo nadechuje. Ukázal mi, jak poznat směr let, jak míchat lněný olej s včelím voskem a jak trpělivě čekat, až se dřevo „napije“. Karel dělal všechno rychle, moderně, lakoval to tlustými vrstvami chemie. Já dělala pravý opak. Byla to moje tichá revoluce proti všemu, co mi kdy tvrdil.
Židle, co vyprávějí příběhy
Přes léto se garáž změnila. Už to nebylo místo, kde se opravovaly stroje. Bylo to místo, kde se vracel život věcem, které ostatní vyhodili k popelnicím. Objevila jsem v sobě zapomenutý dar – viděla jsem krásu tam, kde ostatní viděli jen šrot. Moje první zrenovovaná skříňka, kterou jsem natřela jemnou holubí šedí a doplnila mosaznými úchytkami z blešího trhu, vzbudila u Terezy šok. „Mami? To jsi udělala ty? To vypadá jako z toho drahého obchodu na Vinohradech!“ „Zkusila jsem to dát na internet,“ řekla jsem jí tehdy nejistě. Prodala se za dvě hodiny. A pak přišly další poptávky.
Lidé mi začali vozit své staré kousky po babičkách. Chtěli, abych jim vrátila duši. A já se těšila do své garáže, na tu vůni cedru a borovice, na ticho, které přerušovalo jen šustění brusného papíru. Koupila jsem si i malou dodávku. Byla ojetá, bílá a trošku otlučená, ale byla napsaná jen na moje jméno. Když jsem poprvé sama nasedla za volant a jela vyzvednout starou almaru k jedné paní do Jizerských hor, měla jsem pocit, že se poprvé v životě opravdu nadechuji. Přesně tak, jak o tom mluvil Karel, když odcházel. Jen s tím rozdílem, že já jsem k tomu nepotřebovala nikoho nového. Stačila jsem si sama.
Nečekaný telefonát
Karel se ozval včera večer. Volal mi na mobil, což neudělal už dlouhé měsíce. Hlas měl nejistý, v pozadí nehrála žádná meditační hudba, jen ticho. „Evo? Jsi to ty? Hele, já… s Nikolou to nějak nevyšlo. Zjistila, že potřebuje víc svobody a odjela do Indie. Přemýšlel jsem, jestli bychom si nemohli zajít na kafe. Třeba do té garáže, mohl bych ti tam pomoct uklidit ten binec, co jsem tam nechal…“„Ten už je dávno pryč, Karle,“ řekla jsem klidně a dívala se na své ruce, které byly sice trošku odřené a za nehty jsem měla zbytky vosku, ale byly to ruce, které něco dokázaly. „Garáž je teď ateliér. Teď jsou tam židle. Moje židle.“
„Tvoje židle?“ zopakoval nechápavě. „Ano. Je tam plno, Karle. Pro tebe už tam místo není.“ Položila jsem telefon a šla jsem nanést poslední vrstvu oleje na krásný starý psací stůl, který zítra povezu jedné mladé rodině. Zítra mi bude sedmapadesát let. Začínám novou dekádu s dílnou, kterou miluji, a s vědomím, že moje hodnota není v tom, jak dobře zamotám štrúdl nebo jak ticho dokážu být. Někdy nás život musí opravdu srazit na kolena, abychom našli sílu, o které jsme do té doby nevěděli.
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Zdroj: Čtenářka Eva (zpracováno pro redakční použití)