Můj jednatřicetiletý syn David byl pro mě vždycky vším. Od chvíle, kdy jsem po rozvodu zůstala na jeho výchovu z velké části sama, jsem se snažila, aby z něj vyrostl poctivý, pracovitý a hlavně vychovaný muž. V kariéře architekta se mu dařilo skvěle, ale v osobním životě narážel na čím dál hlubší propast.
Syn si stěžoval, že má smůlu na ženy. Jediná hodina v restauraci mi odhalila mrazivou pravdu
Jana byla přesvědčená, že její jednatřicetiletý syn má prostě jen smůlu na špatné partnerky. Když ji požádal, aby se posadila do rohu restaurace a tajně zhodnotila jeho novou známost Elišku, neochotně souhlasila. Jenže během večera s hrůzou zjistila, že chyba vůbec není v bezchybné dívce u stolku. To, co uviděla u vlastního syna, jí otevřelo oči - a přimělo ji k rozhovoru, který změnil vše.
Můj jednatřicetiletý syn David byl pro mě vždycky vším. Od chvíle, kdy jsem po rozvodu zůstala na jeho výchovu z velké části sama, jsem se snažila, aby z něj vyrostl poctivý, pracovitý a hlavně vychovaný muž. V kariéře architekta se mu dařilo skvěle, ale v osobním životě narážel na čím dál hlubší propast.
Během posledních tří let mi představil tři různé partnerky. Každý ten vztah začal obrovským nadšením, ale než utekl půlrok, nastal tichý konec. David mi pokaždé tvrdil to samé: „Mami, prostě to nefungovalo. Byla moc náročná, chvílemi hysterická a neměla pochopení pro mou práci.“ Já jsem mu věřila.
Koneckonců je to můj syn, tak proč bych pochybovala o jeho úsudku? Když mi na začátku podzimu zavolal, že už měsíc vídá Elišku a cítí, že by to mohlo být vážné, překvapil mě neobvyklou prosbou. V hlase měl nejistotu, kterou jsem u něj dlouho neslyšela. „Mami, potřebuju tvou pomoc,“ řekl mi do telefonu.
„V pátek máme s Eliškou třetí rande v té malé italské restauraci v centru. Chtěl bych, abys tam přišla, sedla si někam do rohu a nenápadně ji pozorovala. Mám z ní skvělý pocit, ale bojím se, že jsem zase slepý a přehlížím nějaké varovné signály. Chci znát tvůj nezkreslený ženský pohled.“ Představa, že si budu hrát na soukromého detektiva, mi byla zpočátku proti srsti. Ale protože jsem si ze všeho nejvíc přála, aby byl David konečně šťastný, nakonec jsem souhlasila.
Agentka v rohu restaurace
Do ztemnělé italské trattorie jsem dorazila s dvacetiminutovým předstihem. Vybrala jsem si malý stůl v zadní části místnosti, schovaný pod dekorační girlandou ze sušených bylinek a česneku. Objednala jsem si sklenku červeného vína, položila na stůl rozečtený román a dělala, že jsem do něj hluboce zabraná. David s Eliškou dorazili přesně na čas. Servírka je usadila k elegantnímu stolku u okna, jen o pár metrů dál od mého úkrytu.
Na Elišku jsem byla obzvlášť zvědavá. Byla to půvabná třicátnice s jemnými rysy, krátkými kaštanovými vlasy a neuvěřitelně vřelým úsměvem. Měla na sobě jednoduché vínové šaty a nepůsobila vůbec strojeně. Od první minuty z ní vyzařoval klid, kultivovanost a upřímný zájem. Prvních dvacet minut jsem sledovala výhradně ji. Hledala jsem jakoukoliv drobnou chybičku, přehnaná gesta, povýšené jednání s obsluhou, přehrávání.
Nic takového jsem ale nenašla. Eliška byla pozorná, ptala se Davida na jeho dětství, smála se jeho historkám, a pokaždé, když mluvil, hleděla mu přímo do očí. Byl to typ dívky, kterou by si přála každá máma pro svého syna. Pak se ale má pozornost stočila k Davidovi. A v tu chvíli se můj pocit mateřské hrdosti začal měnit v čisté zděšení.
Zrcadlo, které bolelo
To, co jsem viděla u vedlejšího stolu, mi vzalo dech. Nebyl to problém na straně Elišky. Problémem byl od první do poslední minuty můj vlastní syn. Zatímco Eliška s obrovským zapálením vyprávěla o své práci a bylo vidět, jak moc pro ni tohle téma znamená, David působil, jako by tam ani nebyl. Telefon měl položený na stole hned vedle vidličky a během hodiny po něm sáhl snad desetkrát. Pokaždé, když se rozsvítil displej, přerušil oční kontakt, vzal mobil do ruky a bez jediného slova začal odepisovat na zprávy.
Ani její vyprávění ho nedokázalo přimět k větší pozornosti. Když Eliška popisovala jeden náročný příběh ze své práce, David jí uprostřed věty skočil do řeči: „Promiň, musím zamávat na číšníka, to pivo už je moc teplé.“ Seděl opřený dozadu, rozhlížel se po ostatních hostech v restauraci a každou chvíli kontroloval hodinky. Působil, jako by byl na nudné obchodní schůzce, ze které se nemůže dočkat odchodu. Čím déle jsem ho pozorovala, tím hůř mi bylo. Vždyť přesně takhle jsem ho přece nevychovala.
A pak jsem se podívala na Elišku. Zpočátku se jeho nezájmu snažila čelit chápavým úsměvem. S každou další notifikací na telefonu a každým pohledem na hodinky ale její úsměv postupně tuhnul. Viděla jsem, jak jí klesají ramena a jak pomalu mizí jiskra z očí. Bylo na ní znát, že se cítí nevyslyšená, nepřijatá a bezvýznamná. A v tu chvíli mi došlo, že to, co vidím u vedlejšího stolu, není jen nepovedené rande. Bylo to zrcadlo, ve kterém jsem poprvé opravdu uviděla, jakého muže jsem ze svého syna vychovala.
Aha-moment a drsný telefonát
Seděla jsem v rohu restaurace s pocitem hluboké hanby. V tu chvíli mi to všechno bleskově zapadlo do sebe jako mozaika. Pochopila jsem, proč Davidovy předchozí vztahy zkrachovaly. Ty dívky nebyly neurotické ani náročné. Ony jen po pár týdnech pochopily, že vedle sebe mají muže, který je sice úspěšný a pohledný, ale ve vztahu naprosto lhostejný, sebestředný a neschopný projevit skutečnou úctu.
Jak se stalo, že z mého syna vyrostl člověk s takhle mizerným chováním? V dnešní uspěchané době si zkrátka zvykl mít všechno hned, zlenivěl a technologie mu úplně pokřivily schopnost vnímat živého člověka před sebou. Když dopili kávu, zaplatili a odešli, zůstala jsem sedět ještě asi čtvrt hodiny. Byla jsem plná emocí. Pak jsem nastoupila do auta a zavolala mu.
David zvedl telefon téměř okamžitě. V hlase měl sebevědomý a očekávající tón: „Ahoj mami! Všiml jsem si, že jsi tam seděla. Tak povídej! Že je Eliška skvělá? Našla jsi na ní nějaký háček?“ Zhluboka jsem se nadechla a nebrala si ani nejmenší servítky: „Davide, Eliška je úžasná, kultivovaná a empatická žena. A řeknu ti to na rovinu, jestli se okamžitě nevzpamatuješ, viděl jsi ji dneska naposledy.“
Na druhé straně nastalo ticho. „Jak to myslíš?“ zeptal se dotčeně. „Myslím to tak, že ses k ní choval jako bezohledný, nevychovaný fracek,“ pokračovala jsem nekompromisně. „Celý večer jsi koukal do mobilu, skákal jsi jí do řeči, přehlížel jsi, co ti vypráví, a dával jsi jí jasně najevo, že tě zajímá všechno ostatní v místnosti víc než ona. Dneska jsem pochopila, proč jsi sám. Problém totiž nebyl v těch holkách předtím. Problém jsi byl ty.“ David zůstal v šoku.
Párkrát se pokusil namítnout, že jen odpovídal na důležité pracovní zprávy, ale nepustila jsem ho ke slovu. Probrala jsem s ním detail po detailu každý jeho prohřešek z toho večera. Nakonec jen tiše hlesnul: „Aha… Já jsem si to vůbec neuvědomil.“
Ovoce tvrdé lekce
Byl to jeden z nejtěžších rozhovorů, jaký jsem s ním v dospělosti vedla. Ale byl nezbytný. Druhý den ráno udělal David něco, co dříve nikdy neudělal. Zavolal Elišce, upřímně se jí omluvil za své včerejší chování a přiznal, že byl hrozný společník. Prosil ji o druhou šanci s tím, že jí dokáže, že umí být jiný. Eliška mu tu šanci dala.
Dnes jsou spolu už více než rok a půl a nedávno se společně nastěhovali do nového bytu. Když u nás minulý měsíc byli na nedělním obědě, pozorovala jsem je s úplně jiným pocitem. David před vstupem do jídelny vypnul telefon a nechal ho ležet na komodě v předsíni. Po celý čas věnoval Elišce plnou pozornost, držel ji za ruku a naslouchal jí.
VIDEO: Spotlight Aktuálně.cz – Mark Galeotti
Zdroj: čtenářka Jana (zpracováno pro redakční použití)