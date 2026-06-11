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To je Rodenova krásná zubařka: Podívejte se, jak to Karlovi a Lauře seklo na bratrově premiéře!

Karel Roden
Karel Roden a Laura
Karel Roden, Marian Roden a Laura
Karel Roden, Jana Krausova, Adam Kraus
Karel Roden, manzelka, bratr, Marian Roden, film Filman
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6 fotografií
Karel Roden |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Patří k hercům, kteří si své soukromí úzkostlivě střeží. O to větší rozruch herec Karel Roden vyvolal, když se po delší době objevil ve společnosti ruku v ruce se svou krásnou ženou Laurou. Manželé přišli podpořit Karlova bratra Mariana na slavnostní premiéru filmu Filman, ve kterém ztvárnil hlavní roli.

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V zaplněné Lucerně na sebe poutali veškerou pozornost. A není divu, oběma to moc slušelo. Laura vsadila na elegantní černou vestu s decentním výstřihem, její muž ji doplňoval jednoduchým sněhobílým tričkem a černými kalhotami. Většinu času pak strávili ve společnosti hlavní hvězdy večera Mariana.

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Legendární vztahová rošáda

Cesta k dnešní rodinné idyle však byla lemována vztahovými propletenci, které by vydaly na samostatný filmový scénář. První velkou a veřejně známou láskou Karla Rodena byla herečka Ivana Chýlková. Seznámili se už během studií na DAMU a tvořili jeden z nejvýraznějších párů českého showbyznysu více než deset let. Jejich osudy se však dramaticky protnuly s osudy dalšího slavného páru – Jana Krause a Jany Krausové.

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Vše se však změnilo v devadesátých letech při natáčení snímku Trio, kde se Chýlková setkala s Janem Krausem. Mezi těmito dvěma přeskočila osudová jiskra, která vedla k jedné z nejslavnějších „výměn v historii českého showbyznysu. Zatímco Ivana Chýlková zůstala s Janem Krausem, Karel Roden našel útěchu a nový vztah u Krausovy tehdejší manželky, herečky a výtvarnice Jany Krausové.

S Janou Krausovou prožil Roden úctyhodných dvacet let. Přestože spolu nezaložili rodinu, Karel pomáhal Janě s výchovou jejích synů Adama a Davida. I přes rozchod spolu dodnes excelují v brilantní tragikomedii Otevřené manželství, kde hrají manželský pár procházející krizí. 

Režisér Patrik Hartl, pro kterého byla tato hra pražskou prvotinou, vzpomíná na spolupráci s Rodenem jako na velkou výzvu: „Nebylo to pro mě jednoduchý. Byl jsem konfrontovaný s Karlem Rodenem, který byl zkušený. Vzájemně jsme k sobě našli cestu a ovlivňovali se,“ uvedl Hartl s ohledem na představení, které na jevišti funguje už přes dvacet let.

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Vytoužená rodina

Touha po vlastních dětech byla nakonec jedním z hlavních důvodů, proč se cesty Rodena a Jany Krausové v osobním životě rozešly. Štěstí a vytouženou rodinu herec našel až po boku stomatoložky Laury, jejímž bratrem je známý herec a dabér Ernesto Čekan.

Jejich vztah vyvrcholil v srpnu 2020 , kdy si své „ano řekli během přísně utajeného obřadu na svém rodinném sídle, na zámku Skrýšov. Svatba byla natolik komorní, že se o ní veřejnost dozvěděla až s velkým zpožděním. V té době už pár společně vychovával dvě děti, dceru Sofii a syna Karla, kteří se, zcela logicky, stali středobodem hercova vesmíru.

Karel Roden a Laura
S Laurou a dětmi žije herec na zámku Skrýšov.
Foto: HerminaPress

Život mezi borůvkami a ušlechtilým skotem

Rodenovi se natrvalo usadili na zámku Skrýšov, který herec koupil jako zchátralý objekt a postupně mu vrací jeho původní krásu. Vzhledem k velikosti, je pro něj rekonstrukce celoživotním projektem. „Je tu práce do konce života,“ přiznal Roden s vědomím, že správa historického sídla a přilehlého statku vyžaduje každodenní dřinu.

Na Skrýšově se z herce stává pilný a úspěšný hospodář, což potvrzují i aktivity, jako je chov skotu jako první do Česka dokonce dovezl plemeno Dexter z Dánska a věnuje se jeho prodeji. Na rozsáhlých polích pěstuje šest různých odrůd zahradních borůvek a věnuje se i vinařství. Součástí života na statku je také kultura – dvakrát ročně se zde koná akce Jazz u Rodena, kde se setkávají špičkoví muzikanti.

VIDEO: Jsem tak šťastná, že tančím, ale vyhrát nejdu,” říká herečka Chýlková

Chýlková o účasti ve StarDance: “Jsem tak šťastná, že tančím, ale vyhrát nejdu,” říká herečka. | Video: Tým Spotlight

Zdroje: karelroden.czvipzivot.czpzsk.cztopzine.czstudiodva.czmagazin.osobnosti.czfdb.cz

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