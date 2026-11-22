Když manželovi Martinovi zavolala jeho mladší sestra Lucie, zrovna jsem v kuchyni chystala večeři. Lucie v telefonu vzlykala. Po bouřlivém rozchodu s přítelem balila věci do tašek a navíc v restauraci, kde pracovala jako servírka, dostala výpověď. Neměla kam jít ani z čeho zaplatit kauci na nový byt.
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Odmalinka nás učili, že rodině se má pomáhat, ať se děje cokoli. Jenže co když se naše ochota a dobrá vůle obrátí proti nám? A co hůř, když toho začnou zneužívat právě ti nejbližší? Simona byla vždycky ta hodná, která se snažila všem vyhovět, i kdyby ji to mělo stát cokoli. Jenže jednou zašla její obětavost příliš daleko a málem ji připravila o všechno.
Když manželovi Martinovi zavolala jeho mladší sestra Lucie, zrovna jsem v kuchyni chystala večeři. Lucie v telefonu vzlykala. Po bouřlivém rozchodu s přítelem balila věci do tašek a navíc v restauraci, kde pracovala jako servírka, dostala výpověď. Neměla kam jít ani z čeho zaplatit kauci na nový byt.
Moje obětavá povaha se okamžitě přihlásila o slovo. Vždyť rodina si musí pomáhat. „Martine, jen na týden nebo dva. Než si najde brigádu a pokoj v podnájmu,“ prosila jsem muže. Náš řadový domek sice není obrovský, ale obývací pokoj spojený s kuchyní nabízí pohodlnou rozkládací pohovku. Navíc máme patnáctiletou dceru Kláru, která měla Lucii vždycky ráda.
Dodnes si vyčítám, že jsem se tehdy nezeptala na přesné datum odchodu. Z obýváku se totiž než jsem stačila mrknout okem stala soukromá rezidence princezny Lucie. Ještě první dny probíhaly idylicky. Lucie upekla koláč, pomáhala v kuchyni a vyprávěla nám, jak byl její bývalý partner majetnický a nesnesitelný. Upřímně jsem ji litovala a snažila se jí vytvořit maximální pohodlí.
Jenže má obětavost se brzy obrátila proti mně. Po třech týdnech se atmosféra začala proměňovat. Z našeho obývacího pokoje se stala Luciina garsonka. Pod konferenčním stolkem ležely nedojedené talíře, po sedačce rozházené oblečení a v koupelně přibyly desítky lahviček. Lucie pracovala po nocích na telefonu a přes den spala do jedenácti.
Klára se připravovala na přijímací zkoušky na gymnázium. Potřebovala klid na učení, ale v obýváku neustále běžela videa ze sociálních sítí nebo zapnutá televize. Když ji Klára poprosila o ztišení, Lucie jen prohodila: „Ale no tak, Klári, učit se můžeš i v pokojíčku, buď trochu flexibilní.“
Protože jsem zvyklá všem vyhovět a vyhýbat se konfliktům, trvalo mi dva měsíce, než jsem se odhodlala k rozhovoru. Opatrně jsem nadhodila, zda si už prohlížela nějaké inzeráty na spolubydlení, případně zda by nepřispěla alespoň symbolickou částkou na jídlo a energie.
Lucie okamžitě přešla do útoku. „Já myslela, že jsme rodina! Vy máte dům, dva platy a vlastní švagrovou byste nechali na dlažbě? Z čeho mám asi platit nájem, když nemám práci podle svých představ?“ vzlykala ublíženě. Místo abych trvala na svém, znovu jsem ustoupila. Snažila jsem se hledat oporu i u tchyně. Ta mi však do telefonu řekla jen: „Simonko, měj trpělivost. Lucie to má těžké. U vás je jí dobře.“
Poslední kapka
Zlom nastal v pátek večer. Kláru čekaly poslední dny před zkouškami a tak jsme si slíbily, že si uděláme holčičí večer. Pěkně pizza, dětský šampus a trocha opakování češtiny. Když jsme se vrátily z nákupu, v obýváku seděla Lucie se dvěma známými, na stole stály lahve vína a hrála hlasitá hudba. Když jsem Lucii stranou požádala, aby večírek přesunuli jinam, mávla rukou: „Prosím tě, nebuď taková upjatá stíhačka. Vždyť je pátek.“
Klára beze slova odnesla tašku s pizzou do svého dětského pokoje a zavřela se tam. Ten zklamaný pohled mé dcery mě zasáhl víc než všechny odložené ponožky a nezaplacené nájmy dohromady. V tu chvíli mi došlo, že moje neustálé vyhovování ostatním začíná ničit moji vlastní rodinu.
Tehdy konečně zasáhl i Martin. Návštěvu poslal nekompromisně domů a druhý den ráno jsme si všichni tři sedli ke stolu. Oznámili jsme Lucii, že má přesně 30 dní na to, aby si našla podnájem. Nabídli jsme jí pomoc se stěhováním i hledáním pokoje, ale termín byl definitivní.
Lucie nejdřív vřískala, pak ze se sebe před celou rodinou udělala chudinku, kterou vlastní bratr se svou zlou ženou vyhodil na ulici. Termín vyprší za tři týdny, ale my už odpočítáváme každý den. Lucie s námi sice téměř nemluví, ale je jí jasné, že termín neposuneme. Včera se mě Klára u večeře zeptala, zda si po jejím odchodu budeme moci v obýváku konečně zase zacvičit a udělat si naší pohodičku, jak jsme byly vždycky zvyklé. Slíbila jsem jí, že ano a věřím, že jsem se konečně naučila říkat „dost“.
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Zdroj: čtenářka Simona (zpracována pro redakční účely)