Chvíli si nechávali soukromí pro sebe, teď už ale nechodí kolem horké kaše. Herečka Michaela Pecháčková potvrdila, že tvoří pár s hokejovým kapitánem Romanem Červenkou. O jejich vztahu se přitom mluvilo už delší dobu – nedávno je také zachytili fotografové při společné večeři v centru Prahy.
Už žádné spekulace: O 18 let mladší Michaela Pecháčková potvrdila vztah s Romanem Červenkou
Herečka Michaela Pecháčková už dál netají, že po jejím boku stojí hokejista Roman Červenka. O jejich vztahu se mluvilo už delší dobu, teď ale přišlo první jasné potvrzení. Dvojice zároveň naznačila, že společný čas netráví jen na veřejnosti, ale že mezi nimi přeskočila skutečná jiskra.
Červenka, který dovedl český tým ke zlatu na domácím mistrovství světa v roce 2024 a patří mezi klíčové hráče pardubického Dynama, si podle všeho už nějaký čas užívá společnost mladé herečky známé ze seriálu ZOO nebo z divadelních prken. Ačkoliv ani jeden z nich dlouho nechtěl vztah komentovat, jejich společné vystupování napovídalo víc než dost.
Loňský rok přinesl pro Romana Červenku velkou změnu i v osobním životě. Po deseti letech se rozpadlo jeho manželství s Veronikou, držitelkou titulu Česká Miss World 2010. Na dlouhé období samoty ale nedošlo – po jeho boku se brzy objevila nová žena, herečka a muzikálová zpěvačka Michaela Pecháčková.
Ta se netají tím, že je velkou fanynkou hokeje, a Červenku podporuje nejen v soukromí, ale i na tribunách. Dvojice spolu tráví čas už delší dobu, ať už v Pardubicích po zápasech, nebo v Praze, kde hokejista bydlí. Podle svědků si po jednom z vítězných duelů společně vyrazili z „města perníku“ zpět do hlavního města, kde jejich večer pokračoval v soukromí. Pecháčková už dříve naznačila, že si umí užívat života i dobrého jídla. „Mám ráda jídlo, tak se toho vůbec nebojte,“ vzkazovala s nadsázkou. A zdá se, že právě přes gastronomii si dvojice rozumí – Červenka ji totiž vzal na pozdní večeři do oblíbené restaurace s latinskoamerickou kuchyní. Večer pak zakončili návratem domů, do bytu v centru Prahy, kde hokejista dříve žil se svou bývalou manželkou.
Pecháčková se objevovala i na hokeji, kde svého partnera podporovala přímo z tribuny. Fanoušci ji mohli zahlédnout už během olympiády v Miláně, později také při semifinálových zápasech, kde držela palce Pardubicím dokonce v klubovém dresu. Červenkovi se navíc daří i sportovně – v play off sbírá body a potvrzuje svou roli lídra týmu.
Na přímé dotazy médií oba dlouho nereagovali. Herečka ale nakonec prolomila mlčení v rozhovoru pro super.cz. „Můžu potvrdit, že hlad jsme skutečně měli,“ poznamenala s nadsázkou k jejich společné večeři. A pak už přišlo i jasné potvrzení: „Asi vás zajímá, jestli jsme s Romanem spolu. Tak ano.“