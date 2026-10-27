Jan Nedvěd už dávno nežije tempem, které kdysi znamenalo desítky koncertů měsíčně a dlouhé týdny na cestách. V osmdesáti letech tráví většinu času doma u Sázavy, tedy v prostředí, které je s jeho životem i písněmi neodmyslitelně spojené. Podle syna Honzy Nedvěda mladšího je mentálně stále ve velmi dobré kondici a rozhodně neztratil svůj temperament. „Mentálně se má dobře, dokáže se hádat, takže je všechno v pořádku,“ říká s úsměvem.
Velká láska Jana Nedvěda přetrvala roky. Syn Jan přiznal, že vztahu s Pavlínkou zpočátku nevěřil
Jan Nedvěd dnes žije poklidně u Sázavy, daleko od někdejšího koncertního maratonu. Největší oporou je mu dlouholetá partnerka Pavlínka, jejichž vztahu zpočátku kvůli velkému věkovému rozdílu mnozí nevěřili. Syn Honza dnes přiznává, že právě ona vytvořila jeho otci zázemí, ve kterém je spokojený a stále myslí i na návrat k hudbě.
Jeho dny jsou dnes mnohem klidnější. Má rád jídlo, především vývary a grilované kuře, se svou partnerkou Pavlínkou mají psa a občas vyrážejí na procházky. „Před barákem mu teče Sázava, takže je ve spojení s tou vodou, kterou vždycky miloval a o které zpíval,“ popisuje jeho syn.
Zároveň ale připouští, že věk už se přirozeně podepisuje na fyzických možnostech slavného písničkáře. „Je mu osmdesát let a už nemá sílu na to, aby uhrál dvouhodinový koncert nebo odjel někam do Košic. Ale mentálně by strašně chtěl.“
Velkou oporou je mu právě Pavlínka, s níž žije dlouhé roky. Jejich vztah přitom rodina na začátku přijímala s rozpaky především kvůli výraznému věkovému rozdílu. Honza Nedvěd mladší dnes otevřeně přiznává, že i on tehdy situaci posuzoval jinak než s odstupem času. „Na začátku vám to připadá divný, protože ten věkový rozdíl je obrovský. Dneska říkám, že člověk některé věci odsoudil předčasně,“ přiznává.
Nedaleko navíc žije i Nedvědova sestra Lída, která je podle Honzy další důležitou osobou v jeho každodenním životě. „Zaplať pánbůh za Pavlínku a zaplať pánbůh za Lídu, která bydlí tři sta metrů od něj. Za dohledu těchhle dvou osob táta žije šťastnej.“
Pavlínku podle něj čeká jednou velmi těžké období, protože Jan Nedvěd pro ni představuje mnohem víc než jen životního partnera. „V tátovi má tátu, tetu, syna, dceru, milence, prostě všechno dohromady. Ta holka bude strašně smutná,“ říká otevřeně s tím, že právě rodina by jí v takové chvíli chtěla být oporou.
Ani v poklidném důchodu ale Jan Nedvěd nepřestal myslet na hudbu. Syn by ho rád ještě dostal alespoň na chvíli před publikum a požádal ho dokonce, aby pro něj a Vojtu Nedvěda napsal nový duet. Potlesk už má totiž podle něj pro jeho otce úplně jinou cenu než dřív. „Táta říká, že dneska kdyby šel na koncert, tak už nechce peníze. Pro něj je odměna ten potlesk, na který se těší.“