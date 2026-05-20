V českém showbyznysu, kde je zvykem sdílet i ty nejintimnější detaily ze soukromí, působí Kryštof Hádek jako úkaz. Trojnásobný držitel Českého lva (za filmy 3 sezóny v pekle, Kobry a užovky a seriál Volha) se řídí přísným pravidlem: jeho práce patří divákům, ale jeho domov a blízcí jsou výhradně jeho. Svou životní partnerku i děti tají s důsledností, která fascinuje média i fanoušky, a o rodině veřejně prakticky nemluví.
Záhada „paní Columbové“: Kryštof Hádek vysvětlil, proč tak úzkostlivě tají životní partnerku i děti
Patří k nejobsazovanějším a nejoceňovanějším hercům své generace, přesto o jeho soukromí ví veřejnost překvapivě málo. Zatímco na plátně Kryštof Hádek exceluje v rolích mužů, kteří jdou často až na dřeň, do vlastního světa drží dveře zavřené na devět západů. Jedno ale přece jen víme – doma je tátou tří kluků a sám vyrostl mezi bratry.
Hádek má pro své mlčení jasné důvody, které pramení z hlubokého přesvědčení o ochraně soukromí. „Pro mě je rodina tabu, nechci, aby se fotily děti a žena, aby se vědělo, kde bydlím… Náš domov bude jen náš,“ svěřil se. Věří totiž, že skutečné vztahy mohou kvést pouze mimo dosah objektivů a bulvárních spekulací.
Záhadná „paní Columbová“
Pátrání po tom, kdo je partnerkou Kryštofa Hádka, připomíná hledání bájné paní Columbové. Herec ji nikdy oficiálně nepředstavil, neukazuje se s ní na červených kobercích a na premiéry ji nebere. O jeho současné partnerce se tak neví prakticky nic – ani jméno, ani profese, ani to, jak vypadá.
Hádek zřejmě nechce, aby se jeho partnerka stala terčem veřejného zájmu. V minulosti byl přitom jeho milostný život pod drobnohledem, když tvořil pár s herečkou Terezou Rambou (tehdy Voříškovou) nebo Berenikou Kohoutovou. Obě tyto dámy mimochodem dříve randily s Vojtou Kotkem, což tehdy vděčně rozebíral bulvár. Od té doby se však Hádek v otázkách vztahů zcela stáhl do ústraní.
Trojnásobný otec: Synové v utajení
Přes veškerou snahu o diskrétnost je známo, že Kryštof Hádek je trojnásobným otcem. První syn se narodil v roce 2014 a byl jediným z dětí, jehož příchod herec tehdy v návalu radosti sám veřejně oznámil. O rok později, v roce 2015, se rodina rozrostla o druhého syna – tentokrát však už v tichosti. Poslednímu synovi je kolem pěti let.
Nejmladší z klanu Hádkových: „Vejškrabek“
Sám Kryštof Hádek je nejmladším ze tří bratrů – jeho sourozenci jsou známý herec Matěj Hádek a lékař Ondřej Hádek. Jejich matkou je dokumentaristka a publicistka Jana Hádková. Kvůli většímu věkovému odstupu od starších bratrů (sedm a osm let) o sobě Kryštof mluví s nadsázkou: „Bratři s oblibou říkají, že jsem se narodil v době, kdy už oni dva byli dávno kámoši. Že prý jsem byl takovej vejškrabek. Děcko na stáří pro rodiče.“
I když ho bratři zpočátku brali jako přítěž, dnes tvoří nerozlučnou trojici. Matěj Hádek vzpomíná, že zlom v jejich vztahu nastal, když bylo Kryštofovi dvanáct a poprvé se mu odvážil postavit – tehdy ho prý švihl vodítkem a rozsekl mu kotník, čímž si vydobyl status „parťáka“.
Lékař Ondřej, který se jako jediný herectví vyhnul, plní v rodině specifickou roli. „Je takový náš lakmusový papírek. Když na premiéře neusne, víme, že to bylo dobré,“ žertují bratři. Ondřej totiž prý z únavy po náročných službách v kině či divadle v devadesáti procentech případů usne.
Herectví jako řemeslo
I když Kryštof Hádek nedokončil Pražskou konzervatoř kvůli přílišnému množství pracovních nabídek, jeho kariéra je oslnivá. Po studiu na prestižní londýnské škole LAMDA se vypracoval v jednoho z nejžádanějších českých herců. Vedle velkých dramatických rolí se rád věnuje dabingu, zejména animovaným filmům. „Je to víc hravé. Navíc mám sám jako divák animáky rád a koukám na ně čas od času s dětmi,“ přiznává.
Kryštof Hádek je zkrátka směrem k soukromí své rodiny pevný jako skála. Dokonce ani v Show Jana Krause, proslulé osobními dotazy, ze svých zásad neustoupil a o rodině se nerozpovídal. Pro fanoušky tak zůstává především mistrem svého řemesla, který si své soukromí hlídá a jen tak někoho do něj nepustí.