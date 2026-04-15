Jiří Korn se narodil 17. května 1949 v Praze a vyrůstal v Karlíně se třemi sourozenci – bratrem Miloslavem a sestrami Tamarou a Yvettou. Ačkoliv se později stal taneční ikonou, jeho začátky byly paradoxní. Bratr a sestra, vystudovaní tanečníci, se mu v mládí posmívali, že se na jevišti neumí hýbat. „Já si nejsem jistý, že to všechno umím. Na každou profesi člověk musí mít čas a musí se jí věnovat hodně,“ přiznává se svou typickou skromností. Jeho touha odlišit se a záliba v „image" (i když se tomu tak tehdy neříkalo) se projevila už v dětství. Poté co viděl film V pravé poledne, zatoužil být kovbojem. Otec mu z Bruselu z Expa 58 přivezl kompletní kostým. Malý Jiří se do něj nadšeně navlékl a vyrazil tramvají do Šárky. „Vlezl jsem do té tramvaje… a teď jsem tam stál a všichni na mě zírali, co to tam stojí za příšeru. Měl jsem furt ten stetson do očí, sklopenou hlavu a říkal jsem si: Tak v tomhle už nikdy nikam nepojedu,“ vzpomíná na okamžik, kdy se jeho dětská odvaha střetla s tehdejší realitou padesátých let, kdy jakékoliv vybočení z běžného standardu bylo takřka nemyslitelné. A možná to bylo právě tady, kdy se zrodila jeho celoživotní tréma, o které mluví jako o svém stínu, jejž maskuje profesionálním výkonem.
"Zírali na mě jako na příšeru!" Jiří Korn o trapasu v tramvaji, pohnutém osudu syna i tajné svatbě v golfovém
V českém showbyznysu najdeme jen málo osobností, které v sobě mají takovou vizionářskou duši jako Jiří Korn. Je mužem mnoha talentů a ve všech exceluje - ať už jako zpěvák, tanečník, stepař, mistr republiky v kulečníku nebo vášnivý golfista. Miluje inovaci, rád boří mýty a šokuje extravagancí - třeba když jako jeden z prvních brázdil Prahu na koloběžce nebo si vyrazil do společnosti v sukni.
Od Rebels k O2 areně
Kornova kariéra je fascinujícím průřezem hudební historie. Začínal v 60. letech v beatové skupině Rebels s hitem Šípková Růženka, prošel slavným Olympicem a nakonec ovládl popová pódia i muzikálovou scénu. Role Thénardiera v Bídnících nebo Šaška v Draculovi mu vynesly prestižní Cenu Thálie. Stojí za takovými hity jako Žal se odkládá, Miss Moskva či Hotel Ritz. Zapomenout nesmíme ani slavný televizní pořad Možná přijde i kouzelník, jehož byl neodmyslitelnou součástí. I přes obrovské úspěchy ale zůstal nohama na zemi s vědomím křehkosti lidského bytí. Svůj životní motor přirovnává ke stroji, který se musí udržovat. „Já vždycky, když jedu v autě a vidím, jak se někomu kouří z vejfuku, tak říkám: Á, to bude brzo lágr. A samozřejmě ten lágr se asi občas stane… Zadřený motor není dobrý,“ glosuje s humorem své občasné zdravotní neduhy v pozdějším věku. Přesto se stále vrhá do nových výzev – učí se italsky, aby si v Toskánsku mohl popovídat s číšníkem, nebo ve vyprodané O2 areně zařazuje skladby v znakové řeči.
Osudové ženy a svatba v golfovém
V milostném životě Jiřího Korna nebylo vždy vše zalité sluncem. První manželství s Hanou v roce 1972 skončilo po dvou letech bouřlivým rozchodem. Druhou osudovou ženou se stala modelka a herečka Kateřina Kornová, se kterou se seznámil v roce 1987. Přestože se i toto manželství rozpadlo, zůstali blízkými přáteli a vzorně spolupracují při péči o své děti – Filipa a Kristinu. Štěstí do třetice našel Jiří na golfovém greenu. Jeho třetí manželka, o 25 let mladší Renata Cieslerová, je rovněž vášnivou golfistkou. Jejich svatba v roce 2017 byla stejně netradiční jako Jiří sám. „Vzali jsme se u golfového hřiště v golfovém oblečení a i naše svatební cesta, která směřovala do Itálie, byla celá na golfu,“ prozradil.
Filip: Svět strojů, tramvají a koloběžek
Osud syna Filipa je poznamenán těžkou diagnózou – dětskou mozkovou obrnou, autismem a epilepsií. Přestože vyžaduje nepřetržitou péči, rodiče mu dopřávají radost skrze jeho největší vášně. „S Filipem jsem oslavili jeho narozeniny a jeli po Praze vyhlídkovou tramvají, to pro něj byl nejlepší dárek. On ty tramvaje a stroje opravdu miluje,“ popsala Kateřina Kornová rodinnou pohodu. Filipova fascinace mechanikou a pohybem je neutuchající. Kdykoliv vidí stroje, jeho svět se rozzáří. Právě synův zdravotní stav a náročná nikdy nekončící péče měl být jeden z důvodů rozchodu Jiřího s Kateřinou. I po konci partnerství ale rodiče dokázali udržet přátelské vztahy.
Kristina a svět bez hamburgerů
Dcera Kristina šla v uměleckých stopách rodičů a stala se demisólistkou Baletu Národního divadla. Svět baletu je však vykoupen neuvěřitelnou dřinou. „Samozřejmě nemůžeme jíst hamburgery. Je to hned znát. Baletka musí nějak vypadat vizuálně,“ svěřila se v Show Jana Krause. K baletní profesi také neodmyslitelně patří kostýmy a sukně – ať už ty tréninkové, nebo bohatě zdobené tylové „tutu“ sukně pro představení jako Labutí jezero či Louskáček. Těch si Kristina za svou kariéru užívá vrchovatě. Na pódiu v nich působí jako éterická bytost, avšak každý ladný pohyb je vykoupený nejen nemožností dopřát si fast food, ale hlavně tvrdým tréninkem a disciplínou, kterou zdědila po rodičích. Díky Kristině je Jiří dnes i pyšným dědečkem vnučky Izabely.
Co dělá Jiří Korn, když se nikdo nedívá?
Když zrovna nestojí v záři reflektorů, umí dokonale vypnout. „Já a odpočívat? Jo, to umím, to se přiznám. Úplně se mi z toho dělá špatně, protože já se dokážu svalit a jsem schopnej nedělat prostě tři dny vůbec nic,“ přiznal se smíchem. Také miluje sledování filmů a málokdo by čekal, že tento renesanční umělec bude mít vliv i na tak drsný žánr, jako je rap. Přesto na něj dnešní hvězdy hiphopové scény vzhlížejí s úctou. Jiří Korn je i ve svých šestasedmdesáti letech živoucím důkazem rčení, že věk je jen číslo a že je pořád co objevovat a učit se. Ať už je to na snowboardu, na golfovém hřišti nebo v nahrávacím studiu s novou italskou písní. Jeho životní „KORNCEPT“ je jasný: žít naplno, s elegancí a bez ohledu na to, co si o vašem kovbojském klobouku myslí lidé v tramvaji.