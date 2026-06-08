Ze Slovenska přišla v neděli večer zpráva, která překvapila veřejnost i fanoušky bývalé prezidentky. Zuzana Čaputová a její dlouholetý partner Juraj Rizman oznámili konec vztahu. Informaci přinesl deník Plus JEDEN DEŇ, kterému dvojice rozchod potvrdila společným vyjádřením.
Veselka se nekoná. Čaputová oznámila nečekaný rozchod, s Rizmanem přitom ještě nedávno plánovali společnou budoucnost
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a Juraj Rizman oznámili po šesti letech rozchod. Skandál za koncem vztahu odmítají, dál prý zůstávají přáteli a žádají veřejnost o respektování soukromí.
Čaputová a Rizman spolu tvořili pár šest let. Jejich vztah byl ostře sledovaný i proto, že Rizman stál po boku Čaputové v době, kdy zastávala nejvyšší ústavní funkci na Slovensku. Navenek působili sehraně, klidně a podporující se. O to víc jejich oznámení vzbudilo pozornost.
„Ano, je to tak, i přes upřímnou snahu o řešení a po dlouhých rozhovorech jsme se s vzájemným respektem rozhodli ukončit náš partnerský vztah. Mezi námi se nestalo nic špatného – nečekejte žádné skandály ani dramata. Jsme nesmírně vděční za všechny společné roky, za vše, co jsme se od sebe navzájem naučili, a za lásku, kterou jsme sdíleli,“ uvedli ve společném prohlášení, které server získal.
Dvojice zároveň zdůraznila, že rozchod neprovází žádný konflikt a že si přeje, aby veřejnost respektovala jejich soukromí. „Naše životy zůstávají propojené, ale od nynějška už „jen“ jako přátelé. Chápeme, že to může vyvolávat mnoho otázek, ale rádi bychom vás upřímně požádali o respektování našeho soukromí,“ stojí dále v prohlášení.
Ještě nedávno se zdálo, že plánují společnou budoucnost
Podle slovenského serveru se o možných potížích ve vztahu mluvilo už nějakou dobu. Přesto na začátku roku nic nenasvědčovalo tomu, že by dvojice měla jít od sebe. Naopak. Čaputová s Rizmanem si pořídili společný pozemek na okraji Pezinku, jehož součástí má být i vinice a menší vodní plocha.
Právě tato zpráva tehdy vyvolávala dojem, že jejich vztah směřuje k ještě pevnějšímu společnému zázemí. Někteří dokonce spekulovali, zda pár nečeká další krok v podobě svatby. Nakonec se ale ukázalo, že jejich společná cesta se uzavírá jinak, než mnozí čekali.
Partner, opora i poradce
Zuzana Čaputová a Juraj Rizman spolu začali žít v roce 2020, tedy několik měsíců poté, co se stala slovenskou prezidentkou. Rizman tak po jejím boku přirozeně zaujal roli partnera hlavy státu a veřejnost ho často vnímala jako prvního gentlemana. Na oficiálních i neformálních akcích vystupoval jako její výrazná opora.
Jejich vztah ale nezačal náhodou. Znali se už delší dobu předtím. Rizman, který je o dva roky mladší než Čaputová, patřil k výrazným osobnostem slovenského občanského a ekologického prostředí. Dříve působil jako hlavní tvář Greenpeace na Slovensku a po prezidentských volbách se stal poradcem Čaputové pro oblast životního prostředí.
Ještě před vztahem s Rizmanem tvořila Čaputová pár s fotografem a hudebníkem Peterem Konečným. V roce 2019 ale přiznala, že jejich soužití prochází krizí. O rok dříve se rozvedla se svým manželem Ivanem Čaputou.
Čaputovou a Rizmana spojoval mimo jiné zájem o přírodu. Společně často vyráželi na výlety do hor a jejich vztah byl spojován spíš s klidem, nenápadností a podobnými hodnotami než s okázalými gesty. Bývalá prezidentka má dvě dcery, Rizman je otcem syna. Společné děti spolu nemají.