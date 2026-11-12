„Jeho manželka by měla dostat zlatý metál. Mimoděk sledoval každou sukni, pak ji seriózně ohodnotil,“ vzpomínala s nadsázkou na neukojitelnou vášeň Josefa Bláhy jeho kolegyně z Vinohradského divadla Antonie Hegerlíková.
U jeho postele se střídala manželka s milenkou. Kouzlu Josefa Bláhy podlehla i Iva Janžurová
V roli charismatického inspektora Brůžka byl ztělesněním noblesy a pevného řádu. V soukromí ale uhrančivého herce Josefa Bláhu ovládal jižanský temperament, který mu velel neustále lovit. Utajované milostné pletky tak byly jeho denním chlebem. Na jeho udičku se chytla i Iva Janžurová, se kterou coby ženáč prožil milostný románek.
„Jeho manželka by měla dostat zlatý metál. Mimoděk sledoval každou sukni, pak ji seriózně ohodnotil,“ vzpomínala s nadsázkou na neukojitelnou vášeň Josefa Bláhy jeho kolegyně z Vinohradského divadla Antonie Hegerlíková.
Pohlednému herci přitom paradoxně rodinný život nebyl vůbec cizí. Oženil se už v pětadvaceti letech, přesně na Štědrý den si v roce 1949 vzal ochotnickou kolegyni Bohumilu z Rakovníka, se kterou vychoval dva syny, Jiřího a Pavla.
Přestože rodinu bezmezně miloval, nikdy ji neopustil a ani to neměl v plánu, svatební slib pro uhrančivého divadelního idola neznamenal konec milostných dobrodružství.
Říkali mu Bosňák
Kde se v Josefu Bláhovi brala jeho pověstná energie, šarm a temperament, kterému ženy jen těžko odolávaly? Pro odpověď netřeba chodit daleko. Josefova maminka pocházela ze Slovinska, táta byl Čech.
První roky života strávil budoucí herec v jihoslovinském Novém Mestě a do jedenácti let dokonce neuměl ani slovo česky. Později si kvůli svému původu mezi divadelními kolegy vysloužil přezdívku Bosňák.
Balkánská krev se nezapřela ani v jeho soukromém životě. Bláha si totiž s nějakým dlouhým plánováním hlavu příliš nelámal. Když ho jednou popadla chuť vyrazit k moři, jednoduše požádal manželku Bohumilu, aby mu sbalila kufr, a prostě odjel.
Ta se nedočkala žádného podrobného vysvětlování ani zprávy předem. Manžel se ozval až z Jugoslávie, a to rovnou z hotelového pokoje – jen suše oznámil, že dobře dojel a kde je ubytovaný.
Románek s Janžurkou
Nejznámějším milostným vzplanutím nezkrotného záletníka se stalo jeho vzplanutí pro Ivu Janžurovou, dělil je sedmnáctiletý věkový rozdíl. Svobodná mladá herečka jeho vtipu i charismatu zcela podlehla. „Mně ten jeho humor tak strašně imponoval a byla jsem tak šťastná v jeho blízkosti, že jsem na čas ten náš přátelský vztah proměňovala v zamilovanost,“ přiznala po letech Janžurová.
Zákulisní poměr neunikl ani jejich kolegům. Jiřina Švorcová dokonce ve svých pamětech popsala, že Janžurová toužila mít Bláhu jen pro sebe. Jenže narazila. Bláha bral mimomanželské vztahy prostě jako koření života a rozvádět se nehodlal.
Když ale tehdy došla trpělivost i jinak nesmírně tolerantní manželce, románek vzal rychle za své a Bláha zase chvíli sekal latinu. Zajímavé ale je to, že Bláha měl dlouhá léta stálou, o dost mladší, milenku. Paní Bohumila dokonce prý o všem věděla a paralelní vztah v zájmu rodiny tolerovala.
Pat, Patachon a vyděšený Dvořák
V divadelním prostředí platil Bláha za mistra nadsázky a neřízenou střelu. Nerozlučné duo tvořil s hereckým kolegou Vlastimilem Brodským, ostatní herci je přezdívali „Pat a Patachon“. Nejraději se bavili na účet druhých, kdy na veřejnosti či před cizími lidmi předstírali zuřivé spory.
Když si za nimi po představení přišli diváci do šatny pro autogramy, strhla se mezi oběma velikány tak brutální hádka, že vystrašení fanoušci v hrůze utíkali. Bláha s Brodským se pak svíjeli smíchy. Dokonalou obětí jejich mystifikace se stal také tehdy mladý komik Josef Dvořák.
Když s nimi poprvé jel v jednom autě na filmový plac, těšil se na společnost ikon. Místo příjemné konverzace však zažil noční můru: „Jakmile se auto rozjelo, tak na sebe začali strašlivě řvát, urážet se, nadávat, bylo to strašné. Mlčky jsem seděl a modlil se, abychom už byli na místě,“ vzpomínal Dvořák.
Po příjezdu pak vyděšeně prosil štáb, aby ho příště posadili do jiného vozu, protože ti dva se prý vzájemně zabijí. Šokovaný herec tehdy neměl ani tušení, že se stal jen další obětí jejich dokonale sehraného recesistického výstupu.
Dvě ženy u lůžka a pivo brčkem
Odešel 6. prosince 1994 v sedmdesáti letech. Na televizních obrazovkách ale zůstává dodnes. Diváci si ho pamatují nejen jako inspektora Brůžka z Hříšných lidí města pražského, akademika Richarda ze seriálu Návštěvníci nebo ředitele školy v komedii Dívka na koštěti. Zahrál si také ve filmech Tchán, Pan Tau či Zabil jsem Einsteina, pánové.
Poslední roky života mu však pořádně zkomplikovala rakovina jícnu, kterou mu lékaři diagnostikovali v pětašedesáti letech. Nemoc ho postupně připravila nejen o práci, ale i možnost normálně se najíst. A aby toho nebylo málo, v závěru života navíc ochrnul na polovinu těla.
„Nemohl jíst, jen pít a jeho milované pivo mu manželka musela dávat brčkem. Neměl hezký konec,“ vzpomínala na jeho poslední roky herečka Antonie Hegerlíková
V nemocnici se u něj nakonec scházely obě důležité ženy jeho života, manželka Bohumila i dlouholetá milenka. Bohumila se synem Jiřím mu dokonce tajně nosili lahvičky rumu, aby mu alespoň trochu zpříjemnili těžké chvíle.