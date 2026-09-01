Doby, kdy David Prachař a Linda Rybová veleli svým potomkům, jsou nenávratně pryč. Jakmile sourozenecké trio dospělo, uvědomilo si totiž jednoduchou matematickou výhodu. „Líbí se mi nejvíc, když pomlouváme rodiče,“ přiznává v podcastu Režim nerušit LIVE bez mučení prostřední Josefína.
„Už jsou slabší, doma si je podáváme!“ Sourozenci Prachařovi popsali, jak převzali moc nad slavnými rodiči
Rozálie, Josefína a František Prachařovi vyrůstali ve slavné herecké rodině, kde o zábavu rozhodně nebyla nouze. Starší sestry a jejich mladší bratr si užili dětství plné společných her, sourozeneckých válek i dětských naschválů. František dodnes nezapomněl na „hrůzy a útrapy“ svého dětství. Dnes už ale sourozenci drží při sobě a „šikanují“ pro změnu své rodiče – Davida Prachaře a Lindu Rybovou.
Doby, kdy David Prachař a Linda Rybová veleli svým potomkům, jsou nenávratně pryč. Jakmile sourozenecké trio dospělo, uvědomilo si totiž jednoduchou matematickou výhodu. „Líbí se mi nejvíc, když pomlouváme rodiče,“ přiznává v podcastu Režim nerušit LIVE bez mučení prostřední Josefína.
„Už jsme fakt přišli na to, že oni jsou prostě slabší, protože jsou jenom dva a my jsme prostě tři.“ Tradiční rodičovské kázání se tak v rodině Prachařových transformovalo do zcela nové podoby, kde na kobereček nastupují dospělí. „Teďka to my děláme jim a to je prostě strašně super. V tom cítím velkou sourozeneckou sílu, že na ně nastoupíte a řeknete: Jdeme si promluvit… Hele, potkáme se doma a něco si řeknem k tomu, jak se chováte v poslední době,“ směje se Josefína.
Teror v autě aneb Yzomandias proti rádiu Vltava
Společné rodinné cesty autem zase bývají zdrojem čistého utrpení pro nejmladšího Františka, a to především kvůli otcovu hudebnímu (ne)vkusu. David Prachař totiž v autě zásadně ladí stanici, kterou František považuje za „nejhorší rádio na světě“, tedy Vltavu.
„Když hraje Vltava, začíná nuda,“ stěžuje si František. Kromě Vltavy otec občas neváhá pustit ani křesťanské rádio. František si však nenechá nic líbit a tátovi servíruje pořádnou odplatu: „Tak tam vždycky pustím nějakýho Yzomandiase, abych ho trošku rozhodil,“ popisuje mladý hudebník svou taktiku, jak slavnému otci vzít vítr z plachet a vyvést ho z míry.
Bohatá komtesa, kterou spláchlo tsunami
Vzhledem k tomu, že František vyrůstal jako jediný chlapecký element v domácnosti plné žen – sestry a sestřenice čítaly celkem osm holek –, nezbývalo mu než se přizpůsobit. A sestry ho rozhodně nešetřily. „František asi do svých sedmi let používal ženský rod, protože s námi musel vyrůstat,“ práskla na bratra Josefína.
Společné dětské hry měly drsná pravidla, která diktovala nejstarší Rozálie. František musel nosit princeznovské šaty a hrát roli bohaté komtesy. „Hra na komtesu spočívala v tom, že Franta byl nejbohatší komtesa, já hrála všechny lordy a šlechtice, kteří mu nosili drahé smaragdy a rubíny a klaněli se mu,“ vysvětluje Josefína.
Jenže jakmile František sestry naštval, Rozálie jako nekompromisní vypravěčka tvrdě zasáhla. „Róza: ‚Vem si ten smaragd.‘ A já: ‚Ne, od tohoto šlechtice ho nechci.‘ A Róza: ‚Hm, dobrý, tak jsi šel, spadnul jsi do kanálu a umřel jsi.‘ A já: ‚Ne!‘ A ona: ‚Konec hry, čau, nazdar,‘“ popisuje František brutální autorské zásahy své sestry. Když nepomohl kanál, přišlo v Rozáliině podání tornádo nebo tsunami, které celou Františkovu komtesu ve vteřině nemilosrdně zlikvidovalo.
Šikana na Matějské a řetízkové trauma
František s nadsázkou přiznává, že svým sestrám dodnes závidí úplně všechno. Jako nejmladší člen rodiny totiž v dětství pravidelně tahal za kratší konec. Když se ve čtyřech letech pokusil o fyzickou obranu, sestry, které měly v té době mnohem víc síly, ho okamžitě zpacifikovaly.
Nejtemnější vzpomínky má František na společné návštěvy Matějské pouti. Zatímco sestry nadšeně vyrážely na řetízkový kolotoč, František byl jako příliš malý odsouzen k osamělým jízdám na dětských atrakcích.
„Holky jely na řetízkáči a já šel na takovej ten osamělej kolotoč. Tam byl ten jeden sjetej pán na pervitinu, byl ze mě úplně nadšenej, že jsem byl jeho první zákazník, a říkal: ‚Hele, chceš na koníčka?‘ A já: ‚Mami, ne, já nechci na koníčka, chci na ten řetízkáč!‘ Zatímco holky jely na tom řetízkáči, já jsem se dotočil na tady tom h*vnu,“ vzpomíná František na své dětství.
Boj o myčku a ostuda v kině
Rozdělování domácích prací bylo podle Františka rovněž nespravedlivé. Zatímco on musel na chatě tahat těžké dřevo a dřít, sestry „barvily vajíčka“ a dostávaly za to sladkosti. Dlouholeté boje provázely i běžné domácí práce, zejména vyklízení myčky.
František se nedávno pokusil vymanit z role utlačovaného benjamínka a chtěl se předvést jako „alfa samec“. Koupil mámě lístky do kina a investoval i do popcornu. Výsledek byl však tragikomický.
„Od té doby, co jsem dojedl ten popcorn, což bylo zhruba za čtyři a půl minuty, tak jsem usnul. Byl jsem hrozně unavenej a měl jsem divnej studenej pot, takovej nemocnej trošku. Prospal jsem celý film,“ uzavírá František s tím, že jeho velkorysé gesto skončilo naprostým fiaskem.