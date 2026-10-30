Václav Neužil se v posledních letech prosadil v řadě výrazných filmových rolí. Za ztvárnění legendárního běžce Emila Zátopka ve filmu režiséra Davida Ondříčka získal Českého lva. S Ondříčkem se znovu pracovně setkal také při natáčení snímku Kluci to vidí jinak než holky, který se věnuje mezilidským vztahům a mužům procházejícím krizí středního věku.
Václav Neužil otevřeně o vztazích. Ženy podle něj touží po větší všímavosti, muži ale často netuší, co se děje
Herec Václav Neužil patří k výrazným osobnostem českého filmu a divadla. Přestože ho diváci znají především díky jeho rolím, nebojí se otevřeně mluvit ani o partnerských vztazích, rozdílech mezi muži a ženami nebo vlastních zkušenostech. Přiznává, že ani on někdy nedokáže rozpoznat, co jeho partnerka právě prožívá. A právě v tom podle něj vzniká řada zbytečných nedorozumění.
Neužil v něm ztvárnil úspěšného právníka Karla, který má zdánlivě všechno, co by si mohl přát. Vydělává velké peníze, jezdí luxusním autem a materiálně rozhodně nestrádá. Přesto se ocitá v životní slepé uličce. Nedokáže najít skutečné uspokojení, střídá partnerky a jeho život navíc komplikuje závislost na kokainu. „Je promiskuitní, žije jakoby naplno, ale zároveň je úplně prázdnej,“ charakterizuje Neužil svou postavu.
Muži a ženy si podle něj často nerozumějí
Téma partnerského soužití je herci blízké také v osobním životě. Sám přiznává, že zažil situace, kdy měl pocit, že se s ženami míjí a navzájem si nerozumějí. Podle Neužila ženy často očekávají, že jejich partneři sami poznají, v jakém jsou rozpoložení a co právě potřebují. Muži však podle něj nemusí být vždy schopni tyto jemné změny zachytit.
„Myslím si, že ženy by si strašně přály, abychom byli všímavější v tom směru, abychom věděli, nebo cítili, spíš cítili, v jakým zrovna stavu se nacházejí, v jaký jsou náladě, v jaký kondici a podle toho se k nim chovali,“ vysvětluje herec. S nadsázkou dodává, že někdy může být pro muže obtížné vyznat se v rychle se měnících náladách partnerky. Sám přitom připouští, že ne vždy dokáže správně reagovat. „My nemáme úplně vždycky receptory na to. Nebo já ne teda,“ přiznává.
Právě rozdílná očekávání podle něj mohou vést ke konfliktům. Ženy někdy nechápou, proč jejich partner nepozná, že se něco děje, zatímco muži si nemusejí uvědomovat, co přehlédli.
„Já znám spoustu inspirativních mladých mužů i žen, kteří vůbec toto nemají na svým žebříčku nějak vysoko,“ říká. Herec zároveň nevěří, že by se lidé během posledních desetiletí zásadně změnili. Podle něj se pouze proměnilo prostředí, ve kterém žijí, a způsob, jakým své názory prezentují.
„Lidi se rozhodně od devadesátek, když se budeme bavit o mých náctiletých letech, nezměnili,“ myslí si Neužil. „Lidi se nezměnili za několik století, myslím, jako principiálně, co se týče toho, jaký mají neřesti.“ Zatímco dříve podobné postoje zůstávaly omezené na určité společenské kruhy, dnes se prostřednictvím internetu snadno dostávají k milionům lidí.
Při natáčení si užil nepříjemné chvíle
Přestože má Václav Neužil za sebou řadu náročných hereckých úkolů, natáčení jeho nové filmové role přineslo i nečekané nepříjemnosti. Jeho postava právníka Karla je závislá na kokainu, a proto musel herec opakovaně před kamerou předstírat užívání drogy. Filmaři k tomu používali speciální neškodnou náhražku. Ani ta však nebyla při opakovaném použití příjemná.
Během natáčení divokého večírku, na kterém se objevili také Jan Nedbal, Jaroslav Plesl a Vojtěch Vodochodský, museli herci tuto činnost opakovat celé dva dny. „Neustále jsme museli jako šňupat ten koks. A to se už vyrábí jako filmový koks,“ popisuje Neužil. Přestože nešlo o skutečnou drogu, natáčení mu nebylo příjemné. „Já jsem smrkal furt, ta hmota je ve vás,“ dodává.
Herec se netají ani tím, že v minulosti sám vyzkoušel marihuanu. Zdůrazňuje však, že každý člověk reaguje na podobné látky jinak a měl by znát vlastní psychické i fyzické hranice. „Každý musí vědět, na co má tělo, na co má psychiku. Každý se musí znát,“ upozorňuje.
Životní úspěch ještě neznamená spokojenost
Postava bohatého právníka, kterou Neužil ztvárnil, podle něj dobře ukazuje jeden z rozporů současného života. Člověk může mít peníze, společenské postavení i zdánlivou svobodu, a přesto se cítit ztracený.
Jeho Karel si dopřává luxus a snaží se žít naplno, ve skutečnosti však nedokáže vyřešit vlastní nespokojenost. Právě podobné životní krize a neschopnost vzájemně si naslouchat patří podle herce k důležitým tématům mezilidských vztahů.
Sám Neužil přitom odmítá jednoduché soudy o mužích, ženách nebo mladé generaci. Připomíná, že každý člověk má jiné zkušenosti, očekávání i hranice a že skutečný život bývá mnohem složitější než obraz, který o něm vytvářejí sociální sítě.