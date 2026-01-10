V českém showbyznysu, kde se vztahy často mění rychleji než televizní program, patří manželství Dalibor Gondík k těm výjimečně stabilním. Se svou manželkou Markétou tvoří pár bezmála třicet let – a i po tak dlouhé době mezi nimi nechybí humor, nadhled ani vzájemná opora.
V českém showbyznysu patří k nejstabilnějším párům. Dalibor Gondík a jeho manželka Markéta spolu žijí téměř tři desetiletí a pořád je spojuje humor i vzájemná opora. Herec teď navíc s nadhledem připomněl historku, která kdysi rozproudila spekulace o jeho orientaci, a otevřeně mluví i o boji s epilepsií.
Jejich seznámení se odehrálo v prostředí rozhlasu. Oba tehdy pracovali jako moderátoři a právě tam přeskočila první jiskra. Zatímco Dalibor zůstal veřejně známou tváří, Markéta se časem rozhodla pro zcela jiný směr. Svět médií opustila dobrovolně – ne proto, že by ji práce nebavila, ale proto, že cítila, že chce jít dál.
Vzali se 13. března ve 13:30 roku 1998 – což je pro Dalibora výhodné. Svátek totiž slaví 12. března a o dva dny později narozeniny.
Od mikrofonu k právu a na Pražský hrad
Markéta vystudovala Právnickou fakultu a zamířila mimo svět showbyznysu. Dnes působí na Pražský hrad, kde se věnuje odborné agendě. Jak sama opakovaně zaznělo v rozhovorech, rozhodnutí změnit profesní dráhu nikdy nelitovala. Mediální pozornost jí nechybí – důležitější je pro ni stabilita a smysluplná práce. Přesto je to právě humor, který manžele spojuje dodnes. A Gondík ho dokáže využít i v momentech, kdy by jiní spíš mlčeli.
Syn Theodor a rodinná krize
Gondíkovi mají syna Theodora, který vystudoval gastronomii a hotelnictví a dnes pracuje jako barista. Rodina však na konci roku 2023 prožila těžké chvíle – syn totiž bojoval více než týden o život v nemocnici a byl napojen na mimotělní oběh.
„Markét, já jsem asi teplej.“
Herec se už roky netají tím, že se kolem jeho osoby kdysi šířily spekulace o homosexualitě. S typickým nadhledem o tom promluvil v talkshow 7 pádů Honzy Dědka, kde popsal jednu z domácích historek: „Přišel jsem jednou domů, byl jsem takový veselý a rozjitřený, protože do mě zase hučel nějaký chlap, což se běžně stává. Mám to od malička napsaný na čele. Vešel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: ‚Markét, já jsem asi teplej.‘ A tam se ozvalo: ‚Já vím.‘“
Podle Gondíka si jeho žena z podobných situací nikdy nedělala těžkou hlavu. Naopak – dokázala je proměnit v součást jejich společného humoru. Sám herec k tomu s úsměvem dodal: „Myslím si, že ona to ví od začátku. Ona se mě asi ujala. Viděla, že jsem zoufalý… Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje, že žena to přece vědět nemůže.“
Tichá opora v boji s epilepsií
Za lehkostí a vtipem se ale skrývá i vážnější kapitola Gondíkova života. Od čtrnácti let se potýká s epilepsií, onemocněním, o kterém dlouho veřejně nemluvil. Přestože je aktivním sportovcem, běhá a jezdí na kole, musel se naučit své tělo pečlivě hlídat.
Jak v rozhovorech přiznal, v dospívání jeho zdravotní potíže lékaři zpočátku neřešili systematicky a léky přišly až později. Klíčovou roli v tom, že nemoc zvládá, sehrála právě manželka. Nejen jako partnerka, ale jako někdo, kdo mu pomohl nastavit režim, klid a vnitřní rovnováhu.
Epilepsie přitom podle odborníků postihuje zhruba 1 % populace a při správné léčbě může většina pacientů vést plnohodnotný život – včetně sportu a práce v náročných profesích.