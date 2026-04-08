Byla symbolem krásy, kterou jí záviděly ženy a po níž prahli muži v celém socialistickém Československu. A není se čemu divit. Její tvář, orámovaná plavými vlasy, se stala synonymem pro ženskost sedmdesátých let. Přestože se zdálo, že její život je jen sledem zářivých pozlátek a obdivných pohledů, realita byla o dost syrovější.
Tajemství nejsvůdnější skladnice z Holek z porcelánu: Muži jí leželi u nohou, ona přitom dřela a počítala každou korunu
Nikdo jí neřekl jinak než slovenská Marilyn Monroe a svět jí ležel u nohou. Modrooká blondýna s nekonečně dlouhýma nohama a smyslnými rty se stala ikonou. Marta Rašlová ale nebyla jen rozmarná holka z porcelánu, jako matka samoživitelka vzala jakoukoliv práci, jen aby uživila své syny.
Od baletních střevíčků k tiskařské černi
Narodila se 29. května 1949 v Bratislavě a už jako malá holčička pocítila magii filmu. První setkání s kamerou zažila už v mateřské škole při konkurzu do válečného dramatu Práče režiséra Karla Kachyni. Roli tehdy sice nedostala, ale semínko bylo zaseto. Od dětství se věnovala baletu, který milovala natolik, že jej začala studovat na bratislavské konzervatoři. Osud ji však brzy vyzkoušel. Školu kvůli množícím se hereckým nabídkám nedokončila a maturitu si dodělávala na polygrafické škole. Než se stala hvězdou, vyučila se typografkou. Tato praktická profesní zkušenost s rukama od tiskařské černi jí později, v dobách nouze, pomohla uživit sebe i své děti. Zlom přišel, když bylo Martě sladkých sedmnáct. V legendárním bratislavském klubu Véčko (Vysokoškolský klub) si jí všimla pomocná režisérka Eva Trnková a doporučila ji režiséru Stanislavu Barabášovi. Ten ji obsadil do komedie Tango pre medveďa. Marta, která do té doby neměla žádné herecké vzdělání, do slovenského filmu doslova vtrhla svou živelností a kombinací dívčí nevinnosti i sebevědomého půvabu.
Smlouva s ďáblem a erotické dusno
Skutečnou slávu Martě přinesl odvážný snímek slovenské nové vlny Zmluva s diablom. Jako jedna z pětice maturantek, které se rozhodnou přijít o panenství dříve, než dostanou vysvědčení, vyvolala v tehdejší puritánské společnosti obrovský rozruch. „Atmosféra bola odlehčená a jen jsme se bavili, ani jsem nevěděla, kdy se točí a kdy ne,“ vzpomínala po letech s úsměvem na otevřenou atmosféru šedesátých let. Film byl natolik provokativní, že ho pro italský trh zakoupila společnost slavného producenta Carla Pontiho. Pro zahraniční distribuci se dokonce musely do původně černobílého snímku dotáčet barevné erotické scény. Marta se stala ikonou, jejíž krása přesáhla hranice Československa, a nabídky na natáčení se začaly hrnout.
Nejsvůdnější skladnice ze skladu porcelánu
Přestože Marta Rašlová natočila přes sedmdesát filmových a televizních projektů, nesmazatelně se do srdcí diváků zapsala jednou jedinou – krásnou, vtipnou a mírně namyšlenou Helenou v komedii Juraje Herze Holky z porcelánu (1974). Herz si ji pamatoval z dřívější spolupráce a věděl, že její smyslnost je pro roli ambiciózní skladnice, která sní o kariéře modelky, naprosto ideální. Helena byla ve filmu jiná než ostatní dívky. Navenek působila chladně a povzneseně, sama však prožívala svůj vlastní dramatický příběh. Když ve filmu otěhotněla se synem své vedoucí, aniž by byla vdaná, pobouřilo to tehdejší cenzory natolik, že režiséra obviňovali z toho, že „udělal z dělnické mládeže lehké holky“. Diváci však film milovali a Marta se stala miláčkem národa.
Máma na plný úvazek a boj o každou korunu
Zatímco na plátně Helena řešila své těhotenství, v reálném životě Marta narážela na tvrdou životní realitu. Její velkou láskou se stal Oleg Tatarka, syn slavného spisovatele Dominika Tatarky. Měli spolu dva syny, Olivera a Marka, ale nikdy se nevzali. Dnes běžná rutina, avšak v době normalizace se na svazky „nadivoko“ a svobodné matky dívala společnost s velkým despektem. Když vztah s Tatarkou skončil, zůstala Marta na výchovu dětí sama. Honoráře tehdy nebyly závratné a jako matka-samoživitelka byla v zaměstnáních paradoxně často první na ráně, když se snižovaly stavy. „Herectví mě baví, ale když není, tak není. Já nečekám. Vždyť nemám ani hereckou školu. Vždy mám velkou radost, když se nějaká role objeví,“ přiznala upřímně v jednom z rozhovorů. Aby své syny uživila, neváhala se vrátit ke své původní profesi nebo přijmout jakoukoli poctivou práci. Její úsilí a oběť se však vyplatily – oba synové nakonec získali vysokoškolské vzdělání, starší Oliver vystudoval architekturu a mladší Marek ekonomii.
Návraty před kameru a práce pečovatelky
S přibývajícími lety se Marta z filmových pláten vytrácela a před kamerou se objevovala už jen sporadicky, a to spíše v menších rolích. Jako například ve filmech Martina Šulíka Zahrada nebo Krajinka. Po čtrnáctileté pauze se pak ještě naposledy mihla v pohádce Láska na vlásku jako krčmářka. Velkým překvapením pro veřejnost bylo, když se před časem objevila ve slovenské reklamě na bankovní produkty. Lidé ji však poznávali spíše podle hlasu a jejích vtipných hlášek, jen málokdo si dokázal okamžitě vybavit někdejší oslnivou sexbombu, které leželi všichni muži u nohou. Marta v tu dobu už měla dávno nový smysl života: když nebylo natáčení, pracovala jako pečovatelka v domově seniorů. S pokorou a úsměvem pomáhala těm, kteří to potřebovali nejvíce. Marta Rašlová zemřela 30. března 2026 ve věku 76 let. S jejím odchodem se uzavřela jedna z nejkrásnějších kapitol československého filmu.