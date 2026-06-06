Jmenuji se Karel. Je mi sedmdesát dva let a žiju v domku na kraji města, asi půl hodiny jízdy autem od mého syna Marka. Obvykle k nim jezdím v sobotu, když mě pozvou na oběd, ale jednou v úterý jsem se vracel z technické kontroly a měl jsem cestu kolem. V kufru mi zbyla bedýnka jablek ze zahrady, tak jsem si řekl, že jim je tam prostě nechám a aspoň na deset minut pozdravím.
Výchova jako ozvěna: Když slyšel syna ponižovat vnučku, zatrnulo mu. Mluvil totiž jeho vlastními slovy
Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Často ale zapomínáme, že se s ním přenášejí i červi, které jsme do něj nevědomky zasadili my sami. Když Karel uviděl svou vnučku v slzách a slyšel syna říkat věty, které ho kdysi sám naučil, zatmělo se mu před očima. V tu chvíli pochopil, že musí zasáhnout – nejen kvůli vnučce, ale i kvůli vlastnímu svědomí.
Můj syn Marek je projektant. Je mu čtyřicet pět, pořád visí na telefonu, řeší termíny, rozpočty a lidi, co neplní dohody. Má v sobě tu zvláštní, neustále napnutou strunu, kterou mívají chlapi, kteří se snaží utáhnout hypotéku, kariéru i rodinu a zapomínají u toho dýchat. Znám ho. Znám ho líp, než si je ochotný připustit.
Zaparkoval jsem před jejich domem a viděl, že garážová vrata jsou dokořán. Šel jsem rovnou tam, protože jsem slyšel hlasy. Markův hlas – byl tvrdý, řezal jako pilka na železo. A pak ticho. Takové to dusivé ticho někoho, kdo už se ani nesnaží bránit.
Zastavil jsem se ve stínu u vjezdu. Uvnitř, u ponku, stála moje vnučka Eliška. Je jí dvanáct, nosí brýle a nejraději by celý den ležela v knížkách. Před ní leželo rozebrané zadní kolo z jejího bicyklu. Rozsypaná ložiska, mastné hadry a Marek, který nad ní stál s rukama v bok.
„Nechápu, jak můžeš být tak nešikovná,“ říkal Marek tím svým ledovým tónem. „Ukazoval jsem ti to třikrát. To se na to vůbec nedíváš? Čím chceš v životě být, když nedokážeš ani vyčistit a složit blbé ložisko u kola?“
Eliška jen zarytě zírala na ty kuličky na špinavém hadru. Zůstal jsem stát venku, bedýnka v rukou mě tlačila do dlaní. A pak Marek dodal něco o tom, že s takovým přístupem k manuální práci z ní nic nebude, že život není jenom čtení románů a že zodpovědnost začíná u vlastních věcí.
Mluvil rychle, hlas mu stoupal v té specifické křivce, která sice není křikem, ale bičuje mnohem víc. Poznal jsem každé slovo. Každý důraz. Každý ten povýšený tón. Byla to totiž moje slova. Ta samá slova, která jsem do něj lil já před pětatřiceti lety, když se mu nedařilo opravit fichtla nebo když v dílně něco zkazil.
Dělal jsem to z obavy, aby v životě obstál, aby nebyl slabý, a přitom jsem mu jen do hlavy montoval program strachu a pocitu méněcennosti. Chvíli jsem tam tak stál, s těmi jablky v rukou, a cítil jsem se, jako by mě někdo polil studenou vodou. Pak jsem se nadechl a vešel dovnitř. „Nazdar vespolek,“ řekl jsem nahlas.
Oba sebou trhli. Marek se zatvářil překvapeně a trochu provinile. Eliška se na mě podívala a v jejích očích byla taková úleva, až mě u srdce píchlo. Je to ten pohled dítěte, které právě našlo spojence v bitvě, kterou nemůže vyhrát.
Položil jsem bedýnku na zem a došel k ponku. Sedl jsem si na starou stoličku vedle vnučky. „Můžu se na to podívat?“ zeptal jsem se jí klidně. Eliška mi beze slova udělala místo. Díval jsem se na ty součástky. Ano, bylo to rozházené, ložisko bylo suché a pár kuliček se zakutálelo pod stůl. Ale osa byla čistá a Eliška se zjevně snažila to seřadit podle velikosti.
„Tuhle část jsi udělala skvěle,“ řekl jsem a ukázal na vyčištěný náboj. „To, že se ti rozsypala ložiska, je normální. Stává se to i profíkům. Stačí jen mít grif na to, jak je tam udržet vazelínou. To se naučíš, neznamená to, že jsi nemehlo.“ Eliška jen tiše přikývla a popotáhla.
Marek se opíral o vedlejší regál s nářadím a mlčel. „Tati, prosím tě, nepoučuj,“ řekl pak, ale znělo to bezbranně. Jako někdo, kdo ví, že přestřelil, ale je příliš hrdý na to, aby couvl. „Nepoučuju,“ odpověděl jsem mu. „Jen si prohlížím technický problém.“ V garáži bylo chvíli ticho, jen zvenku bylo slyšet ptáky. Eliška se pořád nehnula.
„Víš, co mi řekl můj táta, když jsem jednou totálně zničil motor u naší staré motorky?“ otočil jsem se na Elišku. Poprvé zvedla hlavu a trochu se jí rozjasnila tvář. „Co?“ „Že ze mě nikdy nebude pořádný chlap a skončím jako pomocná síla u lopaty.“ Trochu jsem se pousmál, protože dneska už se tomu smát můžu. „A podívej se na mě. Sice jsem se tou lopatou ohánět musel, ale taky jsem postavil tenhle dům a vychoval tvého tátu. A svět se nezbořil.“
Marek se zhluboka nadechl a vyfoukl vzduch mezi zuby. Nebyl to úplně smích, ale napětí v jeho ramenou trochu povolilo. Podíval jsem se mu přímo do očí. „Jedno blbě složené kolo z nikoho v dvanácti letech neudělá neúspěšného člověka.“ Marek sklopil zrak.
Eliška se na mě podívala těma svýma upřímnýma očima, které ještě neumí lhát, a špitla: „Dědo, já jsem jenom nevěděla, jak ty kuličky tam dát, aby mi nevypadly. Říkala jsem to tátovi, ale on…“ „Já vím,“ řekl jsem a pohladil ji po vlasech. „Tak příště, když si nebudeš jistá, počkáš na mě, abych ti s tím pomohl.“
VIDEO: Zrušil poznámky i tresty. Učitel má vychovávat, tvrdí muž, podle kterého metoda cukru a biče nefunguje
Zdroj: Čtenář Karel (zpracováno pro redakční použití)