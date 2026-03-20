Zatímco televizní obraz nabízel příběh o velké proměně a odhodlání, skutečnost byla podle jeho ženy mnohem složitější. Lucie nyní na sociálních sítích popsala, co všechno se během uplynulého roku odehrávalo mimo kamery. „Ráda bych teď přidala společnou rodinnou fotku z dovolené, ale žádnou takovou z loňska nemáme. Všichni viděli ten boj, ale ne to, co bylo pod ním,“ svěřila se na Instagramu. Rodina podle jejích slov čelila nejen náročnému režimu, ale i omezením spojeným s natáčením. Děti například nemohly sdílet své plány ani zážitky s okolím. „Děti si ve škole a ve školce vyprávěly, kam pojedou a poletí na dovolenou a jaké výlety je přes letní prázdniny čekají, ale naše ostatním nemohly říct nic. Proč? Protože se o proměnách nemohlo mluvit a nikdo z nás čtyř nevěděl, co vlastně bude za týden,“ popsala.
„Všichni mě viděli jako ženu, co neví, co chce", říká manželka Jakuba z Extrémních proměn
Když Jakub Chládek nastoupil do pořadu Extrémní proměny, vážil kolem 170 kilogramů a jeho život byl na hraně. Každodenní realita se točila mezi gaučem a lednicí a jeho manželství s Lucií procházelo těžkou krizí. Rozhodnutí změnit život ale neovlivnilo jen jeho – do náročného procesu byla nevyhnutelně zatažena celá rodina.
Dřina, dřina a zase dřina
Ani chvíle, které měly působit jako odpočinek, ve skutečnosti nepřinesly úlevu. Například Jakubův pobyt v Turecku nebyl dovolenou v pravém slova smyslu. Jakub si na něj musel předem nadpracovat směny a i na místě ho čekal především trénink a natáčení. Lucie přiznává, že s tím počítala, ale těžce nesla reakce okolí, které její chování nepochopilo. „Když jsem v televizi poukazovala, že chci společný čas, chtěla jsem pro děti a sebe jen týden nebo alespoň pár dní, které tady bude opravdu pro nás,“ vysvětlila. „Všichni mě viděli jako ženu, co neví, co chce, ale ne jako manželku a matku, která jen volá – možná víc nahlas, než se čeká – o pozornost a projevení důležitosti.“
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Česká Margot Robbie,“ píší fanoušci. Marcela zhubla 50 kilo a znovu věří ve svůj sen
Proměna zásadně zasáhla i běžný chod domácnosti
Každý člen rodiny fungoval v jiném režimu a společné chvíle téměř zmizely. Zatímco Lucie zajišťovala chod domácnosti a starala se o děti, Jakub se plně soustředil na tréninky a přísný jídelní plán. „Kuba kvůli režimu a kalorickému příjmu jedl pak,“ popisuje Lucie, proč se rodina přestala setkávat u společných jídel. Postupně dokonce přestala vařit i pro něj. „Po návratu z fitka si musel vařit, protože jak zaznělo, pak už jsem mu nevařila,“ vysvětlila. Důvod byl podle ní praktický. „Když jsem se snažila vařit jídla z jídelníčku pro všechny, odmítal je, protože večer už nemohl rýži a podobně. Nevešel by se do denního příjmu. Chápala jsem to, a proto jsem rezignovala.“
Rodina se tak potkávala spíš jen na pár hodin denně. Jakub byl s nimi do večera, poté znovu odcházel do posilovny.
Těžké období i naděje
Lucie doufala, že se alespoň na chvíli podaří najít prostor pro společný čas. „Vím, že Kuba dělal vše, co bylo v jeho silách a snažil se nám dávat čas, jen jsem doufala, že pochopení budou mít i tvůrci pořadu a nechají nám ho na pár dní,“ přiznala.
Když se to nepodařilo, rozhodla se situaci vyřešit po svém. Vzala děti a odjela s nimi na týden pryč, aby si alespoň část prázdnin užily bez omezení.
Přesto na manžela nezanevřela. Uvědomuje si, že radikální změna byla nutná a že bez ní by následky mohly být vážné. „Nic Kubovi nevyčítám, vím, jaký ten rok byl. Ale věřím, že další prázdniny už budou nezapomenutelné, protože plánů máme spoustu,“ uzavírá s nadějí.