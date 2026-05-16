Zatímco většina nevěst prožívá svůj velký den jako splněný sen, pro mladou Zdenu Hadrbolcovou to byla jedna z nejhorších životních zkušeností. Její dětství v pražských Holešovicích bylo formováno přísnou výchovou. Otec úředník a matka dbající na absolutní disciplínu v ní sice vypěstovali smysl pro pořádek a pracovitost, ale také jistou vnitřní osamělost. Tato poslušnost se jí stala osudnou v momentě, kdy se měla poprvé a naposledy vdávat za svou studentskou lásku.
Tajemství Růži z Ulice: K oltáři ji uplakanou dovlekla matka, děti nechtěla a osudnou se jí stala mrtvice
Byla symbolem laskavosti, mateřské hřejivosti a nezdolné energie. Pro miliony diváků zůstane navždy obětavou Růžou z nekonečného seriálu Ulice nebo starostlivou maminkou z filmu Už zase skáču přes kaluže. Pod civilní a vždy usměvavou tváří herečky, která si i v pokročilém věku vykračovala v teniskách, se však skrýval mimořádně těžký životní příběh.
V samotný den svatby na ni dolehlo tíživé poznání, že dělá obrovskou chybu. V slzách prosila svou matku, aby celou veselku zrušila a ušetřila ji celoživotního trápení. Odpověď však byla naprosto chladná a nekompromisní – matka ji k oltáři doslova dotlačila. Manželství sice skončilo rozvodem, ale trauma v ní zůstalo natolik hluboké, že se do dalšího svazku už nikdy nehrnula, a to ani po boku svého pozdějšího osudového muže Jiřího Průchy, se kterým žila několik desítek let v harmonickém partnerství.
Intelektuálka v masce prostých žen
Veřejnost ji měla zafixovanou jako „tu hodnou paní od vedle“, ale Zdena Hadrbolcová byla ve skutečnosti jednou z nejvzdělanějších žen v české herecké branži. Vystudovala elitní francouzské gymnázium a kromě francouzštiny ovládala bravurně také angličtinu a italštinu. Její kolegyně Jaroslava Obermaierová na ni vzpomíná s neskrývaným obdivem: „Byla vzdělaná, chytrá holka. Opravdu životaschopná,“ popsala svou kamarádku po jejím odchodu.
Její intelektuální přesah sahal daleko za hranice jeviště. Byla autorkou divadelních her, dramatizací textů A. P. Čechova a dokonce překladatelkou, například pro Divadlo Na zábradlí přeložila hru Briana Friela Afterplay. Jedním z největších tajemství její kariéry však zůstává detektivka Paraple paní Černé z roku 1976. I když je pod ní podepsaná Hadrbolcová, ve skutečnosti svým jménem kryla text Josefa Kostohryze, kterému tehdejší režim zakázal publikovat.
Děti milovala, ale nechtěla
V české kinematografii byste jen těžko hledali herečku, která by tolikrát a tak přesvědčivě ztvárnila postavy maminek a babiček. Od laskavé maminky v Pánech klucích až po ikonickou pekařku Růžu v seriálu Ulice, kterou hrála dlouhých 15 let. Přesto se Zdena Hadrbolcová rozhodla pro život bez vlastních potomků.
Milovala děti, ale sama je nikdy neměla. Přednost dala svobodě, cestování a své milované práci. Její životní styl byl na hony vzdálený představě o křehké staré dámě. Ještě ve svých 72 letech byla pravidelnou návštěvnicí posilovny v pražském Paláci Metro, kde si udržovala kondici. Milovala tenisky, dobrou skotskou whisky a do pozdního věku si uchovala neuvěřitelný elán.
Poslední děkovačka za zavřenými dveřmi
Zlom v jejím aktivním životě přišel nečekaně v prosinci 2022, kdy ji zasáhla mozková mrtvice. Pro ženu, která byla symbolem samostatnosti a energie, to byla krutá rána osudu. Poslední měsíce svého života musela strávit v léčebně dlouhodobě nemocných, zcela odkázaná na pomoc cizích lidí.
Zdena Hadrbolcová odešla 20. listopadu 2023 ve věku 86 let. I když po ní nezůstali žádní přímí dědicové, zanechala po sobě přes 110 filmových rolí. Jak vtipně pronesla v legendárním Bohoušovi: „Udělám vám tady ficku, myčku, pokojskou, uklízečku, všecko za jeden plat. Ovšem s mlhavou nadějí, že pozdější sňatek není vyloučen… Ve skutečnosti však Zdena Hadrbolcová věděla, že největší hodnotu má její vlastní svoboda a nezávislost.