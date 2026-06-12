Eva Holubová ho dlouho vnímala téměř jako součást rodiny. Dnes už je ale Matěj Paprčiak hlavně hereckým kolegou její dcery Karolíny. Jejich vztah totiž skončil už před více než rokem a oba podle všeho kráčejí dál vlastní cestou. Navíc se zdá, že ani jeden z nich už není sám.
Utajovaný rozchod v rodině Evy Holubové: Její dcera a Matěj Paprčiak už mají žít každý po svém
Eva Holubová ho dřív brala téměř jako člena rodiny, dnes je ale Matěj Paprčiak už jen kolegou její dcery Karolíny. Po rozchodu, který se odehrál už před více než rokem, se oba zřejmě posunuli dál a ve společnosti se objevují po boku nových tváří.
Matěj a Karolína sice netvoří pár, úplně se ze života jeden druhému ale neztratili. Dál se totiž potkávají v divadle. Společně s Evou Holubovou účinkují v několika představeních pod hlavičkou Holubice Agency, takže pracovní vazby mezi nimi zůstaly. „Už je to rok, co spolu nejsme. Nechci to nijak rozpatlávat,“ řekl Paprčiak, který na sebe před časem upozornil také účastí v reality show Survivor.
Bývalý model a fotbalista se objevil na party pořádané k zahájení mistrovství světa ve fotbale v pražském Hard Rock Cafe. A pozornost nepoutal jen svou přítomností. Na akci dorazil po boku atraktivní brunetky, se kterou se celý večer držel blízko a působili velmi sehraně.
Ani Karolína se v poslední době ve společnosti neukazuje úplně sama. Opakovaně byla viděna s anglicky mluvícím mužem. Zda jde pouze o dobrého známého, nebo o novou známost, zatím jasné není. Zdá se ale, že po rozchodu se i ona posunula dál.