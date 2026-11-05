Diváci seriálu Polabí je znají jako manžele, kteří se s rodinou stěhují do nového prostředí. Veronika Arichteva a Štěpán Benoni ale nejsou kolegové, kteří se poprvé potkali až na natáčení. Jejich cesty se zkřížily už před mnoha lety během studií, a když společně usedli na pohovku v Show Jana Krause, přišla řeč nejen na jejich seriálové role, ale také na dávné školní časy.
Veronika Arichteva a Štěpán Benoni se znají dlouhá léta. Jejich společná minulost vyšla najevo u Krause
Veronika Arichteva a Štěpán Benoni hrají v seriálu Polabí manželský pár, jejich společná historie ale sahá mnohem dál než před televizní kamery. Znají se už ze studií a při návštěvě Show Jana Krause zavzpomínali na školní léta. Benoni přitom kolegyni nečekaně poškádlil kvůli věku.
Arichteva dala najevo, že dlouholetá známost jim společnou práci usnadňuje. S Benonim si podle svých slov před kamerou rozumějí a jejich herecké partnerství funguje přirozeně. „Známe se ze školy, takže už dlouho o sobě víme,“ připomněla herečka. Když ale svého kolegu vyzvala, aby se vzájemně pochválili, Benoni reagoval poněkud jinak, než možná očekávala. Místo obyčejného komplimentu zavzpomínal na školní léta po svém.
Znávali se pět let, Benoni si ji ale příliš nepamatuje
Herec přiznal, že ačkoli spolu studovali pět let, Arichtevu tehdy příliš nevnímal. A přidal poznámku, která se týkala jejího věku. „Myslel jsem si ale, že je mnohem mladší,“ prohodil Benoni s tím, že si ji ze školy příliš nevybavuje. Vzápětí však dal jasně najevo, že současná spolupráce funguje výborně. Na své kolegyni oceňuje mimo jiné její veselou povahu a skutečnost, že na natáčení přináší dobrou náladu.
V Polabí tvoří rodinu se dvěma syny
V seriálu Polabí se Arichteva představuje jako matka dvou chlapců, sedmnáctiletého teenagera a osmiletého syna. Jejím manželem je policista v podání Štěpána Benoniho. Rodina se stěhuje do Polabí, kde začíná novou životní kapitolu v domě manželovy matky. Pro oba herce znamenal příchod do seriálu vstup mezi již sehrané kolegy. Podle jejich společného vyjádření se však v novém prostředí rychle zabydleli.
V Show Jana Krause se shodli, že při natáčení záleží nejen na samotné roli, ale také na tom, s jakými lidmi člověk tráví dlouhé hodiny před kamerou. Dobré vztahy v hereckém kolektivu jsou podle nich důležité, protože se pak práce stává příjemnější.
A právě v tom mají Arichteva s Benonim výhodu. Přestože si herec svou někdejší spolužačku ze školních let nevybavuje tak dobře jako ona jeho, dnes jsou v pravidelném kontaktu a společné natáčení si pochvalují.
Ze spolužáků televizními manželi
Jejich profesní setkání má i trochu paradoxní nádech. Před lety se pohybovali ve stejném školním prostředí, aniž by tušili, že jednou budou před kamerami ztvárňovat manželský pár s dvěma dětmi. Dnes už mají oba za sebou řadu televizních i divadelních zkušeností a v Polabí dostali příležitost spojit své herecké schopnosti v jedné rodinné dějové lince.
A přestože Benoni svou poznámkou o věku kolegyni trochu poškádlil, na jednom se oba shodují. Spolupráce jim vyhovuje a na natáčení panuje příjemná atmosféra. Školní známost, na kterou jeden vzpomíná lépe než druhý, tak po letech získala docela nový rozměr.