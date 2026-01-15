Spokojenost žen v partnerských vztazích není jen otázkou sexu a chování partnera, ale odráží také celkovou psychickou pohodu, pocit uvolnění a schopnost „vypnout hlavu“. Ukazují to i tuzemská data: v průzkumu českého e-shopu pro zdravou sexualitu YOO.cz každá čtvrtá žena uvádí, že jí v sexu nedělá radost vůbec nic, a to nejčastěji kvůli únavě, stresu nebo dlouhodobému přetížení. Zároveň platí, že ženy, které se dokážou při intimitě uvolnit a cítí se autenticky samy sebou, hodnotí svůj vztah i sexuální život výrazně pozitivněji.
Uživatelky marihuany hlásí vyšší spokojenost ve vztazích. Proč je to u mužů naopak, ptají se vědci
Izraelská studie z konce roku 2025 naznačuje překvapivý rozdíl: ženy, které užívají konopí, častěji hlásí vyšší partnerskou a sexuální spokojenost, u mužů se naopak častější užívání pojí s nižší spokojeností. Autoři ale zdůrazňují, že nejde o doporučení – roli hraje i kompatibilita a komunikace.
Překvapivý pohled na toto téma nabízí studie izraelských vědců, která naznačuje, že u žen může určitý typ uvolnění a změněného prožívání – v tomto případě spojený s konopím – souviset s vyšší spokojeností v romantických vztazích. U mužů se však podobný efekt neprojevil. Naopak: jejich častější užívání konopí bylo spojeno s nižší mírou partnerské spokojenosti, což výzkumníky překvapilo a otevřelo nové otázky.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Muži s psychopatickými rysy na Tinderu skórují, tvrdí studie. Jak jsou na tom ženy?
Značný rozdíl mezi pohlavími
Práci výzkumníků z izraelské univerzity publikoval na konci roku 2025 odborný časopis Drug and Alcohol Dependence. Výzkumný tým pracoval se vzorkem 110 heterosexuálních párů, které se účastnily podrobného dotazníkového šetření zaměřeného na míru užívání konopí, celkovou spokojenost ve vztahu, spokojenost se sexuálním životem a vnímání vzájemné partnerské podpory a porozumění.
Analýza odpovědí ukázala výrazné genderové rozdíly. Ženy, které marihuanu pravidelně užívaly, uváděly vyšší spokojenost ve vztahu a pozitivněji hodnotily jak vlastní naplnění, tak i to partnerovo. Zároveň častěji popisovaly, že se cítí partnerem chápané, vnímané a emočně podpořené.
U mužů byl výsledek opačný. Ti, kteří marihuanu užívali častěji, vykazovali nižší míru vztahové spokojenosti a slabší pocit vzájemného porozumění v partnerství. V některých ukazatelích sice statistická významnost nebyla dostatečně silná, autoři však shodně upozorňují, že rozdíly mezi pohlavími jsou natolik výrazné, že si zaslouží další výzkum na větších souborech.
Teorie kompatibility
Autoři studie své závěry zasazují do tzv. teorie kompatibility, podle níž sdílení životního stylu, hodnot a volnočasových aktivit posiluje pocit sounáležitosti, ochotu investovat do vztahu a dlouhodobou spokojenost. Pokud partneři tráví čas podobným způsobem a sdílejí stejné zážitky, mají více příležitostí k porozumění a budování intimity. V tomto smyslu může společné užívání marihuany fungovat jako jedna z forem sdílené aktivity. Studie zároveň upozorňuje, že pokud jsou mezi partnery výrazné rozdíly v intenzitě užívání konopí, narušují společný rytmus každodenního soužití – a tím zhoršují kvalitu vztahu.
Zároveň je však důležité zdůraznit, že kompatibilita se ve vztazích nenaplňuje pouze jednou konkrétní činností. Sdílené hodnoty, podobný přístup k řešení konfliktů, otevřená komunikace, společné rituály, trávení volného času nebo schopnost navzájem respektovat své potřeby mohou plnit stejnou funkci – bez jakékoli konzumace návykových látek. Marihuana zde tedy není příčinou spokojenosti, ale jedním z mnoha možných prostředků sdíleného prožívání.
I marihuana má rizika
Výzkumníci zároveň upozorňují, že jejich zjištění nelze interpretovat jako doporučení k užívání marihuany. Naopak zdůrazňují, že intenzivní konzumace konopí může být spojena s řadou negativních fyzických, psychických i sociálních dopadů – a ty se mohou u žen a mužů projevovat rozdílně.
ČTĚTE TAKÉ: Alkohol, nikotin, marihuana? Jaké drogy berete vy?
U mužů je častější užívání marihuany dlouhodobě spojováno s vyšším rizikem erektilní dysfunkce, úzkostí, poklesem motivace, problémů s koncentrací i narušením mezilidských vztahů. U žen se naopak častěji objevují pozitivní účinky při nižších dávkách, zatímco vyšší intenzita může vést k obdobným negativním následkům jako u mužů. Důležitou roli hraje také forma konzumace. Kouření konopí je obecně považováno za rizikovější kvůli zátěži dýchacího systému a obsahu karcinogenů v kouři, zatímco tzv. edibles (například bonbóny s obsahem extraktů z konopí) mohou nést jiné typy rizik – například obtížnější odhad dávkování a delší trvání účinků. Vědci proto zdůrazňují, že jakékoli užívání konopí je třeba pečlivě zvažovat v kontextu individuálního zdraví, psychické pohody a kvality vztahů.
Autoři také připomínají, že klíčem k partnerské spokojenosti zůstává především otevřenost, vzájemné porozumění a schopnost sdílet prožívání – bez ohledu na to, jakou konkrétní formu toto sdílení má.