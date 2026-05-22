Cesta Ladislava Křížka začala v Lounech, v rodině, kde nikdo nikoho k umělecké dráze nesměroval. On se však se zpěvem v hrdle už narodil. „Zpěvákem se člověk nestává, zpěvákem se člověk rodí,“ říká s odstupem let. První „potlesk“ zažil už jako tříletý na peroně v Chomutově, když babičce a náhodným cestujícím pěl lidovky. Jako malý kluk stával na trámech u činžáku, držel v ruce koště místo kytary a cítil ten zvláštní opojný pocit exhibice, který ho později ovládl na pódiích sportovních hal.
„Ten tlak už jsem nemohl vydržet,“ říká muzikant Láďa Křížek o rozpadu 35 let trvajícího manželství
V hrdle má unikát – dokáže být metalovým dravcem i pohádkovým princem. Skutečný život Ládi Křížka měl ale k pohádce často daleko. Od statisíců prodaných desek se propadl k vyhoření, rozpad vztahu řešil alkoholem a sáhl si na úplné dno, odkud hledal cestu i u Boha. Dnes, po šedesátce, konečně našel klid u partnerky, kterou nazývá svým andělem.
Vstup do světa velkého showbyznysu byl raketový. Přes amatérské kapely jako Yetti nebo B.M.M. se dostal do pražského Vitacitu. Změna byla radikální – předchozí zpěvák Dan Horyna byl tanečník ve stylu Led Zeppelin, ale Křížek přinesl zvuk Judas Priest a Iron Maiden. Pak přišel osudový telegram z Ostravy. Skupina Citron hledala náhradu za zraněného Stanislava Hranického a Láďa nabídku přijal. Album Radegast z něj udělalo celonárodní hvězdu, následoval Zlatý slavík a sály, které praskaly ve švech.
Pakt s ďáblem jménem sláva
Úspěch byl však vykoupen vysokou cenou. Křížek dnes otevřeně mluví o tom, že sláva je podraz a jed, který ho málem zničil. „Sláva je podepsaná smlouva s ďáblem. Jakmile nebudeš dělat to, co chce ten svět, tak tě zničí,“ vzpomíná na období, kdy nemohl spát ani jíst a jeho život se proměnil v nekonečný kolotoč focení, rozhovorů a koncertů.
Vnitřní prázdnota rostla přímo úměrně s počtem zlatých desek na stěně. Měl všechno – dům, peníze, fanoušky, ženu i děti, ale uvnitř cítil vakuum. „Měl jsem všechno, co by člověka mělo udělat šťastným. Neudělalo. Ta duše začala plakat,“ popisuje své tehdejší pocity. V roce 1993, po obrovském úspěchu s vlastní kapelou Kreyson a albem Anděl na útěku, přišel náhlý propad trhu. Desky se přestaly prodávat, fanoušci se odvrátili a on se ocitl na dně.
Prokletí rodu a alkoholové dno
Kromě profesního tlaku bojoval Křížek i se stíny své minulosti. Jeho otec byl sice v jádru hodný člověk, ale podléhal alkoholu a doma pak nastolil teror. „Naložil mi, bráchovi taky, mámě taky. Normálně teror, psychický i fyzický,“ vzpomíná na dětství poznamenané otcovou agresí. Toto „prokletí rodu“ se přeneslo i na něj. V době největší slávy začal pít denně. Když jeho otec spáchal sebevraždu, byla to pro Láďu poslední rána.
Uvědomil si, že pokud neudělá radikální změnu, dopadne stejně. V době osobní krize dokonce také uvažoval, že si sáhne na život, tak jako kdysi jeho otec. Prošel syndromem vyhoření, kdy rok skoro nemluvil a netušil, jestli ještě někdy bude zpívat. Cestu ven našel ve víře v Boha a v pokoře. „Uvěřil jsem v Boha, uvěřil jsem v Krista. Nechtěl jsem už žít starým způsobem života,“ vysvětluje svůj spirituální obrat.
Rozvod po 35 letech
Dlouhá léta byla jeho největší oporou manželka Taťána. Brali se v roce 1985 a společně překonali všechny vzestupy i pády. Přesto se v roce 2020, po pětatřiceti letech, jejich vztah rozpadl. Nebyl to náhlý impuls, ale vyvrcholení dlouhodobé krize. Už dříve mu manželka položila drsnou otázku: „Hele, co já pro tebe vlastně znamenám? Je pro tebe ta muzika víc než já?“ On jí tehdy odpověděl, aby se ho na to raději nikdy neptala, jinak by slyšela věci, které by se jí nelíbily.
O rozvodu dnes mluví s překvapivou upřímností. „Já jsem se nerozvedl, já jsem utekl. Už jsem ten tlak nemohl vydržet,“ přiznal v rozhovoru pro pořad Showtime. Podle jeho slov byla suma všech věcí už neúnosná – manželka toužila po jiné povaze a on už prostě nemohl dál. Přesto ho mrzí, že po tolika letech nezůstali přáteli. „Já jsem si fakt bláhově myslel, že bychom mohli zůstat přáteli i potom. Že bychom si mohli zajet na výlet nebo večeři, ale ne,“ dodal smutně.
Nový život a anděl jménem Monika
Když už si myslel, že zůstane sám, vstoupila mu do života nová láska. Monika Lanz, výtvarnice a psycholožka, byla tou, která ho vytáhla ze dna v době, kdy byl po rozvodu v „dezolátním stavu“. Křížek o ní mluví jako o svém andělovi, který ho dal dohromady psychicky i zdravotně – dokonce vedle ní zhubl dvanáct kilo.
Jejich příběh má v sobě navíc nádech osudovosti. Monika ho totiž poprvé potkala už před desítkami let, v době, kdy zpíval ve Vitacitu. Už tehdy se jí líbil, ale musela si na něj počkat celou věčnost. „Jsem s Monikou Lanz. To je takový můj anděl, který se o mě stará,“ nešetří chválou zpěvák.
Zkušenost je nepřenosná
Dnes se Láďa Křížek vrací k muzice s jiným nastavením. Koncertuje akusticky, ale i s Citronem a obnoveným Kreysonem, kde oslavuje návrat kytaristy Jaroslava Bartoně. „Já už v podstatě ani netoužím někomu dokazovat, že umím zpívat. Nehodlám sloužit tomu ďábelskému světu,“ uzavírá svou zpověď Láďa, který za největší bohatství považuje svou rodinu a vnoučata, kterým říká moje nová zlatá deska. „Dneska už mohu jen za všechno děkovat,“ říká s pokorou hudebník, který se nebál začít úplně od nuly.