Pochází z Ústí nad Labem, kde vystudovala ekonomicky zaměřenou Integrovanou střední školu a od mládí se věnovala zpěvu. Její otec pracoval jako opravář televizorů a později se stal komunálním politikem, zatímco její sestra působí jako operní pěvkyně. Po maturitě pracovala Ester Ládová jako manažerka a obchodní zástupkyně.
Takhle dnes žije Ester Ládová. Kvůli pornu položila pořad na Nově, teď má bodyguarda Babišové a vlastní sérum
V roce 2004 způsobila jeden z největších skandálů v historii české televize, když kvůli její erotické minulosti musela TV Nova ze dne na den stáhnout z vysílání show Milionový pár. Zrušený projekt, milionové ztráty a cejch, kterého se roky nemohla zbavit, pronásledovaly Ester Ládovou, dnes Prchalovou, ještě dlouho. Od té doby ale ušla pořádný kus cesty, výrazně zhubla a založila úspěšný byznys.
Pochází z Ústí nad Labem, kde vystudovala ekonomicky zaměřenou Integrovanou střední školu a od mládí se věnovala zpěvu. Její otec pracoval jako opravář televizorů a později se stal komunálním politikem, zatímco její sestra působí jako operní pěvkyně. Po maturitě pracovala Ester Ládová jako manažerka a obchodní zástupkyně.
V roce 2004 se ve čtyřiadvaceti letech přihlásila do první původní české reality show Milionový pár na TV Nova. Během soutěže však vyšlo najevo, že v minulosti natočila dva snímky pro dospělé pod uměleckým jménem Sophia Trabajan a k tomu nafotila erotické snímky.
Když se v médiích a na internetu provalila její lechtivá minulost, televize Nova pořad po pouhých čtyřech dílech ze dne na den předčasně zrušila. Tento krok přitom vyvolal v Česku dosud nevídaný poprask a přinesl televizi finanční ztráty v řádu desítek milionů korun. Ester se rázem stala symbolem jednoho z největších televizních skandálů a byla na dlouho označována nálepkou „ta z porna“.
Pěvecká mezihra a životní rány
Po kolapsu v televizní soutěži se Ester pokusila prosadit v hudebním světě. Vydala debutový singl i album Tak už pojď pod hlavičkou Karla Vágnera, moderovala relaci o počasí na rozhlase Frekvence 1 a spolupracovala s osobnostmi jako Dalibor Janda či Michal David.
Ze světa kamer a reflektorů se však po devíti letech stáhla, protože pozornost médií nedělala dobré světlo v jejím vztahu. V létě 2013 se po sedmiletém vztahu provdala za Bohumila Bílého, ale již koncem roku 2014 přišla tvrdá rána. Manžel jí oznámil, že miluje jinou ženu – kadeřnici, která ho stříhala na jejich svatbě a se kterou čekal dítě.
„Byla to pro mě tvrdá rána od života. Po osmi letech společného života a dvou letech manželství mě postavil před hotovou věc. Oznámil mi, že se musíme rozvést, jelikož nedopatřením čeká dítě s jinou a obě si nás bohužel nechat nemůže. Tehdy mě to naprosto zlomilo a uvažovala jsem i o tom, že skončím svůj život ze dne na den,“ vzpomínala po letech na bolestivé období, během něhož musela brát prášky na nervy. Rozvod proběhl v roce 2015.
Nová láska a kosmetická značka
Nové štěstí a vnitřní klid našla po boku Josefa Prchala, bývalého člena zásahové jednotky, pyrotechnika a osobního strážce, který střežil mimo jiné Moniku Babišovou. „Rozvod je ta poslední možnost. Pokud už není záchrany. Je to zlé prázdno, ale pak se otvírají všechny dveře a za některými je možná nová cesta ke šťastnému životu plnému lásky,“ svěřila se Ester.
V červnu 2018 se za Josefa provdala na hrádku Červený Újezd a přijala jeho příjmení. „Vzala jsem si muže svých snů. Jsme spolu pořád. V práci i v životě, až nad tím mnozí kroutí hlavou,“ popsala jejich souznění. A zatímco showbyznys opustila, se stejnou vervou se vrhla do podnikání v kosmetickém oboru.
V Berouně si otevřela salon a postupně vybudovala i vlastní značku. Vyvinula a přivedla na trh speciální oční sérum, které si získalo tisíce zákaznic v Česku i v zahraničí, a firma navíc nedávno získala certifikaci pro vývoz do zemí mimo Evropskou unii.
„Před šestnácti lety jsem otevřela svůj kosmetický salonek a před pěti lety se mi podařilo vytvořit svou vlastní značku. Založila jsem firmu a přivedla na trh sérum, které pomáhá tisícům žen… Dnešní doba na podnikání není úplně jednoduchá. Dlouho jsem se prala s výsměchem i nedůvěrou, ale to mě naučil právě showbyznys,“ zhodnotila svou cestu.
Shodila přes 20 kilo a našla vnitřní klid
Po čtyřicítce udělala Ester velký životní i fyzický obrat. Intenzivním cvičením shodila přes 20 kilogramů a dostala se do životní formy. „Jsem blázen, co se pohybu týká. S mužem jezdíme na kola, chodíme do sauny. Běhám, chodím, skáču, tančím, boxuji, občas fitko. Čtyřikrát až pětkrát týdně tomu věnuji dvě až tři hodiny. Zhubla jsem 20 kg a cítím se mnohem lépe než před dvaceti lety,“ prozradila recept na postavu snů.
Na dotazy ohledně motivace a zdraví reagovala slovy: „Ptají se ‚Proč tak dřeš?‘ Říkám: ‚Protože miluji pohyb, miluji cítit se fajn, ve 45 letech nemusím řešit celulitidu, zmizela. Zdravotní problémy? Zmizely.‘“.
Dnes žije Ester Prchalová se svým manželem poklidným rodinným životem v domečku. Společně pečují o dva kocourky, dopřávají si cestování do exotických destinací, jako je Thajsko či Bali, a staví si vlastní apartmán v Egyptě, protože tam létají nejčastěji.