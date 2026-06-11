V zaplněné Lucerně na sebe poutali veškerou pozornost. A není divu, oběma to moc slušelo. Laura vsadila na elegantní černou vestu s decentním výstřihem, její muž ji doplňoval jednoduchým sněhobílým tričkem a černými kalhotami. Většinu času pak strávili ve společnosti hlavní hvězdy večera – Mariana.
To je Rodenova krásná zubařka: Podívejte se, jak to Karlovi a Lauře seklo na bratrově premiéře!
Patří k hercům, kteří si své soukromí úzkostlivě střeží. O to větší rozruch herec Karel Roden vyvolal, když se po delší době objevil ve společnosti ruku v ruce se svou krásnou ženou Laurou. Manželé přišli podpořit Karlova bratra Mariana na slavnostní premiéru filmu Filman, ve kterém ztvárnil hlavní roli.
Legendární vztahová rošáda
Cesta k dnešní rodinné idyle však byla lemována vztahovými propletenci, které by vydaly na samostatný filmový scénář. První velkou a veřejně známou láskou Karla Rodena byla herečka Ivana Chýlková. Seznámili se už během studií na DAMU a tvořili jeden z nejvýraznějších párů českého showbyznysu více než deset let. Jejich osudy se však dramaticky protnuly s osudy dalšího slavného páru – Jana Krause a Jany Krausové.
Vše se však změnilo v devadesátých letech při natáčení snímku Trio, kde se Chýlková setkala s Janem Krausem. Mezi těmito dvěma přeskočila osudová jiskra, která vedla k jedné z nejslavnějších „výměn“ v historii českého showbyznysu. Zatímco Ivana Chýlková zůstala s Janem Krausem, Karel Roden našel útěchu a nový vztah u Krausovy tehdejší manželky, herečky a výtvarnice Jany Krausové.
Režisér Patrik Hartl, pro kterého byla tato hra pražskou prvotinou, vzpomíná na spolupráci s Rodenem jako na velkou výzvu: „Nebylo to pro mě jednoduchý. Byl jsem konfrontovaný s Karlem Rodenem, který byl zkušený. Vzájemně jsme k sobě našli cestu a ovlivňovali se,“ uvedl Hartl s ohledem na představení, které na jevišti funguje už přes dvacet let.
Vytoužená rodina
Touha po vlastních dětech byla nakonec jedním z hlavních důvodů, proč se cesty Rodena a Jany Krausové v osobním životě rozešly. Štěstí a vytouženou rodinu herec našel až po boku stomatoložky Laury, jejímž bratrem je známý herec a dabér Ernesto Čekan.
Jejich vztah vyvrcholil v srpnu 2020 , kdy si své „ano“ řekli během přísně utajeného obřadu na svém rodinném sídle, na zámku Skrýšov. Svatba byla natolik komorní, že se o ní veřejnost dozvěděla až s velkým zpožděním. V té době už pár společně vychovával dvě děti, dceru Sofii a syna Karla, kteří se, zcela logicky, stali středobodem hercova vesmíru.
Život mezi borůvkami a ušlechtilým skotem
Rodenovi se natrvalo usadili na zámku Skrýšov, který herec koupil jako zchátralý objekt a postupně mu vrací jeho původní krásu. Vzhledem k velikosti, je pro něj rekonstrukce celoživotním projektem. „Je tu práce do konce života,“ přiznal Roden s vědomím, že správa historického sídla a přilehlého statku vyžaduje každodenní dřinu.
Na Skrýšově se z herce stává pilný a úspěšný hospodář, což potvrzují i aktivity, jako je chov skotu – jako první do Česka dokonce dovezl plemeno Dexter z Dánska a věnuje se jeho prodeji. Na rozsáhlých polích pěstuje šest různých odrůd zahradních borůvek a věnuje se i vinařství. Součástí života na statku je také kultura – dvakrát ročně se zde koná akce Jazz u Rodena, kde se setkávají špičkoví muzikanti.