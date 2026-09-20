V našem architektonickém studiu jsme s Viktorem seděli u sousedních stolů už víc než čtyři roky. Rozuměli jsme si i beze slov. Zatímco on exceloval v technických detailech a statice nosných konstrukcí, já jsem dodávala projektům estetickou duši a koncept. Společně jsme zvládali i ty nejnáročnější uzávěrky s šálkem dobré kávy a lehkým nadhledem.
Tvrdil, že pečuje o nemocného otce. Anna ho ale jednoho dne načapala při něčem naprosto nečekaném
Anna s Viktorem tvořili v architektonickém studiu sehranou dvojici. Práci měli rádi a uzávěrky zvládali bez stresu. Pak přišel podzim a s ním Viktorovy první absence. Tvrdil, že se stará o stárnoucího otce. Všichni to chápali. Jenže jeho nepřítomnost byla čím dál častější a delší. Až jednoho dne všechno do sebe zapadlo.
V našem architektonickém studiu jsme s Viktorem seděli u sousedních stolů už víc než čtyři roky. Rozuměli jsme si i beze slov. Zatímco on exceloval v technických detailech a statice nosných konstrukcí, já jsem dodávala projektům estetickou duši a koncept. Společně jsme zvládali i ty nejnáročnější uzávěrky s šálkem dobré kávy a lehkým nadhledem.
S příchodem prvních sychravých říjnových dnů se ale něco změnilo. Viktor začal odcházet dříve nebo přicházet s vícehodinovým zpožděním. Vysvětloval to tím, že jeho otec chřadne, špatně chodí a potřebuje doprovod po odborných lékařských vyšetřeních. Jako jeho blízká kolegyně a kamarádka jsem neváhala ani vteřinu. Automaticky jsem zvedala jeho vyzvánějící telefony, dokončovala rozpracované výkresy a uklidňovala nedočkavé investory.
Jenže z občasných hodin se postupně staly celé dny. V listopadu Viktor chyběl čím dál častěji. Moje vlastní projekty musely jít stranou, večery jsem trávila sama v prázdné kanceláři a můj osobní život prakticky přestal existovat. Musela jsem zrušit plánovaný prodloužený víkend i oslavu narozenin své sestry. Když jsem se snažila téma otevřít před vedoucím studia, jen soucitně krčil rameny: „Anno, buďme lidé. Viktor prochází těžkým obdobím a rodina musí být vždycky na prvním místě.“
Šokující odhalení
Zlom nastal uprostřed jednoho mrazivého týdne. Viktor oznámil, že bude chybět od středy až do pátku kvůli „náhlému a akutnímu zhoršení otcova zdravotního stavu“. Vážnost situace nikdo v týmu nezpochybňoval. Ve čtvrtek odpoledne jsem jela na periferii města do velké truhlářské dílny, se kterou naše studio dlouhodobě spolupracovalo na zakázkových interiérech.
Potřebovala jsem osobně zkontrolovat vzorky masivního dubového obkladu pro náš klíčový projekt. Truhlářství sídlilo v rozlehlém průmyslovém areálu. Když jsem prošla kolem hlavní výrobní haly k zadnímu dvoru, kde stála stará stodola určená k ručnímu zpracování dřeva, něco mě přimělo se zastavit.
Skrz otevřená dvoukřídlá vrata jsem u velkého ponku uviděla známou postavu. Byl to Viktor. Měl na sobě pracovní montérky zaprášené od pilin, v ruce držel dláto a s širokým úsměvem něco ukazoval staršímu muži, který vedle něj pečlivě smatlával desku masivního stolu.
Viktor působil neuvěřitelně svěže, byl plný energie a na tváři měl uvolněný výraz, jaký jsem u něj neviděla celé měsíce. Žádné stopy po únavě, strachu nebo vyčerpání ze starostí o nemocného rodiče. Vypadalo to, že si v pracovní době, kdy měl bdít u lůžka trpícího otce, užívá v dílně náročné kutilské hobby nebo si buduje vlastní soukromou truhlářskou živnost. A já mezitím v kanceláři padala na ústa a zachraňovala jeho pracovní reputaci.
V tu chvíli se ve mně vzňala obrovská vlna hněvu. Připadala jsem si jako nejnaivnější hlupák pod sluncem. Nechtěla jsem dělat scénu před cizími řemeslníky, a tak jsem se v tichosti otočila a odjela zpátky do kanceláře. Celou noc jsem oka nezamhouřila – v hlavě se mi dohromady skládaly všechny jeho výmluvy, zatímco ve mně zrála pevná vůle celou tu frašku druhý den ráno předat vedení.
Konfrontace v zasedačce
V pátek ráno jsem na Viktora čekala u vstupu do budovy. Než stihl dojít ke svému stolu nebo pozdravit kolegy, chytila jsem ho za rukáv a nekompromisně ho odvedla do malé rohové zasedačky. Zamkla jsem dveře, otočila se k němu a bez jakýchkoliv servítků mu sotva šeptem vyklopila všechno, co jsem předchozí den viděla.
Obvinila jsem ho z cynismu, ze zneužití mé důvěry a z toho, že se kryje lžemi o nemocném otci jen proto, aby mohl po straně kšeftovat se dřevem. Čekala jsem, že se začne vyhýbavě vymlouvat, zlobit nebo zapírat. Viktor ale udělal něco úplně jiného. Zbledl jako stěna, klesl na židli a oběma rukama si zakryl tvář. Kolem nás zavládlo ticho, které protínal jen jeho zrychlený dech. Když po dlouhé chvíli zvedl hlavu, stékaly mu po tvářích slzy.
Pravda o dřevě
„Anno, ten muž u ponku… to byl můj táta,“ řekl tichým, zlomyslným hlasem. Pak mi poprvé otevřel celé tajemství, které měsíce nosil jen v sobě. Jeho otec býval po celý život uznávaným mistrem uměleckého truhlářství. Jenže na konci léta mu lékaři diagnostikovali pokročilou formu Alzheimerovy choroby.
Dřív hrdý a soběstačný řemeslník začal ztrácet paměť, nepoznával své blízké a upadal do hlubokých depresí. Neurolog Viktorovi řekl natvrdo, že léky dokážou proces jen lehce zpomalit, ale jediným skutečným ukotvením v realitě je pro otce manuální paměť.
Práce s dřevem, vůně pilin a dotek nástrojů byly tím jediným zapomenutým světem, v němž se otcova mysl na pár hodin dokázala rozsvítit a vrátit k vědomí. Viktor proto pronajal malý koutek v oné dílně. Nejezdil tam vydělávat peníze ani si stavět nábytek pro sebe.
Každé volné dopoledne trávil tím, že otce trpělivě vedl krok za krokem při ruční práci, podával mu nářadí a pomáhal mu udržet zbytek lidské důstojnosti. Viktor o diagnóze v práci nemluvil ze studu i z úcty k otci, který si nepřál, aby ho kolegové z branže vídali v tomto stavu.
Lekce z empatie
Seděla jsem naproti němu a cítila obrovskou hanbu. Všechna moje zlost se v jediném okamžiku proměnila v pocit hluboké lítosti a studu za to, jak rychle a povrchně jsem vyvodila své soudy. Viktor se mi omluvil za to, že mě vystavil takovému pracovnímu tlaku.
Pochopil, že i když byl jeho důvod sebevíc ušlechtilý, nebylo spravedlivé přenést celou tíhu jeho osobní tragédie na má ramena. Ještě téhož dne jsme společně zašli za vedením studia, kde Viktor konečně přiznal celou pravdu a šéf zareagoval velkoryse: Viktorovi oficiálně upravil úvazek na zkrácený čtyřdenní režim a do týmu přivedl stážistku, která převzala rutinní projektovou agendu.
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Zdroj: čtenářka Anna (zpracováno pro redakční použití)