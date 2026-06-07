Nikdy by mě nenapadlo, že ve dvaašedesáti budu sedět u zrcadla a řešit, jestli si mám dát tu výraznější rtěnku, nebo zůstat u looku „nenápadné důchodkyně“. Byla jsem vdaná třicet let. Můj život s Břetislavem nebyl zlý, nebyl plný křiku nebo dramat. Bylo to spíš postupné vytrácení se.
Věřila, že našla dokonalého muže pro podzim života. Jediný telefonát ho ale ve vteřině odepsal
Po rozvodu se odhodlala otevřít srdce novému vztahu. A zdálo se, že osud konečně stojí na její straně. Muž, který ji okouzlil pozorností a šarmem, však brzy odhalil svou pravou tvář. Božena pochopila, že ne každá druhá šance přináší vytoužené štěstí.
Jako když z barevné fotografie pomalu mizí pigment, až zbude jen šedivý obrys. Posledních pět let našeho manželství jsme žili v tichu. Ne v tom příjemném, sdíleném, ale v tichu, které vás dusí. Pak Břetislav odešel. Prostě si sbalil kufr s tím, že chce ještě něco zažít, a já zůstala v našem domku u Liberce sama s kocourem a zahradou.
Moje nejlepší kamarádka Helena mi to opakovala horem dolem: „Božko, nebuď jako kůl v plotě. Svět nekončí u tvých záhonů s rajčaty.“ Byla to ona, kdo mi do mobilu nainstaloval seznamovací aplikaci. „Je to jako katalog, prostě si v něm listuješ a vybíráš,“ smála se tehdy. Nechtělo se mi do toho. Trvalo mi měsíce, než jsem se odvážila na někoho vůbec kliknout.
Virtuální odvaha a muž z hor
Po několika marných pokusech, kdy si se mnou psali muži, co hledali spíš kuchařku a pradlenu než partnerku, se objevil Viktor. Na fotce vypadal sympaticky – prošedivělé vlasy, vrásky kolem očí od smíchu, v pozadí hory. Napsal mi velmi slušně. Žádné „ahoj kočko“, ale skutečný zájem o to, co čtu a jaké bylinky pěstuju.
Viktor byl bývalý lesní inženýr, teď už v penzi, ale stále aktivní. Psali jsme si skoro měsíc. Bylo to osvěžující. Jako by se ve mně znovu probouzela ta holka, která kdysi věřila, že si má s mužem o čem povídat i po večeři. Když mě pozval na kávu do Liberce k radnici, souhlasila jsem.
Puklina v dokonalém odpoledni
Setkali jsme se v jedné z těch malých kaváren, kde voní čerstvě mleté zrnko a hraje tichý jazz. Viktor přišel s kyticí květin. Bylo to staromódní a neuvěřitelně milé. „Moc ti to sluší, Boženo,“ řekl a já se zastyděla jako školačka. Seděli jsme tam dvě hodiny. Povídal mi o své práci v lese, o tom, jaké to je být vdovcem a jak mu chybí někdo, s kým by mohl sdílet drobné radosti dne.
Působil vyrovnaně a klidně. Smáli jsme se stejným věcem, shodli jsme se, že dnešní svět je až moc uspěchaný. Cítila jsem se s ním skvěle a v bezpečí. Říkala jsem si, že tohle je ono. Že jsem měla štěstí a narazila na někoho, kdo má srovnané hodnoty. „Víš, v našem věku už člověk ví, co je podstatné. Upřímnost a klid. A to je to jediné, co chci,“ řekl Viktor a jemně mě vzal za ruku. V tu chvíli mu ale na stole zavibroval telefon.
Ozvěna minulosti
Podíval se na displej a jeho výraz na zlomek vteřiny ztvrdnul. „Omluv mě, to je syn, to musím vzít,“ řekl a odsedl si jen o kousek dál, ale v té malé kavárně se zvuk nesl neúprosně.„No co je zase?“ vyštěkl do telefonu. Jeho hlas, před chvílí medový a klidný, byl najednou ostrý jako břitva. „Říkal jsem ti, že dneska nemám čas. To jsi tak neschopný si to zařídit sám? Už mě s tím přestaň otravovat, nejsem tvůj sluha.“
Byla tam pauza, během které Viktor vztekle podupával nohou o podlahu. Pak procedil mezi zuby: „Udělej, co jsem ti řekl, a už mi nevolej. Rozumíš? Nemám na ty tvoje nesmysly náladu.“ Položil telefon displejem dolů. Zhluboka se nadechl, urovnal si košili a s úsměvem se ke mně otočil. „Promiň, Boženo. Mladí dneska vůbec nemají disciplínu. Pořád by něco chtěli, ale nic pro to neudělají. Kde jsme to skončili?“
Cena za vnitřní klid
Dívala jsem se na něj a viděla jsem někoho úplně jiného. Viděla jsem Břetislava. Ne v obličeji, ale v tom způsobu, jakým dokázal během sekundy přepnout z masky „milého společníka“ do role někoho, kdo ovládá a ponižuje. Ten tón – ta směsice unavené agrese a naprostého nedostatku empatie – mi projel tělem jako elektrický proud.
„Je všechno v pořádku?“ zeptal se Viktor, když si všiml mého mlčení. „Ano,“ lhala jsem. „Jen mě trochu rozbolela hlava. Asi ten tlak.“ Dopili jsme kávu, on zaplatil a doprovodil mě k autu. Byl zase ten galantní muž jako na začátku. Sliboval, jak si příště uděláme výlet do hor. Já jen přikyvovala a v duchu počítala vteřiny, kdy budu moct zavřít dveře od auta.
Doma jsem si sedla do kuchyně a dívala se na ty květiny. Byly krásné. Ale já věděla, že do vázy nepůjdou. Helena mi večer volala, celá nedočkavá: „Tak co? Je to ten pravý? Kdy bude svatba?“ „Nebude nic, Heleno,“ odpověděla jsem klidně. „Napsala jsem mu, že se ke mně nehodí.“ „Cože? Zbláznila ses? Vždyť jsi říkala, že byl úžasný! Kvůli jednomu hovoru ho odepíšeš? Třeba měl jen špatný den, třeba ho ten kluk fakt štve…“
„Možná,“ řekla jsem. „Ale já už na tyhle špatné dny nemám čas. Třicet let jsem se učila přehlížet tyhle drobné pukliny v charakteru, až se mi z nich zhroutil celý dům. Teď už vím, že ten tón v telefonu nebyl náhoda. Byla to pravda, která na chvíli vykoukla ven.“
Svoboda v samotě
Viktor mi pak ještě napsal pár zpráv. Nejdřív se divil, pak byl trochu dotčený a nakonec… nakonec mi napsal něco, co jen potvrdilo můj odhad. Že jsem „hysterická ženská, co neví, co chce, a zůstane sama se svými kytkami“. A víte co? Měl pravdu v tom posledním. Zůstala jsem sama se svými kytkami. Ale v mém domě je klid. Žádné napětí, žádné čekání na to, kdy se ten „milý muž“ zase změní v někoho, koho se budu bát zeptat na to, jaký měl den.
Možná jsem až moc opatrná. Možná mi utekla šance na hezký podzim života. Ale ve dvaašedesáti jsem se konečně naučila, že je lepší být sama a mít se ráda, než být ve dvou a cítit se osaměleji než v tom nejhlubším lese. Moje intuice mi tentokrát nezachránila jen odpoledne, zachránila mi možná dalších deset let života. A to za jedno odmítnutí stojí.
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Zdroj: Čtenářka Božena (zpracováno pro redakční použití)