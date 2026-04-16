Vnučka Saxany Petry Černocké je talent od Boha: Kraluje dabingu a svého času jako jediná v rodině vydělávala
Filmová Saxana Petra Černocká nemůže být pyšnější. Její vnučka Olivie Coco je talentem od Boha – patří k nejvytíženějším dabingovým hvězdám, za což získala nominaci na prestižní Cenu Františka Filipovského. Navíc je vynikající zpěvačka i tanečnice, která se nebojí velkých výzev. I ona však už na vlastní kůži pocítila nevyzpytatelnou krutost života, to když minulý rok přišla náhle o svého otce.
Narodila se 4. února 2011 jako Olivie Coco Rafajová. Ale ona sama si od dětství neřekne jinak než Coco Vie. „Coco si odmalinka tak sama říkala. Vzniklo to odloučením přípony od jejího prvního jména Olivie. Je to zvláštní, ale je to tak. A rozhodli jsme se jí s jejím uměleckým jménem vyjít vstříc,“ vysvětluje její maminka a dcera Petry Černocké, zpěvačka Barbora Vaculíková, s úsměvem. Geny v této rodině jsou natolik silné, že podoba s matkou i babičkou bije do očí. „Když tě vidím, vidím mámu, co se dá dělat, geny prostě nezapřete,“ slýchávala v minulosti Bára a totéž dnes platí pro Coco.
Dabingová hvězda, která „vydělává na rodinu“
V čem ovšem Coco, respektive Coco Vie absolutně dominuje, je svět dabingu. Už od čtyř let byla členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru a před mikrofon se poprvé postavila kolem šestého roku. Dnes patří ke špičkám ve své kategorii a její matka říká, že „seká dabing jako Baťa cvičky“. Její hlas zazněl v desítkách filmů, od Grinche přes Mimi šéfa až po hlavní roli v muzikálu Matilda Roalda Dahla na Netflixu. Právě role Tabithy ve filmu Mimi šéf: Rodinný podnik jí vynesla v roce 2022 nominaci na Cenu Františka Filipovského. Babička Petra Černocká neskrývá úžas: „Ještě nedávno jsem si ani nedokázala představit, že by se moje malá vnučka stala tak úspěšnou dětskou dabérkou, role v Matildě mě naprosto zaskočila.“ Během koronavirové pandemie byla Coco dokonce jedinou z rodiny, kdo pravidelně vydělával, zatímco její dospělí příbuzní museli kvůli restrikcím zůstat doma.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Drsná minulost manžela Lucie Bílé: Dluhy u lichvářů a násilnický otec bez domova
Nečekaná tragédie: Loučení s tátou
Život mladé nadané dívky však v minulém roce zasáhla krutá rána. Dne 23. dubna náhle zemřel její otec, filmový producent a internetový vizionář Pepe Rafaj, a to ve věku pouhých 53 let. Rodina přitom ještě krátce předtím společně trávila Velikonoce. Pro čtrnáctiletou dívenku to byla nepředstavitelná zkouška. Její maminka Bára přiznala, že se s touto ztrátou vyrovnávaly velmi těžce a musely vyhledat pomoc psychologů. „Zažila jsem výčitky, že pláču málo i že pláču moc… Daleko silnější je naše dcera Olivie Coco. Mám totiž dítě, které je bonusové, a nemyslím si, že je to automatické. Že porodíte děcko, které bude tak skvělé, a že spolu budete vycházet. Já vím, že moje Coco je nejlepší dítě na světě a že navzdory těžkému období, co máme za sebou a její pubertě, kterou by mohla zažívat do plnejch, protože jí je patnáct, máme dobrý a otevřený vztah,“ vysekla Bára dceři ohromnou poklonu.
Budoucí psycholožka a uhlazovač vztahů
Ačkoliv Coco studuje hudební gymnázium – obor operní zpěv, přesně jako kdysi její babička Petra – její sny o budoucnosti míří jinam. „Ona by chtěla být psycholožka,“ prozradila Bára. A na svou možnou budoucí profesi se už prakticky připravuje při každé vhodné příležitosti. Ve škole funguje jako přirozený „uhlazovač vztahů“. Když vidí konflikt, má potřebu do něj vstoupit a situaci zklidnit. Kromě hluboké empatie v sobě ale nezapře ani špetku zdravé rebelie. Přestože je její matka členkou skupiny Yellow Sisters, Coco žlutou barvu upřímně nesnáší. Přesto se dokázala zachovat jako profesionálka: když měla maminčina kapela nouzi, Coco zatnula zuby, oblékla si žlutou a na třech koncertech za chybějící členku skvěle zaskočila.
Život v babinci na Letné
Domov má Coco s maminkou v barevném, uměleckém bytě na pražské Letné, který byl pro Báru splněným snem. V tomto kreativním prostoru se často scházejí všechny tři generace. V roce 2019 zde vznikal i společný vánoční singl „Čas Vánoc“, kde se hlasy Petry, Báry a Coco propojily v jeden harmonický celek. Bára na to vzpomíná s dojetím: „Bude tu s námi ještě dlouho jako vzpomínka, jak jsme se s mámou propojily a jak byla Coco šikovná jako malá.“ Postupem času se však logicky dynamika v jejich rodinné partě mění. Zatímco dříve byla hlavní „vedoucí zájezdu“ babička Petra, dnes už otěže zodpovědnosti přebírá Coco. „Teď ta Coco, které je patnáct a začíná být velmi vědomá, už si začíná všímat toho, že některé věci mohou lehce uniknout mně nebo babičce. Takže nás trošku hlídá, jestli jsme v pohodě,“ popisuje Bára.