Můj manžel Tonda zemřel před pár lety na infarkt a mně se tehdy zhroutil svět. Brali jsme se velmi mladí a celý náš společný život jsme prožili v naprosté vzájemné úctě a lásce, což je hodnota, která se dnes u mladých párů už bohužel moc nevidí. Když mi pak můj syn Martin oznámil, že se vážně zamiloval, pocítila jsem po dlouhé době skutečný záblesk radosti. Do té doby totiž střídal holky jako ponožky a já se bála, že se nikdy neusadí. Poprvé mi svou vyvolenou přivezl představit o jednom slunečném víkendu a musím přiznat, že Beáta na mě udělala skvělý dojem. Byla moc hezká, chytrá a měla nečekaný přehled o umění, což mě jako bývalou knihovnici velmi oslovilo. Seděli jsme tehdy na zahradě a já si v duchu malovala, jak se z nich brzy stanou manželé a já se konečně dočkám vnoučat. Martin s Beátou se skutečně brzy zasnoubili a já jim s nejčistším svědomím nabídla peníze, které jsme s Tondou léta poctivě šetřili, aby měl syn po svatbě něco do začátku.
Tchyně na odpis? Když Lenka zjistila, co si o ní snacha skutečně myslí, rozhodla se pro radikální krok
Lenka věřila, že po odchodu svého milovaného manžela najde nový smysl života v pomoci svému synovi a jeho mladé rodině, přesně tak, jak to v rodinách s pevnou tradicí a vzájemnou úctou bývalo zvykem. Její upřímná snaha být oporou a štědré dary do začátku však brzy narazily na zeď moderního rodičovství a chladného odstupu její snachy Beáty, která o rady z „minulého století“ nestála.
Nečekaně tvrdý náraz
Když jsem jim u oběda podávala onu obálku s penězi, řekla jsem s láskou: „Chci, abyste je využili na cokoli, co vám udělá radost, ať už to bude svatební cesta, nebo zařízení bytu.“ Byla jsem na ně tak pyšná. Při té příležitosti jsem sebrala odvahu a k Beátě se naklonila. „Beátko, kdybys mi chtěla říkat ‚mami‘, bylo by mi ctí.“ Beáta se na mě však jen chladně podívala a její odpověď mě doslova zmrazila. „Víte, paní Lenko, nezlobte se, ale na to se necítím.“ Trochu mě to zamrzelo, ale nechtěla jsem být tou vlezlou tchyní, o kterých se vyprávějí vtipy. Byla jsem Beatě vděčná alespoň za tykání. Řekla jsem si, že jim do ničeho nebudu mluvit a nechám je, ať si společný život zorganizují úplně podle svého. Což jsem také do puntíku dodržela.
Když po roce Beáta otěhotněla, brala jsem to jako příležitost být jim konečně k ruce. Jenže každá moje dobře míněná rada ohledně péče o miminko byla rázně odmítnuta. „Dneska je všechno úplně jinak než za tvých časů, Lenko,“ říkávala mi Beáta s povzdechem, jako bych byla malé dítě. Zkusila jsem nabídnout aspoň praktickou pomoc: „Dojedu vám nakoupit, navařím nebo tady u vás zatím poklidím, ať si odpočineš.“ Beáta mě ale vždy okamžitě utnula: „To není potřeba. Martin není žádný budižkničemu a naši domácnost vedeme moderně a společně.“ V tu chvíli jsem si připadala jako nějaký starý a naprosto nepotřebný kus nábytku, který jen překáží v cestě modernímu designu jejich života.
Zapomenutý deštník
Situace se k mé nelibosti ještě zhoršila po narození vnoučka Matyáše. Moje srdce prahlo po tom, abych ho mohla aspoň na chvíli pochovat nebo povozit v kočárku, ale mé nabídky na hlídání byly okamžitě smeteny ze stolu. Beáta se totiž pevně rozhodla, že Maty půjde už po prvním roce do soukromé školky, aby byl se svými vrstevníky a ona neztratila samu sebe. Jednoho odpoledne jsem se k nim vracela pro zapomenutý deštník a neplánovaně jsem se stala svědkem jejich soukromého rozhovoru. Beátin hlas se nesl chodbou a byl plný opovržení: „Martine, já už to s tou tvou matkou nedávám! Ty její rady ohledně Matyho jsou jako z minulého století a otřesné. Je naprosto nesnesitelná a pořád se nám plete do života. Podle mě je to tím, že nemá do čeho píchnout a jen se nudí. Měla by se konečně začít starat o sebe a svůj vlastní život.“ Ta slova mě zasáhla jako rána nožem přímo do srdce. Stála jsem tam jako opařená, tiskla k sobě ten starý deštník a v očích mě pálily slzy. Plakala jsem i celou cestu domů. V mém prázdném bytě na mě padla taková tíha, že jsem si myslela, že to neunesu. Ale v tu noc se ve mně něco zlomilo. Pochopila jsem, že tam, kde mě o pomoc neprosí, mě vlastně nechtějí, a že můj život nemůže být jen nekonečným čekáním na drobky pozornosti.
Nový život
Zařekla jsem se, že zbytek života prožiji jinak. Místo abych každou hodinu kontrolovala telefon, jestli syn nezavolá, začala jsem se konečně věnovat sobě. Naplánovala jsem si ozdravný pobyt, s kamarádkou chodím pravidelně na jógu a s radostí vyrážíme za kulturou. Po dlouhé době cítím klid. Beátu jsem nezavrhla, je to stále žena mého syna a matka mého jediného vnuka, ale ta její krutá slova už z paměti nikdy nevymažu. Jenže život plány rád mění. Letos na podzim nastoupil Matyáš do školky. A jak se dalo čekat, od té doby je neustále nemocný. Beáta, která si zakládala na své kariéře a nezávislosti, najednou zjistila, že se jejich „moderní model“ začíná hroutit. Martin byl na dlouhé pracovní cestě a Beátě hořel důležitý termín. Telefon zazvonil v devět večer. „Lenko…“ ozvalo se z druhé strany a Beátin hlas byl nezvykle tichý a nejistý. „Maty má hrozné horečky a já musím do rána odevzdat projekt pro klienta. Nemohla bys… nemohla bys prosím přijet a pohlídat ho?“ Dívala jsem se z okna na osvětlené náměstí. „To mě mrzí, Beáto,“ odpověděla jsem klidným hlasem, ve kterém nebyla ani stopa po hněvu. „Ale právě balím kufr. Zítra brzy ráno odjíždím do lázní a hrozně se na to těším. Určitě to s Martinem nějak zvládnete, jste přece moderní a samostatná rodina.“ Už se nevnucuji. Moje důstojnost je to poslední, co mi po Tondovi zbylo, a už si ji nenechám od nikoho vzít.
Zdroj: Čtenářka Lenka (zpracováno pro redakční použití)