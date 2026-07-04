V téhle tiskárně jsem nechal přesně třicet jedna let svého života. Nastoupil jsem ještě v době, kdy se mnohé dělalo ručně, a v kapse jsem nosil kovové měřítko, ne smartphone. Za ty roky se změnilo všechno: stroje, barvy, majitelé i název firmy na fasádě, ale já jsem tam pořád byl, jako ta jistota, že zakázka odejde včas a v perfektní kvalitě.
„Už sem nezapadáte,“ řekl mi mladý ředitel s výpovědí v ruce. Má ofenziva ho nakonec připravila o křeslo
Celý život zasvětil tiskařským strojům a vůni barvy. Prošel si cestu od sazeče až po vedoucího přípravy tisku v jedné z nejstarších tiskáren v kraji. Pak ale přišel mladý dravec s titulem z managementu a rozhodl se, že zkušenost je jen jiný výraz pro pomalost. Karel se ale nevzdal a rozhodl se proti bezpráví bojovat.
V téhle tiskárně jsem nechal přesně třicet jedna let svého života. Nastoupil jsem ještě v době, kdy se mnohé dělalo ručně, a v kapse jsem nosil kovové měřítko, ne smartphone. Za ty roky se změnilo všechno: stroje, barvy, majitelé i název firmy na fasádě, ale já jsem tam pořád byl, jako ta jistota, že zakázka odejde včas a v perfektní kvalitě.
Můj rituál byl neměnný. Přicházel jsem o půl hodiny dřív, vypil si černý čaj z otlučeného hrnku a kontroloval nátisky, ve kterých jsem viděl chyby, jež ostatní přehlédli. V mých letech byl plán jasný: v klidu dotáhnout poslední dva roky do důchodu a předat řemeslo mladším. Chtěl jsem odejít s čistým štítem, bez fanfár, ale s úctou, kterou si člověk po třech dekádách zaslouží.
Nástup „nové éry“ v drahých teniskách
Všechno se změnilo s příchodem Hynka. Bylo mu sotva třicet, nosil drahé značkové tenisky a mluvil v anglických zkratkách, kterým u nás nikdo moc nerozuměl. Na první poradě se na nás podíval jako na inventář, který už dávno přesloužil, a prohlásil, že přináší fresh look a optimalizaci procesů.
Zatímco ostatní jen mlčky zírali do stolu, já jsem si do svého bloku, jak bylo mým zvykem, zapsal datum a jeho první větu. Brzy mi došlo, že jeho cílem není modernizace, ale omlazení kolektivu za každou cenu. Začalo to nenápadně. „Karle, tohle nastavení softwaru je na vás už asi moc komplexní, že?“ rýpal do mě před mladými brigádníky. Nebo: „Chápu, že s věkem ta flexibilita klesá, ale my musíme zrychlit.“
Když udělal chybu někdo z jeho oblíbenců, mávl nad tím rukou, že se učí. Když jsem já jednou přehlédl drobný překlep v korektuře, vyhlásil to na poradě jako důkaz, že už na tu práci nestačím. Vracel jsem se domů zlomený, seděl v křesle a manželka se mě ani nemusela ptát, co se zase stalo. Ten pocit, že ze mě dělají zbytečného člověka dřív, než mě vůbec vyhodí, byl zničující.
Záznamy jako nejmocnější zbraň
Zlom přišel, když jsem na kuřárně potkal kolegu z expedice, který tam byl pětadvacet let. Měl slzy v očích. „Dali mi podepsat dohodu. Prý už sem nepasuju,“ hlesl. Tehdy mi to docvaklo. Šlo o systematický lov na nás, kteří jsme pamatovali víc než jen poslední model iPhonu.
Tu noc jsem nespal. Sedl jsem si k počítači a začal sepisovat všechno: data, konkrétní citace, svědky jeho urážek, e-maily, kde mi zadával nesmyslné úkoly jen proto, aby mě nachytal. Od té chvíle jsem byl jako stín. Každý jeho úšklebek, každá narážka na můj věk, každá nerovnost v hodnocení práce mé a mladších kolegů – všechno putovalo do mé složky. Už jsem nevěřil jeho falešnému úsměvu, věřil jsem jen faktům.
Poslední káva v kanceláři
Konec přišel v úterý ráno. Hynek mě zavolal k sobě, zavřel dveře a nasadil ten svůj soucitný tón, ze kterého se mi zvedal žaludek. „Buďme realisti, Karle. Firma potřebuje dravost a vy byste si už zasloužil odpočinek. Nabízíme vám odchod dohodou, dostanete fajn doporučení,“ řekl a posunul ke mně papír.
Podíval jsem se mu přímo do očí a jeho úsměv na okamžik zamrzl. „Nekomplikujte to. V šedesáti práci jinde nenajdete. Když nebudete souhlasit, najdu si způsob, jak vás vyhodit pro hrubé porušení kázně.“ V tu chvíli se mi sice třásly ruce, ale uvnitř mě se něco zlomilo. „Žádnou dohodu nepodepíšu,“ řekl jsem klidně, vstal a odešel. Na záchodě jsem se sice rozklepal, ale když jsem se podíval do zrcadla, neviděl jsem v něm poraženého starce, ale někoho, kdo se rozhodl bránit.
Cesta k vítězství nebyla snadná
Týden nato mi dorazila výpověď pro „nadbytečnost“ kvůli reorganizaci. Sbalil jsem si svůj hrnek, staré měřítko a fotku rodiny. Pár mladých kolegů mě přišlo obejmout, ale většina se bála i jen podívat mým směrem. Jenže já jsem nezmizel potichu. O měsíc později jsem zjistil, že na mém „zrušeném“ místě sedí nový kluk, syn Hynkova známého. Náplň práce stejná, jen název pozice se změnil na „junior visual lead“.
To byla ta poslední kapka. Kontaktoval jsem právníka a na stůl vyložil všechny své záznamy, e-maily a seznam svědků. Byl to dlouhý a vyčerpávající proces. Byly dny, kdy jsem to chtěl vzdát, kdy jsem si říkal, jestli mi ten nejistý výsledek za to všechno stojí. Ale pak jsem si vzpomněl na ty jeho řeči o „pomalých starcích“ a znovu jsem zatnul zuby.
Spravedlnost má občas zpoždění, ale dorazí
U soudu se Hynek snažil tvrdit, že šlo o nedorozumění a že jsem jeho slova vytrhl z kontextu. Jenže pak přišly na řadu mé e-maily a přesné záznamy porad. Bylo tam černé na bílém, jak mě šikanoval, jak diskriminoval starší zaměstnance a jak byla celá „reorganizace“ jen zástěrkou pro vyhazov nepohodlných lidí.
Firma musela uznat, že výpověď byla neplatná. Zaplatili mi ušlou mzdu za celé ty měsíce i tučné odškodnění za diskriminaci. Hynek byl po tomto skandálu „odejit“ do jiné pobočky, kde už nemohl rozhodovat o lidech. Vrátil jsem se do tiskárny jen na pár měsíců, abych mohl odejít podle svých pravidel – s hlavou vztyčenou.
Když jsem končil definitivně, v kuchyňce za mnou přišlo několik kolegů. „Díky, Karle. Ukázal jsi nám, že se nemusíme nechat zašlapávat jen proto, že máme šediny,“ řekl jeden z nich. Dnes jsem v důchodu. Rána jsou klidná, čaj si piju bez spěchu a ten hrnek s barvou od inkoustu mám pořád na poličce. Ale často přemýšlím o všech těch lidech, kteří tu sílu neměli a odešli s pocitem, že už za nic nestojí.
VIDEO: Spotlight Aktuálně.cz – Jurij Fjodorov
Zdroj: Čtenář Karel (zpracováno pro redakční použití)