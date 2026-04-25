„V procesu jsem úplně ztratila pojem o čase, ani se mi nechtělo jíst, spát, jen jsem chtěla tvořit jednu píseň za druhou,“ přiznává Charlotte střípky z procesu tvorby odehrávající se v Londýně. Pod dohledem producenta Sachy Skarbeka, který stojí za hity Miley Cyrus nebo Adele, nahrála materiál pro své první EP.
„Zapomínám jíst a spát.“ Charlotte Gott o tvůrčím transu a drsném drilu s koučkou Dua Lipy
V londýnském studiu nevnímá čas, hlad ani únavu. Vlastní tvorba ji pohltila natolik, že je v totálním tvůrčím transu. Charlotte Gott se rozhodla jít vlastní cestou, kašle na škatulky i kritiku kvůli změně jména a nemůže se dočkat, až v den svých dvacátých narozenin do světa vypustí svou první hudební nahrávku.
Dril pod dohledem mentorky Dua Lipy
Charlotte neponechává náhodě žádnou stránku, a proto poslední rok a půl dochází na lekce k Lorně Blackwood, hlasové koučce, která pilovala projev takových hudebních ikon jako Dua Lipa nebo Ellie Goulding. „Její přístup je úplně jiný, než na jaký jsem byla zvyklá z Česka. Strašně mě to s ní baví a myslím, že mě to i posunulo,“ vysvětluje Charlotte, proč vsadila na mezinárodní dril.
Od fanynky k dravé producentce
Cesta od dětských snů k realitě v jejím podání nabrala neuvěřitelné tempo. Sama o sobě říká, že jako malá byla snad největším fanouškem Ariany Grande. Sama přitom nechce být jen tou, která stojí u mikrofonu a čeká na hotovou píseň. Přihlásila se proto na online studium na prestižní Berklee College of Music, kde se soustřeďuje na hudební produkci. „Učím se, jak si hudbu můžu produkovat sama. Je to tak ještě víc ‚moje‘, než kdyby mi píseň někdo celou složil a pak mi ji jen dal, abych ji zazpívala,“ říká odhodlaně dcera Karla Gotta.
Japonský sen
Charlotte o sobě mluví jako o světoobčance, což v ní upevnila i cesta do japonského Kjóta, po které toužila dlouhá léta. „Byla to nezapomenutelná zkušenost. Když jste v jiném prostředí, jiné kultuře, nutí vás to víc přemýšlet, vnímat a rychleji dospět,“ ohlíží se za zkušeností, která ji naučila vnímat svět bez lokálních omezení. I to je důvod, proč tvoří v angličtině, přeje si totiž, aby její produkce přesáhla české hranice.