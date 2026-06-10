První manželství uzavřel Petr Rezek v roce 1968 se zpěvačkou Irenou Kubákovou, která tehdy vystupovala v pěveckém duu s Olgou Blechovou. Brzy se jim narodil syn Petr. A protože Irena byla tehdy pracovně vytíženější, stal se Rezek jedním z prvních „otců na mateřské dovolené“ a o malého Péťu se dva roky intenzivně staral.
Trpký osud parťáka Zagorové: Petr Rezek o prvorozeného syna přišel, na dvojčata zůstal sám
Stojí za ním hity jako Duhová víla nebo Ta pusa je tvá, které nazpíval s Hanou Zagorovou. V soukromí se mu ale dařilo o poznání méně. Charismatický muzikant Petr Rezek si prošel dvěma rozpadlými manželstvími, bolestnou ztrátou prvorozeného syna i obdobím, kdy zůstal úplně sám na své dva syny – dvojčata.
Zlom nastal v roce 1970, kdy Irena požádala manžela o svolení odjet se synem k moři do Itálie. Z cesty se však už nevrátila. V Itálii emigrovala a okamžitě se tam znovu provdala, přičemž její nový manžel syna adoptoval. Petr Rezek se ocitl v bezvýchodné situaci. „Tehdy se s námi nikdo nebavil. Ani nebyla šance, že by mě tam někdy pustili,“ vzpomíná zpěvák na bezmoc, kterou tehdy cítil.
Aby synovi nepletl hlavu a neničil život v novém prostředí, rozhodl se do situace drasticky nezasahovat. Dnes je z Petra mladšího pilot. K obnově vztahu s otcem ale nikdy nedošlo, ačkoliv proběhly pokusy o kontakt skrze jeho nevlastní bratry. Petr – významně ovlivněn výchovou v zahraničí, údajně prohlásil, že do bývalé komunistické země nikdy nepojede. Sám zpěvák rodinné vztahy ale dnes už komentuje s nadhledem: „S tím se nedá moc dělat, prožil úplně jiný život.“
Tři chlapi v chalupě
V roce 1974 se Petr Rezek oženil podruhé, tentokrát s novinářkou Ivanou. Z tohoto svazku se narodila dvojčata Richard a Robert. Manželství trvalo patnáct let, ale osudným se mu stal zlomový rok 1989. Zatímco Rezek prožíval tvůrčí krizi a rozpouštěl svou kapelu Centrum, jeho žena se vrhla do podnikání v Rakousku. Rodina se postupně začala odcizovat, až Ivana nakonec odešla úplně a čtrnáctileté syny – v nejtěžším období puberty – nechala v péči svého muže.
Pro Rezka to bylo období plné obrovských a mnohdy nečekaných výzev, které v něm však probudilo nečekanou energii. Ze dne na den se z populárního zpěváka stal otec na plný úvazek (už podruhé) v čistě mužské domácnosti. „My si žili jak tři chlapi v chalupě,“ popisuje zpěvák s humorem tehdejší fungování v bytě, kde s kluky zůstal sám. Velmi svérázné byly i jeho kulinářské začátky.
Kluci si z táty dodnes utahují, že jim vařil čínu z pytlíku, kterou vylepšoval dýňovým kompotem místo ananasu. „Říkali: táta rád vařil čínu, v hospodě byla lepší, ale u nás doma jí bylo víc,“ směje se Rezek nad faktem, že vždy navařil plný hrnec, který jedli tři dny. Navzdory improvizacím Rezek v roli otce obstál. Oba synové úspěšně vystudovali – Robert je uznávaným neurologem a Richard inženýrem ekonomie, který se navíc věnuje hudbě. U otce se jim dokonce líbilo natolik, že z domova odešli až kolem svých třiceti let.
Do třetice všeho dobrého
Osudovou ženou se Petrovi stala bývalá učitelka Hana. Znali se dlouhých dvacet let, protože Hana se svým tehdejším manželem patřila do stejné party přátel, se kterou trávili Silvestry na chalupě na Kokořínsku. Po revoluci, kdy se obě jejich předchozí manželství rozpadla, začala Hana Petrovi a jeho synům pomáhat s domácími pracemi, které tři muži sami nezvládali. „Nakonec jsme se dali dohromady, jak se říká, jednoho dne večer neodešla,“ popisuje Rezek s úsměvem začátek jejich společného soužití.
Svatba proběhla na Mikuláše v roce 2003 a pojí se k ní úsměvná historka. Rezek se k dalšímu sňatku příliš neměl, dokud ho v jednom butiku na Kokoříně nepřekvapila prodavačka otázkou, kdy bude ta veselka. Když zpěvák udiveně odpověděl, zda si ho s někým nespletla, prodavačka odvětila: „Ne nespletla, vaše žena už tady má dva měsíce objednaný svatební šaty.“ Výsledek byl jasný – Petr vytáhl platební kartu a šaty i sňatek byly zpečetěny.
Golf a vnoučata
Petr Rezek ani ve svých třiaosmdesáti letech nezahálí. Aby se udržel v kondici, věnuje se golfu, který vyměnil za dříve oblíbený tenis, a tráví hodně času na své chalupě v jižních Čechách. „Golf je úžasná záležitost, fyzická, musíte ujít po hřišti sedm až osm kilometrů… fakt dobrá průprava pro kondici,“ vysvětluje. Je také vášnivým vinařem a zastáncem názoru, že sklenka dobrého vína zdraví neškodí. „Já nejsem pivař, ale vinař. Většina lékařů ho pije taky,“ konstatuje s úsměvem.
A i když už koncertuje jen omezeně, zájem publika ho stále těší. „Nejsem ten, kdo se rád dme pýchou, spíš mám dobrý pocit, že moje práce lidi pořád zajímá,“ říká skromně. Vedle své manželky a synů se dnes těší také ze svých vnoučat. Přiznává však, že dnešní digitální generaci je někdy těžké porozumět, zejména když místo knížek, které on sám v mládí miloval, dávají přednost krabičkám s displejem.