Patřil k hercům, jejichž jméno si možná ne každý vybaví okamžitě, ale tvář pozná téměř každý milovník českých filmů a seriálů. Vlastimil Hašek, muž s výraznými brýlemi a civilním hereckým projevem, se objevoval v mnoha známých komediích Václava Vorlíčka. Diváci si ho mohou pamatovat jako Hanzlíkova kamaráda z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, sochaře Peška z Dívky na koštěti nebo tatínka z Rumburaka.
Za brýlemi Pekaře z Malého pitavalu se skrýval prudký muž. Dana Syslová ho milovala, i když s ním doma mívala Itálii
Vlastimil Hašek patřil k tvářím, které diváci znají z oblíbených komedií i seriálu Malý pitaval z velkého města. V soukromí byl manželem o sedmnáct let mladší Dany Syslové, s níž prožil třiadvacet let. Jejich rodinu ale v roce 1992 zasáhla dvojí tragédie: nejprve zemřel Hašek po infarktu a krátce poté si život vzal i jeho syn Jiří.
Největší popularitu mu ale přinesla televizní role nadporučíka Pekaře v krimiseriálu Malý pitaval z velkého města. Právě díky ní se zapsal do paměti širokého publika jako spolehlivý představitel mužů, kteří nepůsobí okázale, ale v příběhu mají pevné místo.
Od metrového zboží k herectví
Málokdo ví, že cesta Vlastimila Haška k herectví nezačala rovnou na divadelních prknech. Původně se vyučil prodavačem metrového zboží. U této profese ale dlouho nezůstal. Táhlo ho to k divadlu, a tak se rozhodl přihlásit na DAMU.
Studium úspěšně dokončil a první herecké zkušenosti sbíral v divadle v Karlových Varech. V polovině šedesátých let se stal členem Městských divadel pražských, kterým zůstal věrný až do konce života. Právě divadlo bylo jeho hlavním profesním domovem, i když pro většinu diváků zůstal spojený především s televizí a filmem.
Osudová žena Dana Syslová
Významnou kapitolou jeho života byla herečka Dana Syslová, která byla o sedmnáct let mladší. Seznámili se v pražském Divadle Komedie, kam Syslová nastoupila po absolvování DAMU. Z pracovního setkávání se postupně stal vztah, který vyústil v manželství a společnou rodinu.
„Začal o mě pečovat, až z toho byl vztah a dítě na cestě. On mě vlastně vychovával, ochraňoval před nástrahami světa. Byl úžasný kuchař! Jinak byl hrozně nepraktický. Neuměl přibít ani hřebík,“ říká Syslová.
Jejich manželství trvalo třiadvacet let, až do Haškovy smrti v roce 1992. Nebyl to ale vztah bez třenic. Syslová později otevřeně přiznala, že jak dospívala a nacházela vlastní pevnější postoj, začalo mezi nimi docházet i ke konfliktům.
„Když jsem pak vedle něho dospěla, trochu se to mezi námi zadřelo. Měli jsme doma často Itálii. Byl cholerik, vyletěl kvůli každé hlouposti! A já jsem si taky nenechala nic líbit.“
Rok, který rodinu zlomil
Vlastimil Hašek měl dlouhodobě problémy se srdcem a jeho rodina o tom věděla. Když ho po jedné z hospitalizací pustili z nemocnice domů na víkend, přišel infarkt. Lékaři už mu nedokázali pomoci. Zemřel 12. dubna 1992 ve věku pouhých třiašedesáti let.
Pro rodinu to byla obrovská rána. Jenže tím tragédie neskončila. Ve stejném roce si život vzal jeho syn Jiří, který se oběsil. Podle dostupných informací nesl smrt otce velmi těžce.
Dana Syslová později přiznala, že šlo o období, které ji téměř vymazalo z běžného života. „Bylo to strašné období! Přežila jsem ho díky blízkému člověku. První roky jsem prožila jakoby v mlze, ani si to nepamatuju,“ vzpomíná herečka, která má ještě syna Daniela.
Cholerik jako Brno
Ačkoliv Vlastimil Hašek působil jako ochranitelský partner, soužití s ním podle Dany Syslové nebylo vždy jednoduché. Herec měl prudkou povahu a dokázal se rozčílit i kvůli maličkostem, které by jiný přešel bez povšimnutí. „Když jsme se zdrželi s příchodem domů o 15 minut, už na nás řval, že doma suší oběd na plotně. On byl hrozný cholerik. Rozeřval se kvůli každé blbině. Že jsem dala skleničku jinam, než patřila. Za chvilku to ale hned zase nevěděl. Na to si pak už ale člověk zvyknul,“ prozradila Dana Syslová.
Ačkoliv Syslová s přibývajícím věkem Haškovu prudkou povahu snášela hůř, na rozvod podle svých slov nikdy nemyslela. Jejich soužití sice nebylo bez konfliktů a doma to občas pořádně jiskřilo, přesto pro ni byl mužem, kterého si nedokázala představit opustit.
Herec, který zůstal v českých filmech
Vlastimil Hašek nepatřil mezi hvězdy, kolem nichž by se budoval kult osobnosti. Byl však jedním z těch herců, kteří vytvářeli atmosféru českých filmů a seriálů. Uměl být nenápadný, komický i přesný v drobném gestu. Právě proto se jeho postavy staly přirozenou součástí snímků, které diváci sledují dodnes.
Jeho životní příběh má ale i bolestnou stránku. Za známou tváří z komedií a televizních rolí stojí muž, jehož rodinu tvrdě zasáhla nemoc, ztráta i tragédie, ze které se jeho nejbližší vzpamatovávali dlouhé roky.